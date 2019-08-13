Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TEATRO

Crônica de Rubem Braga é tema de peça em cartaz no ES

O espetáculo "A Casa Viaja no Tempo" leva o trabalho do escritor capixaba para o Palácio Sonia Cabral no próximo fim de semana. Os ingressos variam entre R$ 10 e R$ 20
Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

13 ago 2019 às 14:58

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 14:58

O aniversário de 36 anos do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira será comemorado em Vitória neste final de semana. Nos dias 16, 17 e 18 de agosto, o Palácio Sônia Cabral vai receber a peça “A Casa Viaja no Tempo”, inspirada nas crônicas de Rubem Braga, com direção de Carlos Ola. Será a estreia da peça na Capital.
Espetáculo "A Casa viaja no tempo" Crédito: Divulgação
Além do espetáculo, o grupo traz uma exposição fotográfica que narra períodos da trajetória da trupe criada em Guaçuí, Caparaó Capixaba, no dia 15 de agosto de 1983. “A Casa Viaja no Tempo” aborda sete histórias do escritor capixaba Rubem Braga. A trama é ambientada em uma pensão, onde os conflitos das personagens são expostos e os sentimentos revelados.
O diretor do espetáculo, Carlos Ola, destaca que a peça traz cenas do cotidiano que se intercalam com comentários do cronista. “É um trabalho bem lírico, que mexe com o cotidiano porque são crônicas. É um trabalho que está interligado, pois estamos contando uma história com alguns fatos reais e outros personagens dele fictícios. Quem for assistir vai ver um belo trabalho”, revela o diretor.
> Quer receber todas as novidades de cultura e entretenimento do ES? CLIQUE AQUI e participe do grupo de Whatsapp do Divirta-se
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
Recortes da história do grupo foram produzidos pelas lentes do fotógrafo paranaense Eder Gaioski. Ele acompanha o grupo há quatro anos durante apresentações do Gota, Pó e Poeira nas ruas e nos palcos do Paraná.
“O fotógrafo reuniu todo esse material produzido ao longo de quatro anos, editou um livro e fez uma exposição fotográfica. Essa exposição, inclusive, fez parte do Festival Nacional de Teatro, em Guaçuí, e também em Curitiba”, conta o diretor.
HISTÓRIA DO GRUPO
Ao longo de 36 anos de trajetória, o Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira já participou de festivais em todo o Brasil. O diretor Carlos Ola destaca que o grupo é o organizador do Festival Nacional de Teatro de Guaçuí, realizado anualmente há 20 anos no Caparaó Capixaba.
Vitória recebe Espetáculo "A Casa viaja no tempo" Crédito: Divulgação
“Assim que o Teatro Fernando Torres ficou pronto em Guaçuí, nós precisávamos de um evento que levasse o público para o teatro e discutisse as artes cênicas da região. No primeiro ano de festival, trabalhamos com nove espetáculos, no seguinte foram 15. Hoje, temos a média de 17 a 20 espetáculos.”
“A Casa Viaja no Tempo” conta com 10 atores e tem duração de 50 minutos. “Talvez sejamos o grupo de teatro capixaba mais antigo em atividade. Fazer essa temporada em Vitória é um motivo de alegria e comemoração para todos nós.”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados