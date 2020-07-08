Aos 9 anos, capixaba coleciona 8 prêmios internacionais de piano

A primeira coisa que Olívia Silveira Tebaldi, de 9 anos, aprendeu ao piano quando começou as aulas do instrumento, aos 4 anos e meio, foi disciplina. Assim como todos os membros da família (pais e irmã), ela começou as classes musicais cedo depois de ser submetida à alfabetização musical - e tomou gosto como ninguém por se apresentar.
Nos holofotes de palcos espalhados pelo mundo todo, a pianista mirim já conquistou sete primeiros lugares em concursos internacionais de piano e em apenas uma das competições ficou em terceiro lugar em sua categoria. Ao todo, são oito prêmios que a pequena exibe com orgulho. "O que eu mais gosto (dos concursos) é quando sai o resultado", brinca ela, em bate-papo com o Divirta-se.
Olívia já foi premiada em competições realizadas na Colômbia, Ucrânia, Grécia e Portugal. Quando ganhou seu primeiro troféu, tinha seis anos de idade, em dezembro de 2017.
A professora universitária Laura Ribeiro da Silveira, mãe da menina, ainda lembra: "Ela gosta, também, das vezes em que é chamada para tocar. Todos nós, aqui em casa, estudamos piano, mas a que despontou com maior interesse e facilidade musical foi a Olívia. Às vezes, ela fala em seguir profissionalmente, mas é muito nova. Eu e o pai dela também sempre explicamos que está na hora de, por enquanto, só estudar".
Isolada em meio à pandemia do coronavírus e frequentando o ensino regular por meio da web, a menina se dedica até três horas por dia aos estudos clássicos. Apesar de também gostar de outros gêneros musicais, como o pop, sempre preferiu o erudito quando tinha que aprender uma canção nova.
"Ela concilia os dois horários. Agora, com o isolamento, ficou um pouco mais fácil porque ela consegue ter intervalos da escola para estudar"
"Sempre nos preocupamos com educação musical e posso dizer que há influência da família nesse sentido. Também há influência da professora dela, a Janne Gonçalves, que vai selecionando o repertório de forma a introduzir a criança ao piano erudito", confidencia Laura.
Janne, que também é quem prepara o menino Estevão Medeiros Gomes - pianista de 11 anos que já venceu cinco concursos de música pelo mundo -, destaca a dedicação que os pequenos têm que ter com os estudos para conseguirem alcançar esses reconhecimentos.
Os alunos estudam de duas até seis horas por dia em temporada de concurso. Fazer parte daquilo, mesmo sem ganhar, é uma vitória, defende.
Para este ano, Olívia já está inscrita em mais dois concursos de piano internacionais. Agora, as competições estão acontecendo de forma virtual pelo surto da Covid-19. A pianista será avaliada em audições nos Estados Unidos e Indonésia em julho.
OS CONCURSOS
Participando de competições nacionais e internacionais, Olívia já venceu os concursos:
- Concurso de Piano Souza Lima, em São Paulo (2017 e 2019)
- Concurso Pró-Música de Piano, em Campinas (2018)
- Concurso Cora Pavan Camparelli, em Uberlândia (2018)
- Primeiro Carmel Klavier International da América Latina, na Colômbia (2020)
- Lviv Kawai Quarentine 2020, na Ucrânia (2020)
- The Muse Competition, na Grécia (2020)
- II Concurso de Piano de Oeiras, em Portugal (2020)