Programação

Festival Pocar enaltece arte e gastronomia de Conceição da Barra

Sexta edição do festival acontece entre os dias 24 e 28 de julho com novidades

Publicado em 22 de julho de 2019 às 19:19 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Íris Zanetti

Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, vai virar point da arte e gastronomia à beira-mar de quarta (24) a domingo (28). Na ocasião, acontece a 6ª edição do Pocar, que promete levar ao município espetáculos teatrais, shows, intervenções artísticas, mostra de cinema, oficinas, debates e um circuito gastronômico.

As apresentações do Melanina MCs e do pupilo de Dominguinhos, o acordeonista Mestrinho, são bastante aguardadas na programação, que terá até show internacional. O norte-americano Biafran Lion fará seu primeiro show no Espírito Santo dentro do festival, trazendo a mistura do reggae com o hip-hop.

"Pensar e fazer a cultura é de grande importância para a emancipação dos sujeitos, sobretudo neste momento onde o fomento à cultura perde força devido à falta de incentivo e as mudanças com relação à Lei Federal de Incentivo à Cultura. Por isso, propomos dialogar tradição e modernidade num só festival, como forma de apontar caminhos possíveis para o campo da cultura no Espírito Santo", aponta Didito Camillo, idealizador e coordenador do POCAR.

HOMENAGEM

Ligado às raízes locais, o Pocar aindapresta homenagem ao cantador local Mirtinho, falecido recentemente, que contribuiu muito para a manutenção do Ticumbi na região. Através desta homenagem, o POCAR celebra a memória de Mirtinho com um ajuntamento de sanfona, viola e pandeiro, com cantadores e músicos locais. Os jongos de São Cosme e Damião e de Nossa Senhora Aparecida também integram a programação do festival.

COMIDA E MÚSICA

Com uma nova proposta, esta é a primeira edição que o evento conta com um circuito gastronômico. Cinco restaurantes barrenses participantes são responsáveis por montar um cardápio que tem no pescado e no aipim sua base.

Assim nasceram a "Moqueca Sabor do Sapê", uma moqueca de arraia, com purê de aipim e arroz, feita pelo Restaurante do Pintinho; o "Siri do Porto" (catado de siri, com chips de aipim), do Restaurante Abrolhos; o "Camarão do Cricaré" (escondidinho de aipim com camarão), do Restaurante Casarão; o "Isca do Mandela" (um filé de tilápia, com farofa de mandioca e banana, vinagrete e molho da casa), do Mandela GastroBar; e o "Delícia do Cais" (uma moquequinha de peroá, desfiado com banana da terra e farofa de camarão seco), do Restaurante Casarão do Cais.

Prato Delícia do Cais, do Restaurante Casarão do Cais, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Pocar

Os pratos serão vendidos a preços acessíveis, no valor de R$ 15. As pessoas que consumirem todos os pratos, ganharão brindes e concorrerão a diferentes prêmios. "Temos uma comunidade pesqueira e quilombola muito forte, que produzem as bases dos pratos. Assim, formamos um ciclo bem legal de produção e consumo de coisas de Conceição", fala Didito.

Mas nem só de comida viverão estes espaços. Eles também serão invadidos pela música. "A maior parte das apresentações do POCAR acontecem no Cais, mas os cinco restaurantes que são participantes dessa edição também vão sediar algum tipo de atração cultural no período do festival. Eles já estão fazendo os pratos especiais desde o início do mês, mas os shows começam nesta quarta (24)", explica o idealizador do Pocar, Didito Camillo.

TEATRO

Como é um evento cultural, o Pocar ainda terá teatro e literatura. De Cachoeiro do Itapemerin, a Cia. Nós de Teatro apresenta o espetáculo teatral #PALAVRASCRUZADAS, que retrata a incomunicabilidade dos sujeitos contemporâneos, fora das mídias sociais. E da Argentina, o Circo Teatro El Individuo, apresenta o espetáculo Grandes Roubadas, com o palhaço Mercúrio.

Já o espetáculo Memórias à Venda, do Instituto Cultural Tambor de Raiz (ES), promove uma imersão nas falas, cantorias, vestimentas e elementos da cultura popular e tradição oral do norte do Espírito Santo. Ele será seguido de um bate-papo sobre a necessidade de preservar a cultura local através de diferentes narrativas.

