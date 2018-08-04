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Show

Alexandre Pires canta sucessos dos anos 90 em Vitória

Mineiro apresenta 'O Baile do Nêgo Veio' neste sábado (4), no Ilha Shows, com hits de diversos artistas da época
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 21:15

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 21:15

Os anos 1990 foram realmente marcantes quando o assunto é música. Prova disso é a existência de diversos projetos que revivem os sucessos que bombaram na década. Um dos mais recentes é O Baile do Nêgo Veio, turnê lançada há pouco tempo por Alexandre Pires, que desembarca em Vitória neste sábado (4). A apresentação será a partir das 18h, no Ilha Shows, em Vitória.
No show, o ex-integrante do Só Pra Contrariar canta os hits que fizeram sucesso com o grupo de pagode e também músicas de outros artistas que marcaram a década.
Em entrevista ao C2, o mineiro demonstrou ser muito mais sucinto do que seus conterrâneos, que têm fama de serem bons de conversa. Questionado sobre a idealização do projeto, o músico contou que a ideia partiu dele próprio. Os anos 1990 foram muito bons para o cenário musical, limitou-se a dizer.
São prometidas mais de três horas de show, o que nos faz acreditar em um setlist bem extenso. Alguns dos destaques são Sai da Minha Aba, Mineirinho, Interfone e Essa Tal Liberdade.
Hits como O Canto da Cidade (Daniela Mercury), Carrinho de Mão (Terra Samba), Inaraí (Katinguelê) e Beleza Rara (Banda Eva) também prometem animar o público presente. Foi bem criterioso, afirmou Alexandre sobre o processo de seleção das canções.
O cantor também destacou que se prepara diariamente para a maratona da turnê. São três horas de show e mais de quatro trocas (de figurino), então tenho que estar bem fisicamente também.
Com quase 30 anos de carreira, Alexandre diz que o retorno do público em relação ao novo projeto tem sido bom. Com certeza vêm coisas boas por aí, disse, deixando no ar a possibilidade de um registro do projeto.
O Baile do Nêgo Veio
Atrações: Alexandre Pires, Pedalasamba e DJs Bero Costa e Fabrício V.
Quando: Sábado (4), a partir das 18h.
Onde: Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória.
Ingressos: R$ 60 (2º lote/meia/pista), R$ 100 (3º lote/meia/pista). À venda no site Blueticket.com.br e nas lojas Jaklayne Joias, Bicho Guloso, Bar dos Meninos, Acesso Vip e Soft Modas. Assinantes de A GAZETA têm 55% de desconto em todas as áreas do evento.
Informações: (27) 3224-3726.
O Baile do nêgo véioAtrações: Alexandre Pires, Pedalasamba e DJs Bero Costa e Fabrício V.Quando: Hoje, a partir das 18h.Onde: Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (2º lote/meia/pista), R$ 100 (3º lote/meia/pista). À venda no site Blueticket.com.br e nas lojas Jaklayne Joias, Bicho Guloso, Bar dos Meninos, Acesso Vip e Soft Modas. Assinantes de A GAZETA têm 55% de desconto em todas as áreas do evento.Informações: (27) 3224-3726.

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