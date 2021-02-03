Geraldo Azevedo e Giga Santos integram programação de festival virtual do ES

Durante o mês de janeiro, o "Festival de Verão sem Aglomeração", iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES) junto à TVE, levou apresentações de artistas como André Prando e Léo Marzé ao público através de lives exibidas na emissora e em suas redes sociais. Em fevereiro, o projeto ganha extensão, trazendo novas atrações locais e nacionais, que estão tendo suas apresentações exibidas da segunda-feira (1) ao sábado (6), sempre às 20h.
O cantor Geraldo Azevedo, natural de Petrolina, é o grande destaque da programação, se apresentando no penúltimo dia, a sexta-feira (5). Quem também chama a atenção é o sanfoneiro Enok Virgulino, que interpreta clássicos do baião e do xote que ficaram famosos nas vozes de Elba Ramalho, Alceu Valença, Dominguinhos e Luiz Gonzaga, além de canções autorais. A apresentação é fruto da parceria com a TVE Bahia.
Na quinta-feira (04) é a vez da banda capixaba Gelo-Nove. A "Live Solo Gelo-Nove #GeloNoveEmCasa" também foi apresentada no Cultura Conecta (Secult) e agora será exibida na TVE. Gelo-Nove lançou seu primeiro single "Sempre Há Tempo", em 2010. A banda já foi destaque no site do Caldeirão do Huck, no quadro "Olha a Minha Banda", e se apresentou na seletiva do programa "SuperStar", nos Estúdios Globo (Projac). A banda já foi premiada em vários festivais e, atualmente, trabalha em seu álbum “Dualidade”.
Para o show de Geraldo Azevedo, que ocorrerá na sexta-feira (5), o público pode esperar o melhor da música Popular brasileira na voz do cantor. Vale lembrar que o espetáculo foi gravado pela TVE Bahia na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.
Por fim, no sábado (06) tem dobradinha capixaba. Giga Santos (Vinícius Gigante) leva o EP intitulado "Any Colour You Like" ao público, com canções autorais que transitam entre o rock, blues, reggae, jazz e experimentações sonoras. Em seguida, será exibida a apresentação musical “Passagens e canções”, do projeto Aurora Gordon. O registro traz para o público as músicas que fazem parte do repertório da banda, valorizando nos arranjos as canções e inserindo alguns conteúdos audiovisuais que identifiquem seus compositores e alguns momentos importantes da música e da contracultura capixaba dos anos 1960/70. Participam da apresentação exibida pelo Cultura Conecta (Secult): Murilo Abreu (voz e violão) e Thaysa Pizzolato (teclados).
- Sempre às 20h, no canal 2 da TV aberta (20 UHF Digital); pelas operadoras de televisão por assinatura (RCA Canal 5, Net Canal 15); e pelas redes sociais (YouTube, Facebook e Instagram) da TVE.
Com informações da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES)