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Após grande procura

Em novo edital, Fafi abre mais 151 vagas para dança e teatro em Vitória

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) abre, nesta quinta-feira (28), mais 151 vagas nas áreas de dança e teatro. Local retomou atividades presenciais, mas com protocolos sanitários em função da pandemia de Covid-19

Publicado em 

28 jan 2021 às 08:00

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 08:00

Os alunos dos cursos de arte da Fafi retomaram as suas atividades com aulas online
Alunos dos cursos de arte da Fafi Crédito: PMV/Divulgação
O sucesso na primeira etapa das pré-inscrições para as oficinas do primeiro semestre de 2021 da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), em Vitória, foi tanto que a instituição abre, nesta quinta-feira (28), mais 151 vagas nas áreas de dança e teatro.
De acordo com a gerente da Fafi, Zila Nascimento, nas duas áreas, as 120 vagas ofertadas anteriormente acabaram nos dois primeiros dias. Por isso, os interessados poderão realizar as novas pré-inscrições no site Vix Cursos, sendo 136 vagas nas disciplinas de dança clássica, dança contemporânea e jazz, além de 15 vagas para a oficina de jogos teatrais.

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PROTOCOLOS SANITÁRIOS

Nesse retorno às aulas presenciais, estão sendo rigorosamente seguidas todas as normas de prevenção e proteção contra a Covid-19, de acordo com as recomendações das autoridades sanitárias.
Nas salas de aula, houve uma grande redução no número de alunos, além da disponibilização de álcool em gel. O uso de máscara de proteção facial também é obrigatório na instituição.
"O sucesso da primeira etapa foi enorme, só não é maior que o cuidado com o qual vamos receber os nossos alunos na volta das atividades presenciais na nossa casa"
Zila Nascimento - Gerente da Fafi

IDADE

Em dança, há vagas disponíveis para pessoas a partir dos 4 anos de idade. Já as novas vagas para teatro são destinadas aos maiores de 18 anos.

SOBRE AS VAGAS

  • Na área de dança, 136 vagas estão distribuídas nestas disciplinas:
    - Dança clássica: 106
    - Dança contemporânea: 20
    - Jazz: 10 
  • Para a área de Teatro, são 15 vagas para jogos teatrais
Em razão da pandemia, a validação das pré-inscrições se dará no primeiro dia de aula da oficina escolhida. Para mais informações, a Secretaria Municipal de Cultura disponibiliza, além do site, os telefones (27) 3381-6921 e (27) 3381-6922.

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