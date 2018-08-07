Alunos de escolas municipais de Vila Velha mostram sua arte ao público

Às vezes, tudo o que um estudante do ensino da educação infantil ou fundamental faz fica dentro do ambiente escolar. Acontece que muitos desses trabalhos são tão bons que merecem um espaço para serem apresentados à comunidade. Por isso, há seis anos, acontece a Semana de Arte na Vila, em Vila Velha, com os alunos da rede pública municipal. Durante seis dias, eles podem mostrar o que desenvolveram com os professores de forma interdisciplinar e, neste ano, ainda estão sendo premiados com idas ao cinema de graça.
Em 2018, são dezenas de projetos que estão sendo expostos no Shopping Boulevard, em Vila Velha, desde segunda (6) e seguem em exposição até o próximo sábado (11). Eles envolvem sustentabilidade, artes, danças, música, ciências, meio ambiente e, até, programações de robótica. De acordo com o idealizador do Arte na Vila e coordenador do setor Arte e Cultura da Secretaria de Educação de Vila Velha, Peterson de Castro Cardoso, o evento é aberto à comunidade. "E é justamente o que a gente quer, que as pessoas visitem o espaço e vejam o que é feito com os alunos nos colégios", aponta.
FESTIVAL DE MÚSICA
Segundo ele, depois de algumas edições do projeto, a coordenadoria decidiu até criar um festival de música porque viu que alguns alunos que apresentavam trabalhos sobre o tema durante a semana cultural tinham potencial para desenvolver essa habilidade. "Muitos desses alunos já podem ser chamados de profissionais. Eles são muito bons. Então, criamos, em toda a rede das escolas, o festival para podermos identificar esses talentos", reitera. Para o coordenador, é justamente esse reconhecimento que é o melhor que o aluno pode ter durante o projeto.
Peterson frisa que aproximadamente 10 mil alunos estão envolvidos e que eles estão ganhando entradas para o cinema de graça, em sessões alternadas. Além de estarem adorando o prêmio, essa é uma forma de agregar o audiovisual à realidade deles. "Os alunos participam por turno do Arte na Vila. Quando não estão nos estandes, eles estão no cinema. Até por isso, escolhemos fazer o evento dentro de um shopping. Facilitou a logística", reforça.
VISITANTES
De acordo com o coordenador, o evento já está recebendo muitos visitantes. No entanto, ele acredita que é na quinta-feira (9) que o local receberá mais gente. "Todo ano eu participo, já que fui o idealizador. Como fazemos uma apresentação especial de dança na quinta (9), esse é o dia que mais 'bomba", revela.
SERVIÇO
Semana de Arte na Vila
Onde: Shopping Boulevard (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha)
Quando: da segunda-feira (6) ao sábado (11), das 7h30 às 11h e das 13h às 17h
Ingressos: entrada franca
PROGRAMAÇÃO
08 de agosto - 4ª Feira
8h / 11h Recreação: Parede de escalada, Pula Pula, escorrega e outros brinquedos
8h/9h Tenda Principal: Contação de história com Alexandra Dantas
8h Tenda Circo: Apresentação de música e dança:
- Umef Marina Barcellos
- Banda Graciano Ramos
8h/18h Exposição Robótica
8h/21h Exposição de Arte: Pintura em Telas e Fotografia (Escola Vila Olímpica)
8h / 10h Estande da alimentação escolar: Rodas de conversa e exposição de produtos alimentício.
8h / 10h Estande da PSE: Teatro de Fantoches Técnica de Escovação e Prevenção de Caries - Saúde Bucal - Antropometria Prevenção ao Suicídio e Alto Mutilação (Psicologia)
Fonoaudiologia Distribuição de folders sobre dislexia Combate a exploração Infantil (Serviço Social) - Palestra prevenção de intoxicação
8h / 10h Estande da Educação Especial: Exposição dos projetos desenvolvidos no núcleo de educação especial e nas unidades de ensino, trabalhos manuais e produção dos alunos com necessidades especiais.
8h / 10h Tenda da Educação Ambiental: - Jogos e brincadeiras educativas ambientais / Exposição da estação da coleta seletiva - REVIVE./ PEV Ponto de Entrega Voluntária de coleta seletiva da secretaria de serviços urbanos e maio ambiente / Espaço teatrinho boulevard - Blue a fada e os amigos do Meio Ambiente
8h / 10h Oficina da Arte Formação Continuada/CEAFRI: Abayomi
8h/9h Espaço Literário: Contação de história e Exposição de livros gigantes (Profª Drª Lilian Menengucci (idealizadora/coordenadora)
8h/9h Tenda Educação Infantil: Mostra Cultural/Mostra de Talentos
9h Tenda Principal: O Casamento de Maria Flor
14h /17h Recreação: Parede de escalada, Pula Pula, escorrega e outros brinquedos
14h Tenda Principal: Contação de história com Alexandra Dantas
14h Tenda Circo: Apresentação dos alunos do festival de música e dança
- Umef Prof. Elson José
- Umef Ulisses Alvares
- Umef Antônio Pinto
14h/16h Oficina da Arte Formação continuada/CEAFRI: Abayomi
14h/16h - Estande da alimentação escolar: Rodas de conversa e exposição de produtos alimentício.