Já no campo da Literatura, a tradicional feira da Editora Cousa, do escritor e editor Saulo Ribeiro, aporta em Conceição da Barra para mais uma comercialização de livros de escritores capixabas, a preços módicos, todos vendidos à quilo.

Outro ponto alto do evento é o Almoço Cultural na comunidade quilombola de Porto Grande. Com a temática sabores e fazeres, os participantes terão a oportunidade de vivenciar experiências gastronômicas na comunidade.

PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA (24)

- Praça da Matriz à Beira do Cais

20h – “Festejo da Chegança” com: Jongo de São Cosme e Damião; Jongo de N. S Aparecida; Afro Batucada; Artistas Convidados do Pocar; Barroco Jazz Band; e Banda Pôr do Sol

- Beira do Cais

21h - Abertura Oficial

21h30 – Show “Mo Maiê: Transatlântica”

QUINTA-FEIRA (25)

- Pocar na Escola - EMEF João Bastos Bernardo Vieira

10h - Espetáculo “Memórias à Venda”

10h30 - Roda de Conversa “Memórias e Afetos das Comunidades da Região do Sapê do Norte”, com Simone Batista e Gessi Cassiano

- Pocar na Escola - CMEI Menino Jesus

14h - Espetáculo teatral “Um Cesto de Histórias”, Cia. Nós de Teatro

- Estação Beer Drinks/ Galeria Cores e Sabores

19h - Espetáculo “#PalavrasCruzadas”, Cia. Nós de Teatro

- Praça da Matriz

20h - Mostra Pocar de Cinema: com “Ato Público”, de Henrique Selva Manara; “Rio Itaúnas Sempre Vivo, da Foz à Nascente”, de Jefferson de Albuquerque Jr. e Kika Gouvêa.

- Beira do Cais

21h – Show “Atitude Positiva”

22h30 - Show “Biafran Lion” (EUA)

SEXTA-FEIRA (26)

- Feira da Praça São Pedro

9h - “Literatura a Quilo”, Saulo Ribeiro e Editora Cousa

9h30 - Show “Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro ‘Mestre Mirtinho’ ”

- Beira do Cais

17h30 - Performance “A História Não Contada do Boi Estrela”, Henrique Selva Manara

- Em frente ao Restaurante do Pintinho

20h – Espetáculo Teatral “As Fábulas”, Teatro Kaô

21h – Show Silvia Gomes e Banda

22h30 - Show “Fogumano”, participação Jeferson Leite

SÁBADO (27)

- Centro Social

10h - Oficina “Diálogos Musicais”, João Paulo Moreira, Orquestra Experimental de Repertório do Teatro Municipal de São Paulo.

- Porto Grande

12h- Almoço Cultural, “Sabores e Fazeres” no Tião de Véio

- Mandela Gastrô Bar

18h30 - “Ressonâncias Latinoamericanas”, concerto de violão com Demétrios Souza e Sarau Literário da Academia Barrense de Letras e Artes

- Praça da Matriz

19h30: Mostra Pocar de Cinema: com “Canto para a liberdade – A festa do Ticumbi”, de Orlando Bomfim Netto; “Mestre Pedro de Aurora, pra ficar menos custoso” de Orlando Bomfim Netto; e “Baile de Congo de São benedito”, de Apoena Medeiros

20h - Cortejo “Barroco Jazz Band” (Matriz ao Cais)

- Beira do Cais

20h30 - Espetáculo “A Mala”, Circo Gamarra (Argentina)

21h30 - Show “Melanina MC’s”

23h - Show “É Tempo Para Viver”, Mestrinho e Banda

DOMINGO (28)

- Centro Social

10h - Oficina “Diálogos Musicais”, João Paulo Moreira, Orquestra Experimental de Repertório do Teatro Municipal de São Paulo.

- Em frente ao Restaurante Abrolhos

11h - Espetáculo “Jubarte: Uma Aventura Oceânica”, Cine Teatro Ribalta

12h - Show “Catiços Samba, Choro e Convidados”

20h – Espetáculo “Grandes Roubadas”, Circo Teatro El Individuo (Argentina)

21h - Show “Santo de Casa”

22h - Show “Ajuntamento Pocar”

SERVIÇO

Pocar - Festival de Cultura: Patrimônio, Arte e Gastronomia

Local: Conceição da Barra

Data: de 24 a 28 de julho de 2019

Ingressos: entrada franca

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta