Alunos de escolas municipais de Vila Velha mostram sua arte ao público

Projeto "Semana de Arte na Vila" com escolas públicas de Vila Velha expõe trabalho de alunos Crédito: Reprodução/PMVV

Às vezes, tudo o que um estudante do ensino da educação infantil ou fundamental faz fica dentro do ambiente escolar. Acontece que muitos desses trabalhos são tão bons que merecem um espaço para serem apresentados à comunidade. Por isso, há seis anos, acontece a Semana de Arte na Vila, em Vila Velha, com os alunos da rede pública municipal. Durante seis dias, eles podem mostrar o que desenvolveram com os professores de forma interdisciplinar e, neste ano, ainda estão sendo premiados com idas ao cinema de graça.

Em 2018, são dezenas de projetos que estão sendo expostos no Shopping Boulevard, em Vila Velha, desde segunda (6) e seguem em exposição até o próximo sábado (11). Eles envolvem sustentabilidade, artes, danças, música, ciências, meio ambiente e, até, programações de robótica. De acordo com o idealizador do Arte na Vila e coordenador do setor Arte e Cultura da Secretaria de Educação de Vila Velha, Peterson de Castro Cardoso, o evento é aberto à comunidade. "E é justamente o que a gente quer, que as pessoas visitem o espaço e vejam o que é feito com os alunos nos colégios", aponta.

Semana de Arte na Vila, em Vila Velha Crédito: Michelle Sales

FESTIVAL DE MÚSICA

Segundo ele, depois de algumas edições do projeto, a coordenadoria decidiu até criar um festival de música porque viu que alguns alunos que apresentavam trabalhos sobre o tema durante a semana cultural tinham potencial para desenvolver essa habilidade. "Muitos desses alunos já podem ser chamados de profissionais. Eles são muito bons. Então, criamos, em toda a rede das escolas, o festival para podermos identificar esses talentos", reitera. Para o coordenador, é justamente esse reconhecimento que é o melhor que o aluno pode ter durante o projeto.

Peterson frisa que aproximadamente 10 mil alunos estão envolvidos e que eles estão ganhando entradas para o cinema de graça, em sessões alternadas. Além de estarem adorando o prêmio, essa é uma forma de agregar o audiovisual à realidade deles. "Os alunos participam por turno do Arte na Vila. Quando não estão nos estandes, eles estão no cinema. Até por isso, escolhemos fazer o evento dentro de um shopping. Facilitou a logística", reforça.

VISITANTES

De acordo com o coordenador, o evento já está recebendo muitos visitantes. No entanto, ele acredita que é na quinta-feira (9) que o local receberá mais gente. "Todo ano eu participo, já que fui o idealizador. Como fazemos uma apresentação especial de dança na quinta (9), esse é o dia que mais 'bomba", revela.

Semana de Arte na Vila, em Vila Velha Crédito: Michelle Sales

SERVIÇO

Semana de Arte na Vila

Onde: Shopping Boulevard (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha)

Quando: da segunda-feira (6) ao sábado (11), das 7h30 às 11h e das 13h às 17h

Ingressos: entrada franca

PROGRAMAÇÃO

08 de agosto - 4ª Feira

8h / 11h Recreação: Parede de escalada, Pula Pula, escorrega e outros brinquedos

8h/9h  Tenda Principal: Contação de história com Alexandra Dantas

8h  Tenda Circo: Apresentação de música e dança:

- Umef Marina Barcellos

- Banda Graciano Ramos

8h/18h Exposição Robótica

8h/21h  Exposição de Arte: Pintura em Telas e Fotografia (Escola Vila Olímpica)

8h / 10h  Estande da alimentação escolar: Rodas de conversa e exposição de produtos alimentício.

8h / 10h Estande da PSE: Teatro de Fantoches  Técnica de Escovação e Prevenção de Caries - Saúde Bucal - Antropometria  Prevenção ao Suicídio e Alto Mutilação (Psicologia)

Fonoaudiologia  Distribuição de folders sobre dislexia  Combate a exploração Infantil (Serviço Social) - Palestra prevenção de intoxicação

8h / 10h Estande da Educação Especial: Exposição dos projetos desenvolvidos no núcleo de educação especial e nas unidades de ensino, trabalhos manuais e produção dos alunos com necessidades especiais.