14h/16h Estande da Educação Especial: Exposição dos projetos desenvolvidos no núcleo de educação especial e nas unidades de ensino, trabalhos manuais e produção dos alunos com necessidades especiais.
14h/16h Tenda da Educação Ambiental: Oficina Jardim e Horta Vertical;
- Jogos e brincadeiras educativas ambientais / Exposição da estação da coleta seletiva - REVIVE. / PEV Ponto de Entrega Voluntária de coleta seletiva da secretaria de serviços urbanos e maio ambiente / Espaço teatrinho boulevard - Blue a fada e os amigos do Meio Ambiente
14h/16h - Estande da PSE: Teatro de Fantoches Técnica de Escovação e Prevenção de Caries - Saúde Bucal - Antropometria Prevenção ao Suicídio e Alto Mutilação (Psicologia) -
Fonoaudiologia Distribuição de folders sobre dislexia Exploração Sexual Infantil (Serviço Social)
13h30/15h Espaço Literário: Contação de história e Oficina Colorindo meu Espírito Santo, com a escritora Andréa Espíndula.
14h/15h30m Tenda Educação Infantil: Mostra Cultural/Mostra de Talentos
15h Tenda Principal: Teatro O Casamento de Maria Flor
09 de agosto - 5ª Feira
8h / 11h Recreação: Parede de escalada, Pula Pula, escorrega e outros brinquedos
8h/10h Oficina de Arte Formação continuada: Pintura em tecido com giz de cera
8h Tenda Principal: Apresentação dos corais:
- Coral Umef Nice de Paula
- Coral Umef Joaquim de Freitas
- Coral Umef Ricardina Stamato
8h Tenda Circo: Apresentação Banda Paulo Mares Guia
8h/18h Exposição Robótica
8h/21h Exposição de Arte: Pintura em Telas e Fotografia (Escola Vila Olímpica)
8h / 10h Estande da alimentação escolar: Rodas de conversa e Exposição de produtos alimentício.
8h / 10h Estande da PSE: Teatro de Fantoches Técnica de Escovação e Prevenção de Caries - Saúde Bucal - Antropometria Prevenção ao Suicídio e Alto Mutilação (Psicologia); Fonoaudiologia Distribuição de folders sobre dislexia Combate à exploração Infantil (Serviço Social); Palestra prevenção de intoxicação.
8h / 10h Estande da Educação Especial: Exposição dos projetos desenvolvidos no núcleo de educação especial e nas unidades de ensino, trabalhos manuais e produção dos alunos com necessidades especiais.
8h / 10h Teatrinho Boulevard (dentro do Shopping) - Oficina de iniciação teatral Oferecida
pela empresa Prepara Curso.
8h / 10h Tenda da Educação Ambiental: - Jogos e brincadeiras educativas ambientais / Exposição da estação da coleta seletiva - REVIVE./ PEV Ponto de Entrega Voluntária de coleta seletiva da secretaria de serviços urbanos e maio ambiente
8h/9h30 Espaço Literário: Contação de história e Exposição de livros gigantes (Profª Drª Lilian Menengucci (idealizadora/coordenadora)
8h/9h30 Tenda Educação Infantil: Mostra Cultural/Mostra de Talentos
10h Tenda Principal: Teatro O Casamento de Maria Flor
14h /17h Recreação: Parede de escalada, Pula Pula, escorrega e outros Brinquedos
14h Tenda Circo: Concerto Didático Banda 38º Batalhão de Infantaria
13h30/15h Espaço Literário: Contação de histórias / Exposição de livros gigantes (Profª Drª Lilian Menengucci (idealizadora/coordenadora)
14h/16h Oficina de Arte Formação Continuada: cata-vento de papel
14h/16h - Estande da alimentação escolar: Rodas de conversa e Exposição de produtos alimentício
14h/16h Estande da Educação Especial: Exposição dos projetos desenvolvidos no núcleo de educação especial e nas unidades de ensino, trabalhos manuais e produção dos alunos com necessidades especiais.
14h/16h Teatrinho Boulevard (dentro do Shopping)- Oficina de iniciação teatral Oferecida
pela empresa Prepara Curso.
