Museu de Arte do ES traz projeto Tirante em sua 1ª exposição virtual

O projeto Tirante é a primeira exposição virtual do Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) e traz ao público um misto de plataforma e publicação, apresentando vídeos, fotografias, áudios e textos, além de conteúdos inéditos dos artistas Anton Steenbock, Clara Sampaio, Felippe Moraes, Fredone Fone, Marcelo Venzon e Raquel Garbelotti . Você pode conferir a exposição nos sites e redes sociais do projeto e do museu (confira no final desta matéria).
A exposição parte da interlocução entre arte e arquitetura arte e arquitetura, curadoria e prática artística, e foi pensada inteiramente para o ambiente virtual. Segundo a Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES), Tirante é motivado pelo processo de reforma do museu, ocorrido entre 2016 e 2017, e pela produção transdisciplinar de seus participantes.via Edital 020/2018 - Projetos Culturais Setoriais de Artes Visuais. O projeto foi realizado com recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura).
De acordo com uma das organizadoras e artistas do projeto, Clara Sampaio, o “(projeto) Tirante cria e tenciona um diálogo entre profissionais e praticantes dos campos da arte, arquitetura, curadoria e mediação cultural costurando uma reflexão sobre prática artística, cidade, especulação imobiliária e extrativismo, entre proposições on-line e off-line”, destacou.
Durante todo o mês de fevereiro, uma série de atividades, entrevistas e textos será disponibilizada no Instagram e plataforma on-line do projeto, com a participação de Lindomberto Alves, Amanda Amaral, Ricardo Basbaum, Gabriela Leandro Pereira, Mauro Neri, Juan Gonçalves, Rebeca Ribeira e Thiara Pagani.
SERVIÇO:
Tirante - Exposição virtual no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES)
- Quando: 28/01 a 31/03 de 2021
- Lançamento: 28/01 (quinta-feira)
- Onde: nos links abaixo
Site do projeto: Tirante
Instagram: @projetotirante
Site do MAES
Instagram do MAES
- Artistas: Anton Steenbock, Clara Sampaio, Felippe Moraes, Fredone Fone, Marcelo Venzon e Raquel Garbelotti
- Organização geral e projeto curatorial: Clara Sampaio e Felippe Moraes
- Programa público: Lindomberto Alves e Amanda Amaral
- Projeto gráfico: Victoria Pianca
- Produção: Barbara Carnielli.