Alceu Valença promete muito forró raiz em shows no Espírito Santo

"Coração Bobo" foi o meu primeiro grande sucesso nacional. Andava incompatibilizado com as gravadoras e, em 1979, decidi passar um ano de autoexílio fora do país. Numa noite fria em Paris, comecei a escutar os discos de Jackson do Pandeiro que havia na casa em que eu estava hospedado. Compus “Coração Bobo” como uma homenagem ao Jackson, inspirado naquela audição. Ao voltar, convidei Jackson para cantar a música comigo no Festival da Tupi. Originalmente, os versos diziam: “o coração dos aflitos / explode dentro do peito”. Jackson propôs uma modificação decisiva na letra da canção: “troque explode por pipoca”, sugeriu. E a música ficou: “o coração dos aflitos / pipoca dentro do peito”. Muito melhor! Ensaiamos e fomos juntos para São Paulo onde interpretamos a canção no festival de música. Fomos eliminados, mas, no dia seguinte, fui convidado por Marco Mazola para ingressar na gravadora Ariola. Em poucos meses, saía o álbum “Coração Bobo”, puxado pela música título, que logo se tornaria meu primeiro grande sucesso nacional. Até então, minha carreira era marcada por canções metafóricas, que combatiam a censura, uma sonoridade com timbres quase psicodélicos e tal. Não houve censura em "Coração Bobo", mas em “Talismã”, música que fiz em parceria com Geraldo Azevedo, e “São Jorge dos Ilhéus”, que compus para a trilha sonora da novela “Gabriela”, da TV Globo, sim. Na primeira, havia um verso que dizia: “Joana, me dê um talismã / viajar”. O censor achou que era uma alusão à maconha, que eu nunca usei. Disse que Joana era Marijuana (risos). Daí, eu troquei o nome da personagem por Diana, a caçadora, e a música passou. Na segunda, eu fiz uma letra que falava dos coronéis do cacau e a canção foi proibida. Voltei ao estúdio, gravei uns gritos no lugar da letra e a música entrou na trilha da novela assim mesmo.