14h/16h Tenda da Educação Ambiental: Oficina Jardim e Horta Vertical - Jogos e brincadeiras educativas ambientais / Exposição da estação da coleta seletiva - REVIVE./ PEV Ponto de Entrega Voluntária de coleta seletiva da secretaria de serviços urbanos e maio ambiente
14h/16h - Estande do PSE: Teatro de Fantoches Técnica de Escovação e Prevenção de Caries - Saúde Bucal - Antropometria Carlos Prevenção ao Suicídio e Alto Mutilação (Psicologia)
Fonoaudiologia Distribuição de folders sobre dislexia Exploração Sexual Infantil (Serviço Social)
14h/15h30m Tenda Educação Infantil: Mostra Cultural/Mostra de Talentos
14h/16h Tenda Principal: Festival de Dança do Programa Mais Educação
18h /21h 4° encontro do Grupo de Estudo Afro Indígena de Vila velha
10 de agosto 6ª Feira
8h / 11h Recreação: Parede de escalada, Pula Pula, escorrega e outros brinquedos
8h Tenda Principal: Apresentação de música:
- Umef João Calmon
- Umef Marina Barcellos
8h Tenda Circo: Contação de História
8h/10h Oficina de Arte Formação Continuada: confecção e manuseio de instrumentos
musicais
8h/18h Exposição Robótica
8h/21h Exposição de Arte: Pintura em Telas e Fotografia (Escola Vila Olímpica)
8h / 10h Estande da alimentação escolar: Rodas de conversa e Exposição de produtos
alimentício.
8h / 10h Estande do PSE: Teatro de Fantoches Técnica de Escovação e Prevenção de Caries - Saúde Bucal - Antropometria Prevenção ao Suicídio e Alto Mutilação (Psicologia);
Fonoaudiologia Distribuição de folders sobre dislexia Combate à exploração Infantil (Serviço Social); Palestra prevenção de intoxicação.
8h / 10h Estande da Educação Especial: Exposição dos projetos desenvolvidos no núcleo de
educação especial e nas unidades de ensino, trabalhos manuais e produção dos alunos com
necessidades especiais.
8h / 10h Tenda da Educação Ambiental: - Jogos e brincadeiras educativas ambientais /
Exposição da estação da coleta seletiva - REVIVE./ PEV Ponto de Entrega Voluntária de coleta seletiva da secretaria de serviços urbanos e maio ambiente / Espaço teatrinho boulevard - Blue a fada e os amigos do Meio Ambiente
8h/9h30 Espaço Literário: Contação de história com livros gigantes (Profª Drª Lilian
Menengucci (idealizadora/coordenadora)
09h - Tenda Principal: Teatro O Casamento de Maria Flor
14h /17h Recreação: Parede de escalada, Pula Pula, escorrega e outros brinquedos
14h/16h Tenda Principal: Apresentação de música:
- Umef Ilha da Jussara
- Umef Tuffy Nader
- Umef Gov. Christiano
14h Tenda Circo: Contação de historia
14h/16h Oficina da arte Formação Continuada: Pintura em tecido com giz de cera
14h/16h - Estande da alimentação escolar: Rodas de conversa e exposição de produtos
alimentício.
14h/16h Estande da Educação Especial: Exposição dos projetos desenvolvidos no núcleo de educação especial e nas unidades de ensino, trabalhos manuais e produção dos alunos com necessidades especiais.
14h/16h Tenda da Educação Ambiental: Oficina Jardim e Horta Vertical - Jogos e brincadeiras educativas ambientais / Exposição da estação da coleta seletiva - REVIVE./ PEV Ponto de Entrega Voluntária de coleta seletiva da secretaria de serviços urbanos e maio ambiente / Espaço teatrinho boulevard - Blue a fada e os amigos do Meio Ambiente
14h/16h - Estande da PSE: Teatro de Fantoches Técnica de Escovação e Prevenção de Caries - Saúde Bucal - Antropometria Carlos Prevenção ao Suicídio e Alto Mutilação (Psicologia)
Fonoaudiologia Distribuição de folders sobre dislexia Exploração Sexual Infantil (Serviço Social)
13h30/15h Espaço Literário: Contação de histórias com livros gigantes (Profª Drª Lilian
Menengucci (idealizadora/coordenadora)
15h Tenda Principal: Teatro O casamento de Maria Flor
11 de agosto Sábado
8h / 12h Recreação: Parede de escalada, Pula Pula, escorrega e outros Brinquedos
8h / 21h Exposição de Arte: Pintura em Telas e Fotografia (Escola Vila Olímpica)
9h Tenda Principal: Aulão Probem
Palestrantes:
Paula Vidigal - Reflexoterapeuta e Coach
Thais Lima - Psicologa e Coach
Participação da equipe de professores do PROBEM