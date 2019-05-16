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Jota 3 e BNegão lançam vinil de "Flores e Ervas" em Vitória

Apresentação acontece na noite desta quinta-feira (16), no Spirito Jazz. O videoclipe da faixa foi lançado em fevereiro deste ano.

Publicado em 

16 mai 2019 às 17:59

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 17:59

BNegão e Jota 3 Crédito: Gustavo Benite
Jota 3 e BNegão sobem no palco do Spirito Jazz, na Praia do Canto, em Vitória, na noite dessa quinta-feira (16) para consolidar a parceria da música “Flores e Ervas” com o lançamento do vinil compacto da composição.
A faixa, que faz parte do quarto disco de Jota 3 "Amplificado por Digitaldubs" (2017), teve o videoclipe lançado em fevereiro deste ano com a participação de BNegão (Planet Hemp). A composição fala sobre o direito de plantar flores e ervas no próprio quintal, com foco na discussão sobre a legalização do uso recreativo e medicinal da maconha.
O lançamento do vinil compacto da faixa em uma apresentação em Vitória, representa, para Jota 3, o momento de voltar às origens depois do lançamento do clipe. No palco com BNegão, os cantores prometem animar o público com interpretações solo e em parceria.
“Queria que esse lançamento acontece em Vitória como forma de valorizar minha história. O BNegão é um cara que eu sempre fui fã e virou um amigo. Nesse momento, a gente está vivendo o clipe e o vinil (de 'Flores e Ervas') e resolveu fazer esse evento”, conta Jota 3. A parceria, segundo Bnegão, vai além da música. "Participamos de um programa de TV que ainda vai ao ar”, diz. 
Prestes a lançarem também o remix da música em plataformas de streaming, o vinil preserva, para BNegão “uma parte física que quase não existe mais”. Jota 3, acrescenta que a discotecagem faz parte de uma tradição do rap e hip-hop.
Para os fãs, BNegão, que não vinha ao Estado há dois anos, deixa o alerta: “Tem que aproveitar essa vez, porque eu não sei quando vou voltar ao Estado. Gosto muito de Vitória, mas não é um circuito que acontece muito”, lamenta.
NOVIDADES
Com o disco quase pronto, Jota 3 está preparando o lançamento do seu 5º CD no final do segundo semestre deste ano. “O álbum está praticamente pronto, mas tem que ir para o estúdio ainda. Estou mais exigente com meu trabalho porque o padrão de expectativa cresceu”, afirma.
INÉDITAS DO PLANET HEMP
Ainda neste ano, BNegão tem planejado o lançamento de músicas inéditas com sua banda, a Planet Hemp. “Vamos lançar algumas músicas, ainda não sabemos se será um álbum inteiro. Em julho vamos nos reunir no interior da Bahia e ficar focado nisso para ver se sai”, revela BNegão.
Como projeto solo, o artista diz que o público pode esperar várias novidades. Uma delas é o projeto de apresentação das músicas sobre o mar de Dorival Caymmi, já com shows na próxima semana.
Serviço
Jota 3 convida Bnegão (Planet Hemp / Seletores de Frequência);
Quando: 16 de maio, às 22h;
Onde: Spirito Jazz, na rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória;
Ingressos: R$20 (1° Lote/ meia entrada). Locais de venda: lojas Mavericks e Lá Vitta Saladeria. Venda online:  no Superticket.
Informações: (27) 99647-2945. 

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