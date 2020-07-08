Aos 9 anos, capixaba coleciona 8 prêmios internacionais de piano

A pianista Olívia Tebaldi em concurso internacional de música em Bogotá, na Colômbia Crédito: Arquivo pessoal

A primeira coisa que Olívia Silveira Tebaldi, de 9 anos, aprendeu ao piano quando começou as aulas do instrumento, aos 4 anos e meio, foi disciplina. Assim como todos os membros da família (pais e irmã), ela começou as classes musicais cedo depois de ser submetida à alfabetização musical - e tomou gosto como ninguém por se apresentar.

Nos holofotes de palcos espalhados pelo mundo todo, a pianista mirim já conquistou sete primeiros lugares em concursos internacionais de piano e em apenas uma das competições ficou em terceiro lugar em sua categoria. Ao todo, são oito prêmios que a pequena exibe com orgulho. "O que eu mais gosto (dos concursos) é quando sai o resultado", brinca ela, em bate-papo com o Divirta-se.

Olívia já foi premiada em competições realizadas na Colômbia, Ucrânia, Grécia e Portugal. Quando ganhou seu primeiro troféu, tinha seis anos de idade, em dezembro de 2017.

A professora universitária Laura Ribeiro da Silveira, mãe da menina, ainda lembra: "Ela gosta, também, das vezes em que é chamada para tocar. Todos nós, aqui em casa, estudamos piano, mas a que despontou com maior interesse e facilidade musical foi a Olívia. Às vezes, ela fala em seguir profissionalmente, mas é muito nova. Eu e o pai dela também sempre explicamos que está na hora de, por enquanto, só estudar".

Isolada em meio à pandemia do coronavírus e frequentando o ensino regular por meio da web, a menina se dedica até três horas por dia aos estudos clássicos. Apesar de também gostar de outros gêneros musicais, como o pop, sempre preferiu o erudito quando tinha que aprender uma canção nova.

"Ela concilia os dois horários. Agora, com o isolamento, ficou um pouco mais fácil porque ela consegue ter intervalos da escola para estudar" Laura Ribeiro da Silveira - Professora universitária e mãe de Olívia

A pianista Olívia Tebaldi Crédito: Arquivo pessoal

"Sempre nos preocupamos com educação musical e posso dizer que há influência da família nesse sentido. Também há influência da professora dela, a Janne Gonçalves, que vai selecionando o repertório de forma a introduzir a criança ao piano erudito", confidencia Laura.

Os alunos estudam de duas até seis horas por dia em temporada de concurso. Fazer parte daquilo, mesmo sem ganhar, é uma vitória, defende.

Para este ano, Olívia já está inscrita em mais dois concursos de piano internacionais. Agora, as competições estão acontecendo de forma virtual pelo surto da Covid-19. A pianista será avaliada em audições nos Estados Unidos e Indonésia em julho.

OS CONCURSOS

Participando de competições nacionais e internacionais, Olívia já venceu os concursos: