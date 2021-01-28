Em novo edital, Fafi abre mais 151 vagas para dança e teatro em Vitória

O sucesso na primeira etapa das pré-inscrições para as oficinas do primeiro semestre de 2021 da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), em Vitória, foi tanto que a instituição abre, nesta quinta-feira (28), mais 151 vagas nas áreas de dança e teatro.
De acordo com a gerente da Fafi, Zila Nascimento, nas duas áreas, as 120 vagas ofertadas anteriormente acabaram nos dois primeiros dias. Por isso, os interessados poderão realizar as novas pré-inscrições no site Vix Cursos, sendo 136 vagas nas disciplinas de dança clássica, dança contemporânea e jazz, além de 15 vagas para a oficina de jogos teatrais.
PROTOCOLOS SANITÁRIOS
Nesse retorno às aulas presenciais, estão sendo rigorosamente seguidas todas as normas de prevenção e proteção contra a Covid-19, de acordo com as recomendações das autoridades sanitárias.
Nas salas de aula, houve uma grande redução no número de alunos, além da disponibilização de álcool em gel. O uso de máscara de proteção facial também é obrigatório na instituição.
"O sucesso da primeira etapa foi enorme, só não é maior que o cuidado com o qual vamos receber os nossos alunos na volta das atividades presenciais na nossa casa"
IDADE
Em dança, há vagas disponíveis para pessoas a partir dos 4 anos de idade. Já as novas vagas para teatro são destinadas aos maiores de 18 anos.
SOBRE AS VAGAS
- Na área de dança, 136 vagas estão distribuídas nestas disciplinas:
- Dança clássica: 106
- Dança contemporânea: 20
- Jazz: 10
- Para a área de Teatro, são 15 vagas para jogos teatrais
Em razão da pandemia, a validação das pré-inscrições se dará no primeiro dia de aula da oficina escolhida. Para mais informações, a Secretaria Municipal de Cultura disponibiliza, além do site, os telefones (27) 3381-6921 e (27) 3381-6922.