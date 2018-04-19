Festival de Jazz e Blues reúne atrações de peso em Vila Velha

Surgido há mais de um século no Sul dos Estados Unidos, o jazz tem raízes genuinamente fincadas na África. Marcado pelo suingue, pela improvisação e pelos ritmos não tão lineares, o gênero é protagonista do Festival de Jazz e Blues Museu Vale, realizado amanhã e sábado em Vila Velha, como parte das comemorações dos 20 anos do museu.

Amanhã, a partir das 20h30, sobem ao palco os cariocas do Afrojazz, e a Vale Música Jazz Band, integrada por 30 alunos do projeto social e regida pelo maestro capixaba Eduardo Lucas.

Já no sábado, a primeira sessão traz a banda capixaba Bad Guys, mesclando o blues ao rock. A atração local é seguida pela Vale Música Jazz Band e por Ed Motta, que promete alternar entre piano e guitarra apresentando hits como Colombina, Fora da Lei e Caso Sério. Os ingressos para este show já estão esgotados.

Quem finaliza a noite de sábado é o bluesman JJ Jackson, em um show separado, a partir das 22h. Americano, mas radicado no Brasil, o músico tem cerca de 60 anos de carreira, e já dividiu o palco com grandes nomes como BB King e Jimi Hendrix.

Os shows serão ambientados no galpão que costuma receber exposições de arte contemporânea no Museu Vale. Toda a renda dos shows será doada para o Instituto Social Esperança, localizado em Argolas, bairro onde fica o museu.

Abertura

Nascido a partir de um trabalho acadêmico de um de seus integrantes, o grupo carioca Afrojazz é responsável por abrir o evento amanhã. Defensor da bandeira de que o jazz é uma manifestação africana na América, o trompetista Eduardo Santana conta que a apresentação será toda pautada no repertório autoral do sexteto, com algumas homenagens a artistas como Moacir Santos, Chico Science, Fela Kuti e Mulatu Astatke. O músico exalta o jazz como expressão de festa e felicidade, e diz que os atuais festivais ajudam a modernizar o gênero.

Acreditamos que o jazz precisa de uma ressignificação, precisa ser trazido à época de hoje. Os festivais que têm surgido buscam isso: atualizar o jazz, que é um termo mais vivo do que nunca, que está presente até mesmo na nossa conversa, na improvisação, nessa troca de ideias e linguagens, conclui Eduardo.

Festival de Jazz e Blues Museu Vale

Atrações: Vale Música Jazz Band e Afrojazz (sexta, a partir das 20h30); Música no Vagão (sábado, às 11h, gratuito); Bad Guys, Vale Música Jazz Band e Ed Motta (sábado, a partir das 15h, ingressos esgotados); JJ Jackson (sábado, a partir das 22h).

Onde: Museu Vale. Antiga Estação Pedro Nolasco, s/n, Argolas, Vila Velha.

Ingressos: R$ 10 (por sessão). Ingressos à venda em www.meubilhete.com R$ 10 (por sessão). Ingressos à venda em