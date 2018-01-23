Em seu 1º CD, Aretuza Lovi canta com Pabllo Vittar e Valesca Popozuda

A drag e cantora Aretuza Lovi vai lançar seu primeiro disco depois do carnaval de 2018. Aos 27 anos, ela comemora o sucesso que conquistou na cena musical e torce para que este ano seja ainda mais de superação do preconceito. Com ela, no álbum estarão também Valesca Popozuda, Iza, Gloria Groove e Pabllo Vittar.
Com Pabllo, Aretuza e Gloria acabam de lançar "Joga Bunda", clipe que já é sucesso na internet, com mais de 6 milhões de visualizaçõe. "A gente nunca espera, eu sempre brinco que não pode ter expectativa. Tem que fazer um trabalho ótimo e o melhor. O restante é consequência", diz, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online.
As três já são amigas - participaram juntas, por exemplo, do programa Amor & Sexo, da Globo. Agora, se unem para a música que fará parte do disco de Aretuza, a ser lançado neste ano.
Para ela, o lançamento do primeiro disco é mais uma realização de um sonho, que se concretizará logo após o carnaval deste ano. Ela conta que o planejamento começou há alguns meses, assim como a produção do clipe de "Joga Bunda". "E eu quero que o resultado surpreenda todo mundo. Estamos todas ansiosas", completa.
Por sinal, "Joga Bunda" é uma aposta para o carnaval 2018. Pabllo Vittar, inclusive, aposta forte na canção: "A gente quer hit né, meu amor? (risos)"