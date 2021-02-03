Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para curtir

Geraldo Azevedo e Giga Santos integram programação de festival virtual do ES

O "Festival de Verão sem Aglomeração" segue com apresentações de artistas locais e nacionais na TVE e suas redes sociais até sábado (6)

03 fev 2021 às 15:00

03 de Fevereiro de 2021 às 15:00

O cantor Geraldo Azevedo Crédito: Flora Pimentel / Divulgação
Durante o mês de janeiro, o "Festival de Verão sem Aglomeração", iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES) junto à TVE, levou apresentações de artistas como André Prando e Léo Marzé ao público através de lives exibidas na emissora e em suas redes sociais. Em fevereiro, o projeto ganha extensão, trazendo novas atrações locais e nacionais, que estão tendo suas apresentações exibidas da segunda-feira (1) ao sábado (6), sempre às 20h.
O cantor Geraldo Azevedo, natural de Petrolina, é o grande destaque da programação, se apresentando no penúltimo dia, a sexta-feira (5). Quem também chama a atenção é o sanfoneiro Enok Virgulino, que interpreta clássicos do baião e do xote que ficaram famosos nas vozes de Elba Ramalho, Alceu Valença, Dominguinhos e Luiz Gonzaga, além de canções autorais. A apresentação é fruto da parceria com a TVE Bahia.
Na quinta-feira (04) é a vez da banda capixaba Gelo-Nove. A "Live Solo Gelo-Nove #GeloNoveEmCasa" também foi apresentada no Cultura Conecta (Secult) e agora será exibida na TVE. Gelo-Nove lançou seu primeiro single "Sempre Há Tempo", em 2010. A banda já foi destaque no site do Caldeirão do Huck, no quadro "Olha a Minha Banda", e se apresentou na seletiva do programa "SuperStar", nos Estúdios Globo (Projac). A banda já foi premiada em vários festivais e, atualmente, trabalha em seu álbum “Dualidade”.
Para o show de Geraldo Azevedo, que ocorrerá na sexta-feira (5), o público pode esperar o melhor da música Popular brasileira na voz do cantor. Vale lembrar que o espetáculo foi gravado pela TVE Bahia na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.
Por fim, no sábado (06) tem dobradinha capixaba. Giga Santos (Vinícius Gigante) leva o EP intitulado "Any Colour You Like" ao público, com canções autorais que transitam entre o rock, blues, reggae, jazz e experimentações sonoras. Em seguida, será exibida a apresentação musical “Passagens e canções”, do projeto Aurora Gordon. O registro traz para o público as músicas que fazem parte do repertório da banda, valorizando nos arranjos as canções e inserindo alguns conteúdos audiovisuais que identifiquem seus compositores e alguns momentos importantes da música e da contracultura capixaba dos anos 1960/70. Participam da apresentação exibida pelo Cultura Conecta (Secult): Murilo Abreu (voz e violão) e Thaysa Pizzolato (teclados).

FESTIVAL DE VERÃO SEM AGLOMERAÇÃO

  • Sempre às 20h, no canal 2 da TV aberta (20 UHF Digital); pelas operadoras de televisão por assinatura (RCA Canal 5, Net Canal 15); e pelas redes sociais (YouTubeFacebook e Instagram) da TVE.
  • Quarta-feira (03) - Enok Virgulino.
  • Quinta-feira (04) - Gelo-Nove.
  • Sexta-feira(05)- Geraldo Azevedo.
  • Sábado (06) - Giga Santos e Aurora Gordon.
Com informações da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados