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Música

Gavi lança o clipe de SFCA e comemora com show na Praia do Canto

Música é o primeiro single do EP 'Rebarba', que será lançado no próximo mês

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 20:17
28/11/2018 - A capixaba Gavi lançou o clipe de SFCA Crédito: Instagram/@gavimusic
Tem música nova na área. A capixaba Gavi lançou o clipe de "SFCA" nesta quarta-feira (28). SFCA (São Francisco- Califórnia) é o primeiro single do EP "Rebarba", que será lançado no próximo mês. A música traz referências de black music, soul e pop.
Para comemorar o lançamento do single, a capixaba se apresenta na noite desta quarta-feira (28), no gastropub Raiz do Canto, na Praia do Canto, em Vitória. Além de cantar suas músicas autorais, ela vai apresentar pela primeira vez ao vivo SFCA para o público.
No sábado, Gavi volta a sua terra natal, Cachoeiro do Itapemirim, para um show no Spellunca Music House.
Para quem não lembra, Gavi foi uma das convidadas para a primeira temporada do Divirta-se Live Sessions, no mês de setembro. "É sempre muito gratificante ser reconhecida aqui no Espírito Santo. Às vezes eu fico meio triste porque a gente trabalha tanto e a galera... sabe? Tá melhorando muito, principalmente os meios de comunicação. Temos artistas incríveis aqui, disse a cantora, no vídeo de sua participação.

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