Ex-The Voice

Alma Thomas será "Diva do Jazz" no Teatro da Ufes

A cantora americana se apresenta, gratuitamente, no Projeto Vale Música

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 19:17 - Atualizado há 6 anos

Alma Thomas participa do Divas do Jazz, na Ufes Crédito: Alex Santana

Se hoje fosse possível ressignificar a palavra “potência” não seria exagero sugerir que Alma Thomas fosse incluída como um dos seus sinônimos.

A cantora, compositora e arranjadora de Nova York, radicada no Brasil desde 2004, é dona de uma das vozes mais marcantes em atuação no cenário do jazz brasileiro.

No Vale Música Jazz Band, Alma é a protagonista no palco do “Divas do Jazz”, primeiro espetáculo da série de sete concertos que o Projeto Vale Música Serra vai realizar no segundo semestre deste ano na Grande Vitória.

A estreia será amanhã no Teatro Universitário, na Ufes. A entrada é gratuita. O repertório inclui clássicos do jazz imortalizados nas vozes de quatro divas: Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone e Aretha Franklin.

A voz aveludada de Thomas irá interpretar temas como “Night and Day”, gravado por Billie Holiday, e “Just One Of The Those Things”, famosa na voz de Ella Fitzgerald.

“O show conta a história de quatro mulheres negras, da música, que foram ativistas e enfrentaram desafios e preconceitos diferentes, cada uma à sua época, à sua maneira. O ‘Divas do Jazz’ é a oportunidade de ver a representação da música ao longo dos tempos, pois mostra a evolução da música negra”, destaca.

INÍCIO

Falando em negritude, a novaiorquina Alma é Filha de mãe branca e pai negro, ela conta que não se sentia representada na comunidade onde morava. Segundo a cantora, o bairro era habitado, predominante, por pessoas brancas. A sensação mudou quando ela tinha 5 anos e assistiu a uma mulher negra tocando violino.

“Foi a primeira vez que me senti existindo fora da minha casa. Minha família nunca teve muito dinheiro, mas depois daquilo insistia diariamente para que minha mãe comprasse um violino para mim. Ela me deu um e também me matriculou num coral profissional. Todas essas experiências foram importantes para minha autoestima”, relembra.

Já adulta, na faculdade, conheceu um brasileiro que mais tarde se transformou em marido. Eles se mudaram para o Rio de Janeiro em 2004 e têm dois filhos. “Meu marido é branco, meus filhos também são. Um é loiro e tem olhos azuis. Quando nos veem no Brasil algumas pessoas tem certeza que sou a babá”, diz, enquanto solta uma gargalhada antes de completar.

Alma Thomas participa do Divas do Jazz, na Ufes Crédito: Alex Santana

“Eu me pareço com uma mulher brasileira. De certa forma, me aproveito disso positivamente e busco me aproximar cada vez mais das pessoas para mostrar que estamos no mesmo barco, temos heranças parecidas, mesmo que sejamos de países diferentes”, pondera.

A bagagem de Alma inclui composições selecionadas para os filmes “Se Eu Fosse Você” e “De Pernas Pro Ar”, e para as novelas “Passione” e “Pega Pega”, da TV Globo. Ela já se apresentou com seu grupo em mais de 25 festivais de jazz no Brasil. Seu quarto álbum, “Soneto do Animal Sapiens”, foi lançado em abril de 2019 pelo selo Sputnik Phonograms.

THE VOICE

Em 2012, a nova iorquina mostrou a intimidade com a música e conquistou seu espaço no “The Voice”, da TV Globo. À época, ela escolheu o time do Daniel e avançou até as quartas-de-final do programa. Alma, inclusive, é amiga da campeã da primeira temporada, a brasiliense Ellen Oléria. Elas fizeram uma perceria recente.

Alma também fez trabalhos com músicos como Ed Motta, Celso Fonseca, Daniel, Ana Carolina, Alceu Valença, Roberto Menescal e George Israel. A cantora americana foi a artista convidada da temporada 2019 da Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro, onde vive.

“O ‘The Voice’ foi importante porque me deu acesso a um público de 80 milhões de espectadores, de conhecer pessoas e de me apresentar a elas. Encarei como mais uma semente que plantei na minha carreira. O Vale Música também é muito positivo porque fala sobre a junção de experiências, uma troca, uma interação. Será emocionante participar de um projeto que oferece oportunidades de transformação a tantos jovens”, prevê, entusiasmada.





