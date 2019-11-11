Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Louis Tomlinson anuncia dois shows no Brasil em 2020

Ex-integrante do One Direction se apresentará no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os ingressos têm preços que variam de R$ 95 a R$ 480
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 20:09

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 20:09

Louis Tomlinson Crédito: Divulgação
Louis Tomlinson, ex-integrante do One Direction, confirmou nesta segunda (11) duas apresentações no Brasil em 2020. O artista se apresentará no Rio de Janeiro (9/5, no Vivo Rio) e em São Paulo (10/5, no Espaço das Américas). Os ingressos têm preços que variam de R$ 95 a R$ 480 e ficam disponíveis a partir desta próxima quinta-feira (14), no site da Livepass.
Criada em 2010, a boy band inglesa formada por Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson se separou entre 2015 e 2016 ?quando Styles anunciou sua carreira solo. Antes disso, porém, Zayn Malik já havia abandonado o grupo.
Tomlinson deve lançar seu primeiro álbum solo, ?Walls?, em janeiro de 2020. Entre seus singles, está ?We Made It?, divulgado em 24 de outubro.
Com a turnê mundial ele ainda passará por países como Espanha, França, Alemanha, Austrália, Itália, Nova Zelândia, Argentina, Paraguai e Estados Unidos.

LOUIS TOMLINSON NO BRASIL

  • RIO DE JANEIRO
  • Quando: 9 de maio de 2020
  • Onde: Vivo Rio
  • Quanto: R$ 95 a R$ 360
  • Mais informação: livepass.com.br

  • SÃO PAULO
  • Quando: 10 de maio de 2020
  • Onde: Espaço das Américas
  • Quanto: R$ 110 a R$ 400
  • Mais informação: livepass.com.br

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados