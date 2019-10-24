Home
Aretuza Lovi e Pocah fazem paródias de suas músicas para ajudar no Enem

Professores e ex-aluna se juntam ao projeto para ensinar atualidades, matemática, redação e outros conteúdos que têm peso grande no Enem de forma mais leve

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 24 de outubro de 2019 às 15:37

 - Atualizado há 6 anos

Drag, professora e cantora fazem paródias para estudar para Enem Crédito: Reprodução/YouTube Descomplica

Quando a cantora Aya se preparava para prestar vestibular, há cerca de quatro anos, ela tinha o hábito de, em casa, compor letras para fixar melhor os conteúdos nos quais tinha mais dificuldade. Não teve erro: foi aprovada em Direito, curso que frequenta atualmente, além de tocar a carreira artística - prevista para ser lançada oficialmente para março de 2020. O fato é que pode parecer simples, mas uma paródia pode ser "a chave para virar a vida de uma pessoa" na aprovação - ou não - de um exame como o Enem, como diz a drag Aretuza Lovi.

> Descubra as pegadinhas que podem tirar pontos nas provas do Enem

A drag queen  já é sucesso nas rádios e plataformas de streaming, e agora também domina o ambiente de estudos de quem está se preparando para o Enem. Aretuza é uma das artistas convidadas pelo Descomplica, curso de pré-vestibular online, que fez paródia neste mês para ajudar os vestibulandos a cantarem conteúdos que são recorrentes no teste.

A cantora teve um dia de professora e, junto com o time de docentes do curso, regravou o sucesso “Joga a Bunda”, que virou “Hipotenusa”. O mais novo hino da matemática ganhou também um clipe e vai ajudar vestibulandos de todo país a memorizar fórmulas de trigonometria e se jogar na batida.

 "Foi um desafio. Passar conteúdo tão importante e necessário para uma galera que está interessada naquilo é uma responsabilidade muito grande. Eu já tinha visto cantores e professores fazendo isso e o mais engraçado é que depois que cantei 'Hipotenusa', adaptada da minha 'Joga Bunda', lembrei de várias coisas do meu Ensino Médio. Estou muito feliz por ter uma música minha nesse projeto e que têm pessoas que vão se beneficiar disso", brinca.

Para a professora de matemática do Descomplica, Luanna Ramos, a prática é uma forma de fazer os estudantes se interessarem por assuntos que, às vezes, nem iriam dar tanta bola assim. "Temos um resultado superpositivo. A gente entendeu que não dá mais para ensinar como antigamente. Os tempos são outros e o acesso à informação mudou, então a estratégia nada mais é que dinamizar essa plataforma de ensino", exemplifica.

> Ouça o novo episódio do podcast com dicas para o Enem

No caso de Aretuza, especificamente, a causa é um pouco maior que só ensinar. Ela representa. Isso porque aos 29 anos ela é uma referência para a comunidade LGBT e cantar em um projeto educacional vai além de um contrato, segundo ela mesma diz. "Ter uma drag ensinando o conteúdo de uma prova que define a vida de uma pessoa, ter uma drag envolvida em um projeto de Educação muda muito o cenário. Vai ter gente que vai se identificar comigo. Gente que às vezes pensa: 'Ah, eu não consigo'. E aí vai passar a pensar: 'Consigo, sim", conclui.

EX-ALUNA, COMPOSITORA, CANTORA E UNIVERSITÁRIA

A cantora Aya é prova de que apresentar os conteúdos em músicas adaptadas pode ajudar muito. Há quatro anos, quando ela fez vestibular, os professores não adotavam a iniciativa das paródias, mas ela mesma fazia por conta própria.

"E eu compartilhava com os meus colegas que também tinham alguma dificuldade. Eu sempre aprendi assim e passei em Direito, curso que eu frequento hoje. Acho que a maior vantagem da música nessa história é que assim que você bate o olho no conteúdo da prova você se lembra da letra da música. Igual quando você vê um cartaz, uma frase e lembra de uma canção. Te ajuda a ter um norte da situação. É uma música que te ensina", opina.

Este não é o primeiro vídeo do projeto nem artistas convidado. No início do mês,  o hit “Ninguém Vai nos Parar”, cantado por Pocah, MC Zaac e Ruxxel, foi lançado para motivar o aluno a arrebentar nas provas. O vídeo já tem cerca de 1,8 milhão de visualizações. Os co-criadores do hit são Dogz, Pablo Bispo e Sergio Santos, produtores de grandes sucessos de Anitta, Iza e Pablo Vittar.

Segundo Aya, a paródia também diverte, o que torna o aprendizado um processo menos doloroso. "Todo mundo fica nervoso nessa fase da vida e esse momento de relaxamento em que se aprende, ao mesmo tempo, é muito bom", completa a também cantora.

A professora Luanna concorda com Aya: "O aluno que não tem afinidade com a matéria acaba se interessando e quem já tem afinidade fica ainda melhor. A gente entende que o aluno já está sobrecarregado de informação, a música leva informação com mais leveza".

Luanna finaliza que alguns alunos também acabam gostando do metódo e seleção de música mais do que outros, mas que no fim acabam todos se envolvendo. Ela explica que a seleção tem um cuidado maior até por conta disso. "A gente sempre varia de ritmo e gênero e tal. Mas mesmo que o aluno não ame aquele ritmo, só o fato de ser matéria em forma de música já é chamariz para que ele dedique atenção", conclui.

PLAYLIST NO SPOTIFY COM PARÓDIAS DE MÚSICAS PARA ESTUDAR PARA O ENEM

