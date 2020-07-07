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Luan Santana recebe disco de ouro com 'Asas'

Em single independente, artista bate 6 milhões de streams apenas no Spotify
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 08:52

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 08:52

O cantor Luan Santana
O cantor Luan Santana Crédito: Gui Dalzoto
Em apenas 2 semanas, Asas tem alçado grandes voos. Já são quase 14 milhões de visualizações no canal de Luan Santana no YouTube e outros 6 milhões de streams apenas no Spotify, o que equivale a 60 mil cópias vendidas, já que a cada mil streams 1 venda é contabilizada. No Brasil, 40 mil cópias equivale ao Disco de Ouro. Por isso, o videoclipe de Asas gravado no dia 13 do mês passado, virou uma surpresa na carreira do artista.
"Estou feliz com o resultado de Asas. É uma alegria imensa ver toda a repercussão e sucesso da música. Em apenas 20 horas, foram mais de 3 milhões de views em meu canal do YouTube e em 2 semanas já conquistei Disco de Ouro. Modéstia à parte, bati o meu próprio recorde", fala.

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Luan continua comemorando: "A partir desta faixa, vi que eu vivo o melhor momento da minha carreira e, mesmo em meio à pandemia, prometo mais novidades em breve. Espero sempre contar com o apoio do meu público e da imprensa. "Asas", com este sugestivo titulo, é o que me fez alçar grandes voos na vida e na arte.".

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