8h / 10h Tenda da Educação Ambiental: - Jogos e brincadeiras educativas ambientais / Exposição da estação da coleta seletiva - REVIVE./ PEV  Ponto de Entrega Voluntária de coleta seletiva da secretaria de serviços urbanos e maio ambiente / Espaço teatrinho boulevard - Blue a fada e os amigos do Meio Ambiente

8h / 10h Oficina da Arte  Formação Continuada/CEAFRI: Abayomi

8h/9h  Espaço Literário: Contação de história e Exposição de livros gigantes (Profª Drª Lilian Menengucci (idealizadora/coordenadora)

8h/9h  Tenda Educação Infantil: Mostra Cultural/Mostra de Talentos

9h  Tenda Principal: O Casamento de Maria Flor

14h /17h Recreação: Parede de escalada, Pula Pula, escorrega e outros brinquedos

14h Tenda Principal: Contação de história com Alexandra Dantas

14h  Tenda Circo: Apresentação dos alunos do festival de música e dança

- Umef Prof. Elson José

- Umef Ulisses Alvares

- Umef Antônio Pinto

14h/16h  Oficina da Arte  Formação continuada/CEAFRI: Abayomi

14h/16h - Estande da alimentação escolar: Rodas de conversa e exposição de produtos alimentício.

14h/16h  Estande da Educação Especial: Exposição dos projetos desenvolvidos no núcleo de educação especial e nas unidades de ensino, trabalhos manuais e produção dos alunos com necessidades especiais.

14h/16h  Tenda da Educação Ambiental: Oficina Jardim e Horta Vertical;

- Jogos e brincadeiras educativas ambientais / Exposição da estação da coleta seletiva - REVIVE. / PEV  Ponto de Entrega Voluntária de coleta seletiva da secretaria de serviços urbanos e maio ambiente / Espaço teatrinho boulevard - Blue a fada e os amigos do Meio Ambiente

14h/16h - Estande da PSE: Teatro de Fantoches  Técnica de Escovação e Prevenção de Caries - Saúde Bucal - Antropometria Prevenção ao Suicídio e Alto Mutilação (Psicologia) -

Fonoaudiologia  Distribuição de folders sobre dislexia Exploração Sexual Infantil (Serviço Social)

13h30/15h  Espaço Literário: Contação de história e Oficina Colorindo meu Espírito Santo, com a escritora Andréa Espíndula.

14h/15h30m  Tenda Educação Infantil: Mostra Cultural/Mostra de Talentos

15h Tenda Principal: Teatro O Casamento de Maria Flor

09 de agosto - 5ª Feira

8h / 11h Recreação: Parede de escalada, Pula Pula, escorrega e outros brinquedos

8h/10h Oficina de Arte Formação continuada: Pintura em tecido com giz de cera

8h  Tenda Principal: Apresentação dos corais:

- Coral Umef Nice de Paula

- Coral Umef Joaquim de Freitas

- Coral Umef Ricardina Stamato

8h  Tenda Circo: Apresentação Banda Paulo Mares Guia

8h/18h Exposição Robótica

8h/21h  Exposição de Arte: Pintura em Telas e Fotografia (Escola Vila Olímpica)

8h / 10h  Estande da alimentação escolar: Rodas de conversa e Exposição de produtos alimentício.

8h / 10h Estande da PSE: Teatro de Fantoches  Técnica de Escovação e Prevenção de Caries - Saúde Bucal - Antropometria  Prevenção ao Suicídio e Alto Mutilação (Psicologia); Fonoaudiologia  Distribuição de folders sobre dislexia Combate à exploração Infantil (Serviço Social); Palestra prevenção de intoxicação.

8h / 10h  Estande da Educação Especial: Exposição dos projetos desenvolvidos no núcleo de educação especial e nas unidades de ensino, trabalhos manuais e produção dos alunos com necessidades especiais.

8h / 10h Teatrinho Boulevard (dentro do Shopping) - Oficina de iniciação teatral  Oferecida

pela empresa Prepara Curso.

8h / 10h  Tenda da Educação Ambiental: - Jogos e brincadeiras educativas ambientais / Exposição da estação da coleta seletiva - REVIVE./ PEV  Ponto de Entrega Voluntária de coleta seletiva da secretaria de serviços urbanos e maio ambiente

8h/9h30  Espaço Literário: Contação de história e Exposição de livros gigantes (Profª Drª Lilian Menengucci (idealizadora/coordenadora)

8h/9h30  Tenda Educação Infantil: Mostra Cultural/Mostra de Talentos

10h  Tenda Principal: Teatro O Casamento de Maria Flor

14h /17h  Recreação: Parede de escalada, Pula Pula, escorrega e outros Brinquedos

14h  Tenda Circo: Concerto Didático Banda 38º Batalhão de Infantaria

13h30/15h  Espaço Literário: Contação de histórias / Exposição de livros gigantes (Profª Drª Lilian Menengucci (idealizadora/coordenadora)

14h/16h  Oficina de Arte Formação Continuada: cata-vento de papel

14h/16h - Estande da alimentação escolar: Rodas de conversa e Exposição de produtos alimentício

14h/16h  Estande da Educação Especial: Exposição dos projetos desenvolvidos no núcleo de educação especial e nas unidades de ensino, trabalhos manuais e produção dos alunos com necessidades especiais.

14h/16h  Teatrinho Boulevard (dentro do Shopping)- Oficina de iniciação teatral  Oferecida

pela empresa Prepara Curso.

