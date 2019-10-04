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Música

Jeremias Reis faz show gratuito na Rodoviária de Vitória

Vencedor do The Voice Kids faz apresentação gratuita, nesta sexta (4), para lançamento da campanha Outubro Rosa

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 12:02

Publicado em 

04 out 2019 às 12:02
Jeremias Reis lança campanha do Outubro Rosa da Águia Branca Crédito: Águia Branca/Divulgação
Jeremias Reis, que estreou no quadro "Superchefinhos", do "Mais Você", tem show marcado no ES.  Nesta sexta-feira (4), ele lança a campanha Outubro Rosa com uma apresentação, na Rodoviária de Vitória, na Ilha do Príncipe,  onde cantará sucessos da MPB e seu primeiro single "A língua dos anjos".
O pocket show acontecerá às 18h15 em frente a sala VIP da Águia Branca e será aberto ao público. Além disso, será realizado o lançamento do ônibus rosa de dois andares.

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A Águia Branca também preparou um folheto para ser distribuído durante o evento, com informações de conscientização e orientação sobre o câncer de mama. Jeremias também gravou um jingle, com a participação de sua mãe Fabiola, a música chama atenção para o cuidado e prevenção do câncer de mama, e está sendo divulgado em todas as redes sociais da empresa.

JEREMIAS REIS

  • Quando: sexta-feira (4), às 18h15
  • Onde: Rodoriária de Vitória, na Ilha do Príncipe
  • Entrada franca

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