Alexandre Pires canta sucessos dos anos 90 em Vitória

Os anos 1990 foram realmente marcantes quando o assunto é música. Prova disso é a existência de diversos projetos que revivem os sucessos que bombaram na década. Um dos mais recentes é O Baile do Nêgo Veio, turnê lançada há pouco tempo por Alexandre Pires, que desembarca em Vitória neste sábado (4). A apresentação será a partir das 18h, no Ilha Shows, em Vitória.

No show, o ex-integrante do Só Pra Contrariar canta os hits que fizeram sucesso com o grupo de pagode e também músicas de outros artistas que marcaram a década.

Em entrevista ao C2, o mineiro demonstrou ser muito mais sucinto do que seus conterrâneos, que têm fama de serem bons de conversa. Questionado sobre a idealização do projeto, o músico contou que a ideia partiu dele próprio. Os anos 1990 foram muito bons para o cenário musical, limitou-se a dizer.

São prometidas mais de três horas de show, o que nos faz acreditar em um setlist bem extenso. Alguns dos destaques são Sai da Minha Aba, Mineirinho, Interfone e Essa Tal Liberdade.

Hits como O Canto da Cidade (Daniela Mercury), Carrinho de Mão (Terra Samba), Inaraí (Katinguelê) e Beleza Rara (Banda Eva) também prometem animar o público presente. Foi bem criterioso, afirmou Alexandre sobre o processo de seleção das canções.

O cantor também destacou que se prepara diariamente para a maratona da turnê. São três horas de show e mais de quatro trocas (de figurino), então tenho que estar bem fisicamente também.

Com quase 30 anos de carreira, Alexandre diz que o retorno do público em relação ao novo projeto tem sido bom. Com certeza vêm coisas boas por aí, disse, deixando no ar a possibilidade de um registro do projeto.

O Baile do Nêgo Veio

Atrações: Alexandre Pires, Pedalasamba e DJs Bero Costa e Fabrício V.

Quando: Sábado (4), a partir das 18h.

Onde: Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória.

Ingressos: R$ 60 (2º lote/meia/pista), R$ 100 (3º lote/meia/pista). À venda no site Blueticket.com.br e nas lojas Jaklayne Joias, Bicho Guloso, Bar dos Meninos, Acesso Vip e Soft Modas. Assinantes de A GAZETA têm 55% de desconto em todas as áreas do evento.

Informações: (27) 3224-3726.