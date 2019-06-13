Talento

Após o "The Voice Kids", Jeremias volta à TV e inicia gravação de CD

O capixaba faz um balanço desses dois meses após a vitória no programa e adianta participação em outro reality show

Publicado em 13 de junho de 2019 às 11:25 - Atualizado há 6 anos

Jeremias Reis, vencedor do "The Voice Kids" Crédito: Reprodução/Instragram @cantorjeremiasreisoficial

A carreira de Jeremias Reis, o capixaba campeão do "The Voice Kids 2019", continua de vento em popa. Dois meses após vencer o reality musical da TV Gazeta - com 58,19% dos votos do público -, o morador da Serra afirma que o seu dia a dia ainda está muito corrido.

Para quem está com saudades de ver o guri na telinha, ele, em breve, estará de volta em outra atração da Rede Globo: o programa "Super Chefinhos", do "Mais Você". A atração comandada por Ana Maria Braga deve estrear em julho.

"São mais de três shows por semana. Além disso, tenho que me dividir entre a escola e os ensaios para a gravação do CD. Não está dando tempo para nada. Tento, pelo menos, continuar vendo os meus amigos mais próximos. A relação de carinho com eles não vai mudar nunca", conta o garoto em entrevista ao Gazeta Online.

Sobre cozinhar em rede nacional, Jeremias diz que está pronto. "Sei fazer o básico na cozinha, tipo arroz, fritar ovo e cozinhar frango. Só para não passar fome mesmo", brinca, contando que esta feliz pela oportunidade de ter aulas com renomados chefes e por aprender a fazer pratos sofisticados. "Será um barato. Quero que comece logo".

FUTURO DA CARREIRA

15/04/2019 - Jeremias Reis comemora a vitória no The Voice Kids e a agenda lotada Crédito: Vitor Jubini

Além do prêmio de R$ 250 mil por ter vencido o "The Voice Kids", o cantor mirim também vai assinar um contrato com a Universal Music, além da chance de gravar uma música em parceria com Simone & Simaria, suas técnicas no programa. "Estou indo no final do mês para o Rio de Janeiro assinar o contrato com a gravadora. Será um CD gospel, que contará com músicas de gente boa do gênero, como Clóvis Pinho", adianta.

Sobre a relação com Simone & Simaria, o garoto diz que eles não se falam com frequência, mas o carinho que sente pela dupla e a gratidão pela oportunidade de ter passado o programa com elas continuam. "A gente se curte muito. Tanto que a participação que eu farei na gravação do DVD delas ainda está de pé. Será uma oportunidade única para a minha carreira", comemora.

Evangélico fervoroso, ele afirma ainda frequentar os cultos semanalmente. "Cantar na igreja é um prazer, me faz ficar cada vez mais perto de Deus e agradecer a oportunidade que ele está me dando", diz ele, afirmando que cantar é o que ele saber fazer de melhor.

"Estou adorando os vários convites que venho recebendo. Já me apresentei em muitas cidades do Espírito Santo. Até o final do ano, começarei a viajar para fora do Estado. Já tem shows agendados para Minas Gerais, Rio de Janeiro e até para o Amazonas. Farei um dueto com Raylla Araújo, que disputou a final do 'The Voice' comigo", adianta. E os shows realmente não param de surgir. Na próxima semana, o cantor será uma das atrações da Festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa.

ATAQUE NO INSTAGRAM

Jeremias conta com não conseguiu recuperar a conta no Instagram, que foi atacada por hackers no mês passado. "Desistimos dela. Resolvemos abrir uma nova página. Vou interagir mais com os fãs, postar mais fotos e mais vídeos", planeja. Os séquitos do menino já podem interagir com ele pelo novo Instagram. A página, por enquanto, conta com seis novas postagens e quase seis mil seguidores.

Quando venceu o reality global, ele confessou, também em entrevista ao Gazeta Online, que seu sonho era ganhar um Iphone. O desejo, claro, foi realizado. "Minha mãe me deu um Iphone 7 plus. Ele é incrível e tem vários aplicativos que podem me ajudar na música", comemora.





