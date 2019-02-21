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Saga

'BBB 19': Isabella cai no choro por conta do ronco de Rodrigo

O ronco voltou a provocar problemas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2019 às 12:14

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 12:14

Crédito: TV Globo/Reprodução
A saga do ronco, que movimentou o BBB 19 nas primeiras semanas do programa, voltou nesta quarta-feira (20) com direito a choro. A situação foi agravada pelo novo castigo imposto pelo público, que decidiu que todos ficarão acorrentados por quatro dias. 
A aproximação forçada dos competidores, que ficaram divididos em dois grupos, deixou alguns mal-humorados, como Rízia, que se incomodou de ter que acompanhar os "brothers" na academia. "Fica parecendo que eu sou a ridícula, que estou de pirraça, que não quero fazer. Mas é que eu fiz antes de ontem", afirmou. 
Também durante a tarde desta quarta, o ronco voltou a provocar problemas quando o mesmo grupo, formado também por Isabella, Gabriela, Rodrigo e Alan, resolveu dormir. Rízia chegou a acordar Alan para que interrompesse a "sinfonia" e Isabella, que está ao lado de Rodrigo, caiu no choro. 
Ao todo, 79,1% do público disse sim à pergunta: "Você quer que os 'brothers' fiquem algemados por quatro dias?", impondo o castigo.
Por meio de um sorteio, os eles se dividiram em dois grupos. Tereza, Paula, Hariany, Carolina, Elana e Danrley ficaram no grupo vermelho. Já Gabriela, Rodrigo, Rízia e Alan formaram o grupo azul. 
Os participantes terão de fazer todas as atividades juntos: dormir, ir ao banheiro, entrar na piscina, comer. Na quinta-feira (21), será realizada a prova do líder. O escolhido será o único que vai conseguir se livrar das algemas e poderá curtir o quarto do líder sozinho, já que não será permitida a entrada dos outros participantes.

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