Com funk de sucesso na 22ª Parada LGBT, Duane volta ao ES para show

Cantor capixaba Duane lança "Dá Seu Nome", funk de apoio à diversidade; jovem fará shows no Espírito Santo Crédito: Duane/Arquivo pessoal

Mais que um funk de apoio à diversidade, "Dá Seu Nome", nova música de João Ulysses - mais conhecido como Duane -, é um grito de guerra à liberdade de expressão. O cantor de 24 anos busca sempre, por meio da música, disseminar a mensagem de ser livre para o que quiser fazer e, em qualquer situação, ter respeito para isso.

O nome da canção, composta pelo próprio capixaba, é um convite ao ouvinte também mostrar para o que veio, representando e se identificando. O hit virou sensação na Parada LGBT de São Paulo, no último fim de semana, quando Duane se apresentou em um trio elétrico, cantando também outras canções e fazendo participações com outros artistas.

Duane mora em São Paulo há seis anos, mas virá a Vitória para fazer shows em algumas casas noturnas. Em entrevista ao Gazeta Online, ele adianta que fechou com o Fluente, boate que fica em Jardim da Penha, para se apresentar no próximo dia 15 de junho. "Mas ainda estou em negociação para cantar na Rua da Lama, também em Jardim da Penha, e em uma outra boate recém-inaugurada de Vila Velha", conta.

Eu encontrei no funk a liberdade que eu queria mostrar Duane, cantor, intérprete e compositor

Aliás, para ele, é o Espírito Santo que o revigora. "Minha família e amigos de infância estão no Espírito Santo. No ensino médio, lembro que já fazia apresentações artísticas no colégio em que me formei e não imaginava que a carreira tomaria as proporções que está tomando", afirma. Por isso, ele vê que voltar à Grande Vitória significa rever amizades e fortalecer raízes para continuar no rumo certo de sua jornada musical.

Nessa onda, Duane explica o porquê de ter ido morar na capital paulista, há cerca de seis anos. "Vim para me formar como comissário de bordo. Em seguida, fui contratado por uma companhia aérea que não realizava vôos para o Espírito Santo, então isso colaborou para ficar aqui. Agora, nesse projeto artístico, me sinto estável para continuar lutando pelo meu sonho em São Paulo", conclui.

Mesmo tendo mais afinidade com o funk, o capixaba garante que sempre escutou todos os gêneros musicais e que acha difícil que alguém, que viva da música, prefira um ritmo a outro. "Nós amamos a música em suas diversas variáveis e eu encontrei no funk a liberdade que eu queria mostrar. Em 'Dá Seu Nome', fiz questão de misturar referências do funk tradicional com sintetizadores da música eletrônica", afirma. O artista comenta que gostou do resultado e que, com base nisso, já pensa em trabalhos para o futuro: "Muitas novidades!".

COMISSÁRIO DE BORDO X CARREIRA ARTÍSTICA

Falando do trabalho anterior, Duane relembra que quando começou a ficar mais profissional, em 2016, não foi fácil conciliar as duas tarefas. Ele ainda define que quando tratava seu próprio sonho como "plano B", ele não conseguia progredir. "Confesso: deu frio na barriga. Ao sair da companhia aérea que trabalhava, decidi investir 100% do meu tempo no talento. Graças a Deus, estou colhendo os frutos por ter tomado a atitude certa para mim", comemora.