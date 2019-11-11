Louis Tomlinson anuncia dois shows no Brasil em 2020

Louis Tomlinson Crédito: Divulgação

Louis Tomlinson, ex-integrante do One Direction, confirmou nesta segunda (11) duas apresentações no Brasil em 2020. O artista se apresentará no Rio de Janeiro (9/5, no Vivo Rio) e em São Paulo (10/5, no Espaço das Américas). Os ingressos têm preços que variam de R$ 95 a R$ 480 e ficam disponíveis a partir desta próxima quinta-feira (14), no site da Livepass.

Criada em 2010, a boy band inglesa formada por Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson se separou entre 2015 e 2016 ?quando Styles anunciou sua carreira solo. Antes disso, porém, Zayn Malik já havia abandonado o grupo.

Tomlinson deve lançar seu primeiro álbum solo, ?Walls?, em janeiro de 2020. Entre seus singles, está ?We Made It?, divulgado em 24 de outubro.

Com a turnê mundial ele ainda passará por países como Espanha, França, Alemanha, Austrália, Itália, Nova Zelândia, Argentina, Paraguai e Estados Unidos.

LOUIS TOMLINSON NO BRASIL