14h/16h  Tenda da Educação Ambiental: Oficina Jardim e Horta Vertical - Jogos e brincadeiras educativas ambientais / Exposição da estação da coleta seletiva - REVIVE./ PEV  Ponto de Entrega Voluntária de coleta seletiva da secretaria de serviços urbanos e maio ambiente

14h/16h - Estande do PSE: Teatro de Fantoches  Técnica de Escovação e Prevenção de Caries - Saúde Bucal - Antropometria  Carlos  Prevenção ao Suicídio e Alto Mutilação (Psicologia)

Fonoaudiologia  Distribuição de folders sobre dislexia  Exploração Sexual Infantil (Serviço Social)

14h/15h30m  Tenda Educação Infantil: Mostra Cultural/Mostra de Talentos

14h/16h Tenda Principal: Festival de Dança do Programa Mais Educação

18h /21h  4° encontro do Grupo de Estudo Afro Indígena de Vila velha

10 de agosto  6ª Feira

8h / 11h Recreação: Parede de escalada, Pula Pula, escorrega e outros brinquedos

8h  Tenda Principal: Apresentação de música:

- Umef João Calmon

- Umef Marina Barcellos

8h  Tenda Circo: Contação de História

8h/10h  Oficina de Arte Formação Continuada: confecção e manuseio de instrumentos

musicais

8h/18h Exposição Robótica

8h/21h  Exposição de Arte: Pintura em Telas e Fotografia (Escola Vila Olímpica)

8h / 10h Estande da alimentação escolar: Rodas de conversa e Exposição de produtos

alimentício.

8h / 10h Estande do PSE: Teatro de Fantoches  Técnica de Escovação e Prevenção de Caries - Saúde Bucal - Antropometria  Prevenção ao Suicídio e Alto Mutilação (Psicologia);

Fonoaudiologia  Distribuição de folders sobre dislexia Combate à exploração Infantil (Serviço Social); Palestra prevenção de intoxicação.

8h / 10h Estande da Educação Especial: Exposição dos projetos desenvolvidos no núcleo de

educação especial e nas unidades de ensino, trabalhos manuais e produção dos alunos com

necessidades especiais.

8h / 10h Tenda da Educação Ambiental: - Jogos e brincadeiras educativas ambientais /

Exposição da estação da coleta seletiva - REVIVE./ PEV  Ponto de Entrega Voluntária de coleta seletiva da secretaria de serviços urbanos e maio ambiente / Espaço teatrinho boulevard - Blue a fada e os amigos do Meio Ambiente

8h/9h30  Espaço Literário: Contação de história com livros gigantes (Profª Drª Lilian

Menengucci (idealizadora/coordenadora)

09h - Tenda Principal: Teatro O Casamento de Maria Flor

14h /17h  Recreação: Parede de escalada, Pula Pula, escorrega e outros brinquedos

14h/16h  Tenda Principal: Apresentação de música:

- Umef Ilha da Jussara

- Umef Tuffy Nader

- Umef Gov. Christiano

14h  Tenda Circo: Contação de historia

14h/16h  Oficina da arte  Formação Continuada: Pintura em tecido com giz de cera

14h/16h - Estande da alimentação escolar: Rodas de conversa e exposição de produtos

alimentício.

14h/16h  Estande da Educação Especial: Exposição dos projetos desenvolvidos no núcleo de educação especial e nas unidades de ensino, trabalhos manuais e produção dos alunos com necessidades especiais.

14h/16h  Tenda da Educação Ambiental: Oficina Jardim e Horta Vertical - Jogos e brincadeiras educativas ambientais / Exposição da estação da coleta seletiva - REVIVE./ PEV  Ponto de Entrega Voluntária de coleta seletiva da secretaria de serviços urbanos e maio ambiente / Espaço teatrinho boulevard - Blue a fada e os amigos do Meio Ambiente

14h/16h - Estande da PSE: Teatro de Fantoches  Técnica de Escovação e Prevenção de Caries - Saúde Bucal - Antropometria  Carlos  Prevenção ao Suicídio e Alto Mutilação (Psicologia)

Fonoaudiologia  Distribuição de folders sobre dislexia  Exploração Sexual Infantil (Serviço Social)

13h30/15h  Espaço Literário: Contação de histórias com livros gigantes (Profª Drª Lilian

Menengucci (idealizadora/coordenadora)

15h  Tenda Principal: Teatro O casamento de Maria Flor

11 de agosto  Sábado

8h / 12h  Recreação: Parede de escalada, Pula Pula, escorrega e outros Brinquedos

8h / 21h  Exposição de Arte: Pintura em Telas e Fotografia (Escola Vila Olímpica)

9h  Tenda Principal: Aulão Probem

Palestrantes:

Paula Vidigal - Reflexoterapeuta e Coach

Thais Lima - Psicologa e Coach