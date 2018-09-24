Ícaro Silva traz a Vitória musical em homenagem a estrelas negras

Ícaro Silva no musical "Ícaro and The Black Stars" Crédito: Igor Mota

Repetindo pela terceira vez a parceria de sucesso, Ícaro Silva, Pedro Brício e Alexandre Elias, prometem deixar o público extasiado com a produção inédita, que chega a Vitória para duas apresentações. Depois de fazerem "S'imbora o Musical" e "Show em Simonal" pelo país, eles trazem "Ícaro And The Black Stars" ao Teatro da Ufes, na Capital capixaba, nos dias 10 e 11 de novembro.

No musical, a plateia mergulha na emoção de artistas negros que fizeram o mundo cantar, dançar e pensar, mostrando que existem possibilidades de um mundo plural e democrático, independente de etnia, credo, cor, sexualidade e gênero. "Ícaro And The Black Stars", que homenageia grandes nomes do gênero, já foi visto por mais de 6 mil pessoas e traz sucessos de artistas como Michael Jackson, Bob Marley, Tim Maia, Wilson Simonal, Beyoncé, James Brown e outras estrelas.

Entre as músicas, Ícaro, acompanhado das cantoras Hananza e Luci Salutes conta histórias vividas por estes ídolos em paralelo com suas histórias pessoais. Para o espetáculo, Pedro Brício teve como ponto de partida a paixão pela música negra, a black music, e pelo próprio Ícaro como artista após sua apresentação no "Show dos Famosos".

"Após ver a apresentação dele no Show dos Famosos, no Faustão, fiquei pensando que era preciso fazer algo onde ele pudesse colocar em cena essa versatilidade que Ícarotem como cantor, ator, cômico e dramático. A base do espetáculo é essa beleza, riqueza, variedade da blackmusic dançante do último século", conta Pedro, destacando que o grande tchan de "Ícaro And The Black Stars" é ser extremamente divertido, dinâmico e a grande qualidade do repertório.

SERVIÇO

"Ícaro and the Black Stars"

Musical com Ícaro Silva e grande elenco

Quando: 10 e 11 de novembro; Sábado, às 21h, e domingo, às 18h

*Acessível a Libras na sessão de domingo

Onde: Teatro da Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória ES

Ingressos: R$ 30 (mezanino/meia); R$ 35 (setor B/meia); R$ 40 (setor A/meia); R$ 60 (mezanino/inteira); R$ 70 (setor B/inteira); R$ 80 (setor A/inteira).

*Meia para estudantes, idosos, jornalistas, doadores de sangue entre outros amparados por lei. Cliente Unimed Vitória tem 50% de desconto em cima do valor da inteira (Até dois ingressos por cliente)

Pontos de venda: na bilheteria do Teatro (15 as 20h) ou no site na bilheteria do Teatro (15 as 20h) ou no site tudus.com.br

Informações: (27)3029-2765