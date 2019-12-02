Festival promove sessões de cinema de graça em Vitória

Desta segunda (2) a quinta-feira (5), o público poderá conhecer as mais recentes produções audiovisuais do Espírito Santo durante a 14ª Mostra Produção Independente - Resistências. O evento dará destaque ao cinema enquanto instrumento de luta e resistência política e cultural, bem como a defesa de um audiovisual verdadeiramente inclusivo.
Nesta edição também serão homenageados a escritora e professora de cinema Bernadette Lyra e o cineasta Seu Manoelzinho (morto em 2018). Fazem parte da programação a Mostra Competitiva e a Mostra Paralela, além de lançamentos, homenagem, debates e fórum de discussão sobre política cultural no estado. As sessões têm início sempre às 19h, no Cine Jardins, em Jardim da Penha, Vitória. A entrada é franca para todas as sessões.
COMPETIÇÃO
Os cinéfilos vão conferir um panorama de 30 filmes de realizadores do Estado na Mostra Competitiva. São produções de diversos gêneros (ficção, animação, documentário, videoarte, videoclipe e experimental) que concorrerão em categorias definidas pela Comissão do Júri da Mostra. Os realizadores selecionados também poderão ter seus filmes inseridos no DVD Coletânea da Mostra, que será lançado na noite de encerramento, quinta (5) . Este ano, 90 produções passaram pelo processo seletivo.
Em sintonia com a temática desta edição, a Mostra Paralela exibirá, fora de competição, dois filmes: o curta-metragem "Fluxo", do Coletivo Vendo Vozes, produção protagonizada pela comunidade surda-muda e "Torre das Donzelas", excelente documentário de Susanna Lira, longa-metragem que registra a militância da ex-presidente Dilma Rousseff e um grupo de mulheres presas durante a ditadura militar.
Também integra o evento a Pós-Mostra, uma Oficina de Roteiro com o diretor e roteirista Gustavo Moraes. Essa atividade será realizada de 10 a 12 de dezembro, no Sebrae-ES, em Vitória. As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas no site da ABD.
14ª Mostra Produção Independente - Resistências
- QUANDO: De hoje (2) a quinta (5), sempre a partir das 19h, no Cine Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 , Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3026-8099
- INGRESSOS: Entrada franca
- PROGRAMAÇÃO
- SEGUNDA (2)
- 19h - Lançamento da 9ª "Revista Milímetros", com homenagem póstuma a seu Manoelzinho
- 20h - MOSTRA COMPETITIVA
- "Websérie Palavra Negra #02EP01 - Tiro ao Alvo", de Adriano Monteiro (videoarte)
- "Riscadas", de Karol Mendes (documentário)
- "Morenna - Blá blá blá", de Júnior Batista (videoclipe)
- "Bate Paus", de Jorge Kuster Jacob (documentário)
- "Meninas", de Ana Murta e André Ehrlich Lucas (ficção)
- "Tomar o Tempo - Poesia Inútil", de Amanda Brommonschenkel, Carol Covre, Juane Vaillant, Marcéu Rosário Nogueira e Thaís Rodrigues (videoarte)
- "Da Curva pra Cá", de João Oliveira (ficção)
- "Refúgio", de Shay Peled e Gabriela Santos Alves (documentário)
- "Olhares: Patrimônio Natural e Cultural de Afonso Cláudio", de direção coletiva - Oficina de Documentário (animação)
- "Ilhéu", de Henrique Gaudio e Stella Ulhôa (documentário)
- 21h30 - Debate com os realizadores
- TERÇA (3)
- 14h - 5ª Reunião Fórum do Audiovisual Capixaba (Cine Metrópolis/Ufes)
- 19h - MOSTRA COMPETITIVA
- "Minhas Horas com Camomila", de Tati Rabelo & Rodrigo Linhales (ficção)
- "Braços Vazios", de Daiana Rocha (ficção)
- "90 Rounds", de João Oliveira e Juane Vaillant (documentário)
- "Os Mais Amados", de Rodrigo de Oliveira (ficção)
- "Maria & Ela", de Gianni Aparecida Arruda Tissi (animação)
- "Transcender", de Layla Pena e Joceane Alves (documentário)
- "Casa de Vó", de André Ehrlich Lucas (ficção)
- "Dona`S", de Viella Films (documentário)
- "Inhumane I", de Luiz Will Gama (experimental)
- 21h30 - Debate com os realizadores
- QUARTA (4)
- 19h - MOSTRA COMPETITIVA
- "Corpo Flor - WebDoc", de Izah Candido e Wanderson Viana (documentário)
- "S.O.S Rio Santa Joana", de direção coletiva (documentário)
- "Quis", de Dominique Lima (ficção)
- "Eu, Mulher", de Adryelisson Maduro (documentário)
- "Redundância", de Wayner Tristão (experimental)
- "Liberdade!", de Géssica Amâncio (experimental)
- "Do Dia em que Mudamos a Rota", de Diego Nunes (documentário)
- "O Que Resta da Imagem", de Rafael Wolfgramm (documentário)
- "A Guardiã dos 3 Pontões", de participantes da Oficina, Estudantes da ADL (documentário)
- "Guri", de Adriano Monteiro (ficção)
- "Sem Saída", de Marialina Antolini (documentário)
- 21h30 - Debate com os realizadores
- QUINTA (5)
- 19h - MOSTRA PARALELA
- "Fluxo", do Coletivo Vendo Vozes (ficção)
- "Torre de Donzelas", de Sussana Lira (Documentário)
- 21h30 - CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO