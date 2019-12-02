Festival promove sessões de cinema de graça em Vitória

Cena do curta "Inhumane I", de Luiz Will Gama Crédito: Divulgação

Desta segunda (2) a quinta-feira (5), o público poderá conhecer as mais recentes produções audiovisuais do Espírito Santo durante a 14ª Mostra Produção Independente - Resistências. O evento dará destaque ao cinema enquanto instrumento de luta e resistência política e cultural, bem como a defesa de um audiovisual verdadeiramente inclusivo.

Nesta edição também serão homenageados a escritora e professora de cinema Bernadette Lyra e o cineasta Seu Manoelzinho (morto em 2018). Fazem parte da programação a Mostra Competitiva e a Mostra Paralela, além de lançamentos, homenagem, debates e fórum de discussão sobre política cultural no estado. As sessões têm início sempre às 19h, no Cine Jardins, em Jardim da Penha, Vitória. A entrada é franca para todas as sessões.

COMPETIÇÃO

Os cinéfilos vão conferir um panorama de 30 filmes de realizadores do Estado na Mostra Competitiva. São produções de diversos gêneros (ficção, animação, documentário, videoarte, videoclipe e experimental) que concorrerão em categorias definidas pela Comissão do Júri da Mostra. Os realizadores selecionados também poderão ter seus filmes inseridos no DVD Coletânea da Mostra, que será lançado na noite de encerramento, quinta (5) . Este ano, 90 produções passaram pelo processo seletivo.

Mostra Paralela exibirá, fora de competição, dois filmes: o curta-metragem "Fluxo", do Coletivo Vendo Vozes, produção protagonizada pela comunidade surda-muda e Susanna Lira, longa-metragem que registra a militância da ex-presidente Dilma Rousseff e um grupo de mulheres presas durante a ditadura militar. Em sintonia com a temática desta edição, aexibirá, fora de competição, dois filmes: o curta-metragem ", do Coletivo Vendo Vozes, produção protagonizada pela comunidade surda-muda e "Torre das Donzelas" , excelente documentário de, longa-metragem que registra a militância da ex-presidentee um grupo de mulheres presas durante a ditadura militar.

Cena do filme "Torre das Donzelas" Crédito: Elo Company/Divulgação

Pós-Mostra, uma Oficina de Roteiro com o diretor e roteirista Gustavo Moraes. Essa atividade será realizada de 10 a 12 de dezembro, no Sebrae-ES, em Vitória. As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas no Também integra o evento aumacom o diretor e roteirista. Essa atividade será realizada de 10 a 12 de dezembro, no, em Vitória. As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas no site da ABD

14ª Mostra Produção Independente - Resistências