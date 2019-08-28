Exposição de plantas

Festival na Serra vai vender orquídeas a partir de R$ 5

Além da venda de mudas, evento terá exposição de orquídeas raras, venda de artesanato e mel de produtores da região e vai funcionar, das 8h às 20h, entre 6 e 8 de setembro

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 16:46 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Claudiney Rocha

Entre os próximos dias 6 e 8 de setembro, a Serra vai ser sede do VI Festival de Orquídeas. No local, haverá exposição de plantas raras e venda de mudas a partir de R$ 5. Além das plantas, o festival terá o comércio de artesanatos e mel de produtores da região

Nesta edição do festival, a entrada continuará franca, mas a organização incentiva a doação de um quilo de alimento não perecível, que será doado a entidades carentes do Espírito Santo. Quem contribuir, participará de um sorteio especial no fim do evento.

De acordo com o ambientalista Claudiney Rocha, que é organizador do evento, vários orquidários participarão do festival. "O mercado de orquídeas é muito forte em todo o Estado e a gente tem observado um crescimento na procura por esse tipo de item na Grande Vitória. Gente de várias partes do Espírito Santo e até de outros Estados, que estão de férias ou passando por aqui, acabam passando pelo evento. É mais uma forma de disseminar mais um pouco das nossas riquezas", fala.

Claudiney avalia que as últimas edições do evento foram muito bem recebidas pelo público e a expectativa para esta edição é a mesma. "Adultos, idosos, jovens e até famílias inteiras vêm visitar o evento. Nem que seja para ver a exposição das orquídeas raras, que é encantadora", afirma, indicando que as mudas que são colocadas à venda na feira partem de R$ 5.

Na última edição, a organização do festival registrou mais de 2 mil visitantes, número que eles pretendem superar neste ano.

Crédito: Claudiney Rocha

SERVIÇO

5º Festival de Orquídeas da Serra

Onde: Orquidário IBRAFF Orquídeas (Rua Jair Dessauner, Jacaraípe, Serra)

Quando: de 6 a 8 de setembro de 2019 (sexta, sábado e domingo), das 8h às 20h

Ingressos: entrada franca; a organização incentiva que o visitante leve ao menos um quilo de alimento não perecível. Quem aderir à campanha, ganha uma ficha para participar de sorteio ao final do evento

