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Música

Luiza Boê lança música e clipe inspirados em ritual mágico-cênico

Capixaba radicada no Rio de Janeiro prepara lançamento de EP para julho

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 15:54

Vitor Vasconcelos

Vitor Vasconcelos

Publicado em 

05 abr 2019 às 15:54
05/04/2019 - A capixaba Luiza Boê lança "Concha", que fará parte de seu novo EP "Terramar" Crédito: Helena Cooper/Divulgação
A cantora e compositora capixaba radicada no Rio de Janeiro Luiza Boê lançou nesta sexta a música "Concha", que fará parte de seu novo EP, "Terramar", que será lançado em junho. A faixa tem inspiração em um ritual mágico-cênico de mulheres, criado pela artista Nathália Lima Verde, na força feminina, na magia e no mar.
Luíza, que define seu estilo musical como "Música Mágica Brasileira", conta que "Concha" é uma ciranda moderna que exalta a sororidade. Com a produção do renomado Alexandre Kassin, a faixa ainda traz as participações especiais do guitarrista paraense Manoel Cordeiro e do percussionista mineiro Paulo Santos, que é conhecido por fazer instrumentos a partir de materiais alternativos, como tubos de PVC e chinelos.
Além da música, Luiza também lançou um clipe de “Concha”, que tem direção da própria cantora e direção artística de Nathália Lima Verde. O videoclipe se passa numa praia, com seis mulheres participando do ritual criado por Nathália Lima Verde, que tem o mesmo nome da música.
"A 'Concha' é um círculo de mulheres, um ritual mágico-cênico, que a gente imagina que estamos pegando um barco juntas, várias mulheres, e vamos viver um processo de cura no fundo do mar. O clipe pegou essa ideia metafórica do ritual e levou para o lado literal, de irmos para o mar fazer o ritual de cura", conta Luíza.
Assista ao clipe de Concha

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