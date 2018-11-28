Gavi lança o clipe de SFCA e comemora com show na Praia do Canto

28/11/2018 - A capixaba Gavi lançou o clipe de SFCA Crédito: Instagram/@gavimusic

Tem música nova na área. A capixaba Gavi lançou o clipe de "SFCA" nesta quarta-feira (28). SFCA (São Francisco- Califórnia) é o primeiro single do EP "Rebarba", que será lançado no próximo mês. A música traz referências de black music, soul e pop.

Para comemorar o lançamento do single, a capixaba se apresenta na noite desta quarta-feira (28), no gastropub Raiz do Canto, na Praia do Canto, em Vitória. Além de cantar suas músicas autorais, ela vai apresentar pela primeira vez ao vivo SFCA para o público.

No sábado, Gavi volta a sua terra natal, Cachoeiro do Itapemirim, para um show no Spellunca Music House.