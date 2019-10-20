Medo

Anitta toma susto com turbulência em voo: 'Sensação de quase morte'

'Não tenho palavras para descrever. Nunca balancei tanto em toda a minha vida'

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 20:04 - Atualizado há 6 anos

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 26, se assustou com as fortes turbulências que passou durante uma viagem de avião neste sábado (19). Através do Instagram stories, a cantora relatou o susto em tom de brincadeira.

"Viva estou, viva estou", cantou ela, em referência à canção dublada do filme "Frozen". "Não tenho palavras para descrever, juro. Nunca balancei tanto em toda a minha vida. Foi babado. A gente está comemorando aqui que a gente está vivo."

A cantora disse que estava "com uma felicidade que não está cabendo em mim" após o ocorrido, e mostrou um de seus amigos, que afirmou que ela "fincou as unhas" em seu braço.

"O outro até se cobriu para nem ver o que estava acontecendo. Eu, pelo menos, estava rezando por todos nós", rebateu Anitta. "Mas depois disso veio uma explosão de felicidade. [...] Eu estou muito feliz, gente, sou capaz de correr pelo lugar inteiro de felicidade. Depois dessa sensação de quase morte que a gente teve, vem uma sensação de vida. Eu estou me sentindo muito viva".

No dia 14 de novembro Anitta deve lançar uma música que fará parte da trilha sonora do filme norte-americano "As Panteras", cuja estreia é nesta data.

A nova canção chama-se "Pantera" e foi divulgada por Ariana Grande, 26, que é a responsável por formular a trilha do filme. Grande também empresta a voz para outras quatro faixas, além da já divulgada "Don't Call Me Angel".

O filme terá Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska como protagonistas. No filme de 2003, são Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz quem assumem esses papéis.

