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Morre Cícero Chaves, um dos filhos do humorista Chico Anysio

Informação foi confirmada pelo ator Nizo Neto, irmão do DJ, no Instagram

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:08
O produtor musical Cícero Chaves morreu neste domingo (4), aos 39 anos. Ele era fruto do relacionamento do humorista Chico Anysio com a ex-integrante do grupo As Frenéticas, Regina Chaves. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a causa da morte não foi revelada.
O produtor e DJ Cícero Chaves, um dos filhos do humorista Chico Anysio
O produtor e DJ Cícero Chaves, um dos filhos do humorista Chico Anysio Crédito: Reprodução/ Facebook cicerochaves
Regina interpretou a secretária Sinézia, na "Escolinha do Professor Raimundo" e no programa "Chico Anysio Show". O humorista da TV Globo morreu em março de 2012, após internação por complicações respiratórias e renais.

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Além de Cícero, o cearense era pai de Nizo Netto, Bruno Mazzeo, Lug de Paula, os três comediantes, e André Lucas.
No Facebook, Cícero Chaves, que também era DJ, raramente publicava conteúdo mas, em 2019, chegou a postar alguns trabalhos que realizou com produtor.

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