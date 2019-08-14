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MÚSICA

Anitta fecha parceria com Cardi B e música terá trecho com Mr. Catra

'Fiquei tímida', disse americana ao conhecer a brasileira

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 07:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 07:15
14/08/2019 - A rapper Cardi B posa com Anitta para anunciar parceria musical Crédito: Instagram/@anitta
Depois de trocas de mensagens e especulações, está feita a parceria de Anitta, 26, com a americana Cardi B, 26. As duas apareceram juntas em uma foto publicada no Instagram nesta terça-feira (13) para registrar o encontro.
O produtor Papatinho, parceiro de Anitta, deu detalhes sobre a negociação. Ele conta, pelo Instagram, que passou horas em estúdio para conseguir chegar a uma faixa que agradasse a americana. E Cardi B. escolheu justamente a opção que inclui uma voz inédita de Mr. Catra. 
> Anitta fará dueto com Gilberto Gil no show do Criança Esperança
"Meses atrás a família do rei @mrcatrareal veio aqui no estúdio com umas vozes inéditas dele pedindo uma força, já que éramos muito parceiros. Produzi um funk 150 com trap com uma das vozes dele e acabou saindo uma bomba! Contei a história e mostrei pra Anitta aqui no estúdio e ela curtiu muito... ", lembra ele em mensagem.
Naquela época, Anitta ainda prometeu ao produtor que se conseguisse emplacar uma faixa com Catra, ela doaria os direitos autorais para a família dele. A cantora levou a música para Los Angeles e conseguiu aprovar a canção em parceria com Cardi B. 
Em resposta ao produtor, Anitta agradeceu pelo esforço de todos os artistas que têm trabalhado juntos. "Kevin o cris, Ludmilla, tropkilaz, Hitmaker, ainda faremos muitas coisas juntos. O funk realmente virou um grande time que entendeu o poder da união", escreveu a cantora. 
Pelo Twitter, nesta terça-feira (13), Cardi B. contou que estava ao lado de Anitta e afirmava que ela era incrível. "Fiquei tímida". Por outro lado, a brasileira se expressou na foto de forma carinhosa "Encontrei a minha alma gêmea". 
As conversas começaram em julho, quando Cardi B. teve de cancelar o show que faria no Rock in Rio deste ano. Ela fez uma live com fãs e alguns pediram para que a cantora e Anitta fizessem uma parceria.
Anitta a provocou pelo Twitter e as duas passaram a trocar mensagens. No início deste mês, Cardi B demonstrou ser fã de Anitta ao compartilhar um vídeo dançando uma das músicas da brasileira.
Ela rebolou ao som de "Vai Malandra" em um vídeo no Instagram. A canção de Anitta chamou a atenção não só dos brasileiros, mas também dos seguidores de Cardi B norte-americanos. O rapper Bobby Lytes inclusive deixou um comentário na publicação, perguntando qual a música que a cantora estava dançando.
Fã do funk brasileiro, a norte-americana também já publicou vídeos ouvindo músicas de Mc Kevin O Chris e de Ludmilla.
Em Los Angeles, Anitta também anunciou outra grande parceria por lá. Ela gravou também com o líder do Black Eyed Peas, Will.i.am, 44. 
"O verão de 2019 é algo que sempre me lembrarei... viajando pela Europa com meus melhores amigos do Black Eyed Peas... e agora Black Eyed Peas criando algo tão especial com minha nova melhor amiga Anitta... mal posso esperar pelo mundo ver o que criamos... Obrigado, Anitta", escreveu o artista na legenda de uma das fotos.

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