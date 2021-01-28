Em novo edital, Fafi abre mais 151 vagas para dança e teatro em Vitória

Alunos dos cursos de arte da Fafi Crédito: PMV/Divulgação

Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), em Vitória, foi tanto que a instituição abre, nesta quinta-feira (28), mais 151 vagas nas áreas de dança e teatro. O sucesso na primeira etapa das pré-inscrições para as oficinas do primeiro semestre de 202 1 da, em Vitória, foi tanto quenas áreas de dança e teatro.

De acordo com a gerente da Fafi, Zila Nascimento, nas duas áreas, as 120 vagas ofertadas anteriormente acabaram nos dois primeiros dias. Por isso, os interessados poderão realizar as novas pré-inscrições no site Vix Cursos , sendo 136 vagas nas disciplinas de dança clássica, dança contemporânea e jazz, além de 15 vagas para a oficina de jogos teatrais.

PROTOCOLOS SANITÁRIOS

Nesse retorno às aulas presenciais, estão sendo rigorosamente seguidas todas as normas de prevenção e proteção contra a Covid-19, de acordo com as recomendações das autoridades sanitárias.

Nas salas de aula, houve uma grande redução no número de alunos, além da disponibilização de álcool em gel. O uso de máscara de proteção facial também é obrigatório na instituição.

"O sucesso da primeira etapa foi enorme, só não é maior que o cuidado com o qual vamos receber os nossos alunos na volta das atividades presenciais na nossa casa" Zila Nascimento - Gerente da Fafi

IDADE

Em dança, há vagas disponíveis para pessoas a partir dos 4 anos de idade. Já as novas vagas para teatro são destinadas aos maiores de 18 anos.

SOBRE AS VAGAS

Na área de dança, 136 vagas estão distribuídas nestas disciplinas:

- Dança clássica: 106

- Dança contemporânea: 20

- Jazz: 10

- Dança clássica: 106 - Dança contemporânea: 20 - Jazz: 10 Para a área de Teatro, são 15 vagas para jogos teatrais