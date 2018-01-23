Em seu 1º CD, Aretuza Lovi canta com Pabllo Vittar e Valesca Popozuda

A drag e cantora Aretuza Lovi vai lançar seu primeiro disco depois do carnaval de 2018. Aos 27 anos, ela comemora o sucesso que conquistou na cena musical e torce para que este ano seja ainda mais de superação do preconceito. Com ela, no álbum estarão também Valesca Popozuda, Iza, Gloria Groove e

As três já são amigas - participaram juntas, por exemplo, do programa Amor & Sexo, da Globo. Agora, se unem para a música que fará parte do disco de Aretuza, a ser lançado neste ano.

Para ela, o lançamento do primeiro disco é mais uma realização de um sonho, que se concretizará logo após o carnaval deste ano. Ela conta que o planejamento começou há alguns meses, assim como a produção do clipe de "Joga Bunda". "E eu quero que o resultado surpreenda todo mundo. Estamos todas ansiosas", completa.