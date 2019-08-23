Espaço plural

Jalan Jalan: novo café traz eventos culturais de graça a Vitória

Jalan Jalan é uma iniciativa de uma editora capixaba e quer promover desde lançamentos de livros até eventos com escritores do Brasil todo; local tem bistrô com comidinhas, cafés e cervejas selecionadas

Publicado em 23 de agosto de 2019 às 14:06 - Atualizado há 6 anos

Criar espaços alternativos para manifestações culturais já é uma prática que os artistas têm buscado bastante. Plataformas online, lojas compartilhadas e até restaurantes estão servindo de espaço para exposições que auxiliam artistas a divulgarem seus trabalhos. Nesta onda, surge um novo local na Praia do Canto, em Vitória, que pretende movimentar a cena cultural.

Localizado na antiga livraria Dom Quixote, o Jalan Jalan chega com a proposta de integrar arte, literatura e café. Assim, o espaço oferece uma micro-galeria, venda de livros e sede para os mais variados tipos de difusão artística.

Lógico que a gastronomia não fica de fora deste cardápio. Um bistrô com comidinhas, cafés especiais e cervejas selecionadas também é protagonista no empreendimento, que é a terceira operação que a editora Cousa monta em Vitória.

Data: 23/08/2019 - Jalan Jalan Café. Espaço que reúne café, literatura e arte na Praia do Canto, em Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

FORTALECIMENTO

Já são dois espaços que a editora possui no Centro da Capital e a ideia é expandir essa rede de fortalecimento da arte pelo Espírito Santo afora. De acordo com o coordenador da Cousa, Saulo Ribeiro, o modelo de café literário não é novo. Até por isso, a opção deles foi dar uma cara nova à modalidade com o Jalan Jalan: "Une literatura, café e arte. No Centro, nossos dois espaços - na Gama Rosa e Rua 7 - são muito bem recebidos e, pelo que estamos vendo, na Praia do Canto, o público também vai prestigiar bem a programação".

Apesar de não estar oficialmente inaugurado, o espaço já está funcionando das 15h às 22h, horário que deve permanecer pelas próximas semanas, a não ser quando tiver um evento agendado. Neste sábado (24), o local sediará "Um Brinde a Peter Fonda", com o cineasta Alexandre Serafini e o escritor Caê Guimarães, a partir das 16h.

Na próxima terça (27), a partir das 18h, será a vez de "Feira de Papel", um evento que vai juntar quatro editoras capixabas independentes para mostrarem um pouco do seu trabalho e publicações. Ainda no dia 31 deste mês, o escritor Henrique Rodrigues virá do Rio de Janeiro lançar "Previsão Para Ontem", com bate-papo e mediação feita por Luara Ramos.

"A ideia é movimentar ao máximo e abrir espaço para os interessados terem uma oportunidade de mostrar o trabalho. Temos uma micro-galeria, por exemplo, que não queremos que fique vazia nunca. Ela é capaz de comportar exposições fotográficas e queremos, de forma contínua, sediar as obras de algum artista lá", reitera.

CURADORIA

Para que aconteçam, os eventos são submetidos a uma curadoria. Durante esse processo, o interessado manifesta a vontade de realizar uma programação, vê de que forma pode viabilizá-lo e apresenta uma proposta à organização. Em seguida, de acordo com a área de interesse, alguém da coordenação do Jalan Jalan vai estudar de que jeito a manifestação cultural pode acontecer.

"Por enquanto, estamos indo atrás dos eventos. Mas a gente quer que as pessoas tenham essa vontade. E é só procurar, qualquer um que tenha interesse. A gente analisa e conversa, vê como dá para fazer", corrobora.

SERVIÇO

JALAN JALAN

Café com exposições e encontros literários

Onde: Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória

Funcionamento: 15h às 22h

EVENTOS

"Um Brinde a Peter Fonda"

Convidados: cineasta Alexandre Serafini e escritor Caê Guimarães

Data: 24 de agosto de 2019 (sábado), às 16h

"Feira de Papel" - Livros direto das editoras para @s leitor@s

Editoras participantes: Cousa, Cândida Editora, Pedregulho, Maré

Data: 27 de agosto de 2019 (terça-feira), às 18h

"Lançamento de 'Previsão Para Ontem', livro de Henrique Rodrigues"

Mediação: Luara Ramos

Data: 31 de agosto de 2019 (sábado), às 16h

