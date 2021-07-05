Morre Cícero Chaves, um dos filhos do humorista Chico Anysio

O produtor musical Cícero Chaves morreu neste domingo (4), aos 39 anos. Ele era fruto do relacionamento do humorista Chico Anysio com a ex-integrante do grupo As Frenéticas, Regina Chaves. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a causa da morte não foi revelada.

O produtor e DJ Cícero Chaves, um dos filhos do humorista Chico Anysio Crédito: Reprodução/ Facebook cicerochaves

Regina interpretou a secretária Sinézia, na "Escolinha do Professor Raimundo" e no programa "Chico Anysio Show". O humorista da TV Globo morreu em março de 2012, após internação por complicações respiratórias e renais.

Além de Cícero, o cearense era pai de Nizo Netto, Bruno Mazzeo, Lug de Paula, os três comediantes, e André Lucas.