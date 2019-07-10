NOVELA

'Órfãos da Terra': Dalila aprontará mais após ser desmascarada

Capítulo desta quarta-feira (10) pontua reviravoltas da trama

Publicado em 10 de julho de 2019 às 15:40 - Atualizado há 6 anos

Órfãos da Terra: Paul (Carmo Dalla Vecchia) surge em meio a exposição de fotos e desmascara Dalila (Alice Wegmann) Crédito: Divulgação/TV Globo

É no capítulo desta quarta-feira (10) da novela "Órfãos da Terra" (Globo) que a máscara de Dalila (Alice Wegmann) vai cair. A vilã que passou por Basma até agora será desmascarada por seu parceiro Paul (Carmo Dalla Vecchia) durante uma festa no Instituto Boas-Vindas.

Segundo a atriz Alice Wegmann, no entanto, a vilã vai usar toda a sua raiva para aprontar ainda mais na trama. "As pessoas vão se surpreender com as atitudes dela. A Dalila vai ganhar cada vez mais força nos próximos capítulos. O público tem que ficar de olho nessa grande virada, porque promete!", revela Wegmann.

Paul estará bêbado e, então, toma coragem e aproveita a ocasião em que todos estão reunidos para acusar a filha do sheik.

Dalila finge surpresa e chora, tentando reverter a situação, mas Benjamin (Felipe Bragança), Camila (Anaju Dorigon), Cibele (Guilhermina Libânio) e Laila (Julia Dalavia), que já a investigavam, confirmam todas as afirmações de Paul.

Benjamin consegue confirmar a identidade da vilã por meio de um aplicativo de reconhecimento facial, comparando a foto de Basma com um retrato de Dalila, comprovando que ambas são a mesma pessoa.

Ela até tenta um desmaio, mas Laila parte para cima dela. Com as roupas rasgadas, Dalila se enfurece ainda mais com a esposa de Jamil (Renato Góes), e promete fazer Laila pagar bem caro pelo episódio, declarando guerra.

A primeira arma que Dalila usará será ameaçar Raduan, filho de Jamil e Laila, de morte. Com medo de que a vilã mate a criança, o mocinho da novela se casará com Dalila. "Vai ser bem sofrido e triste, mas por outro lado é uma virada que vai fortalecer bastante o casal. Antes, quando ela não sabia que a Basma era a Dalila, a Laila ficava no escuro, tentando se defender do que desconhecia", afirma Dalavia.

A atriz Julia Dalavia, que vive Laila, acredita até na redenção da personagem no fim da trama. "A Dalila é uma menina que teve uma vida sofrida, uma criação que a construiu com muitas falhas de caráter. Quando a história dá essa 'explicação', acredito que existam mais chances de essa personagem ter uma redenção".

PAUL SERÁ ASSASSINADO

Nos capítulos que devem ser exibidos na semana que vem (a partir do dia 15), Paul será assassinado. Pelos resumos divulgados da história, Dalila deve ser a assassina, mas ela já tem um plano para se defender.

É que a vilã vai descobrir que Fauze (Kaysar Dadour) e Paul estão envolvidos em planos paralelos. Então, após a morte de Paul, ela o acusa de assassinato, e ele devolve a acusação dizendo a Dalila que a viu na cena do crime. A vilã, então, convence Fauze a ser seu aliado, e o namorado de Santinha dá um depoimento à polícia acusando Robson (Alex Morenno).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta