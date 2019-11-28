Confira os filmes em cartaz no ES de 28 de novembro a 05 de dezembro

ESPECIAL

O cantor Roberto Carlos Crédito: Reprodução/Instagram @robertocarlosoficial

ROBERTO CARLOS EM JERUSALÉM

(2019). Diretor: Jaime Monjardim.

Sinopse: O filme registra o show gravado na Terra Santa, em um palco de mais de mil metros quadrados no Sultan´s Poll (Piscina do Sultão), próximo ao Monte Sião, junto às muralhas da Cidade Velha de Jerusalém. Com uma plateia de 5500 pessoas, a apresentação tem músicas como 'Além do Horizonte', 'Como É Grande O Meu Amor Por Você' e 'Jesus Cristo', além de canções especiais como 'Detalhes' cantada em 4 idiomas e 'Jerusalém Toda de Ouro' interpretada em hebraico junto com um coral de 30 brasileiros que vivem em Israel.

Cinépolis Moxuara, sala 1: 21h30 (somente segunda).

21h30 (somente segunda). Cinemark Vila Velha, sala 1: 21:30 (somente segunda).

21:30 (somente segunda). Cinemark Vitória, sala 3 (3D) (somente segunda): 21h30

DE VOLTA PARA O FUTURO

(Back to the Future, EUA, 1985, 116 min). Ficção científica/ aventura. Direção: Robert Zemeckis. Com Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson.

Sinopse: Um jovem aciona acidentalmente uma máquina do tempo construída por um cientista em um Delorean, retornando aos anos 50. Lá conhece sua mãe, antes ainda do casamento com seu pai, que fica apaixonada por ele. Tal paixão põe em risco sua própria existência, pois alteraria todo o futuro, forçando-o a servir de cupido entre seus pais.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (somente sábado): 22h.

22h. Cinemark Vitória, sala 8: 23h (somente sábado).

PRÉ-ESTREIA

AS GOLPISTAS

(Hustlers, EUA, 2019, 109 min). Drama. Direção: Lorene Scafaria. Com Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles.

Sinopse: Em entrevista concedida a Elizabeth, jornalista da New York Magazine, a ex-stripper Destiny conta em detalhes como conseguiu o emprego e conheceu Ramona, ícone do meio que logo se tornou sua grande amiga. Devido à crise financeira que abalou Wall Street em 2008, Destiny e Ramona viram o declínio na quantidade de clientes na boate em que trabalham afetar sua própria rentabilidade. Com isso, decidem elas mesmas iniciar um plano onde, juntamente com algumas amigas, vão atrás de homens em restaurantes para, após dopá-los, faturar em cima de seus cartões de crédito.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 15h40 (somente sábado), 18h20 (somente sexta), 21h (somente domingo).

15h40 (somente sábado), 18h20 (somente sexta), 21h (somente domingo). Cinesercla Montserrat, sala 5 (somente sábado e domingo): 20h30.

20h30. Cinemark Vila Velha, sala 7: 18h35. Cinemark Vitória, sala 1: 18h15.

ESTREIA

CARCEREIROS - O FILME

(Brasil, 2019, 110 min). Drama. Direção: José Eduardo Belmonte. Com Rodrigo Lombardi, Milton Gonçalves, Rômulo Braga.

Sinopse: Adriano é um historiador graduado e contrário à violência que decide virar carcereiro para seguir os passos do pai. Com a chegada de Abdel, um perigoso terrorista internacional, ao presídio em que trabalha, a tensão aumenta a ponto de provocar duas facções criminosas que vivem separadamente. Adriano terá de enfrentar uma rebelião - além de controlar os passos de Abdel.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 16h40, 19h, 21h20.

16h40, 19h, 21h20. Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h35, 16h40, 18h45, 20h50.

14h35, 16h40, 18h45, 20h50. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h40, 18h45, 20h50.

16h40, 18h45, 20h50. Cine Ritz Guarapari, sala 2: 16h40, 19h, 21h20.

16h40, 19h, 21h20. Cinépolis Moxuara, sala 2: 14h30, 17h, 19h30, 22h.

14h30, 17h, 19h30, 22h. Cinemagic Norte Sul, sala 1: 15h, 17h10, 19h20, 21h30.

15h, 17h10, 19h20, 21h30. Cinemark Vila Velha, sala 4: 14h30, 17h, 19h25, 21h50.

14h30, 17h, 19h25, 21h50. Cinemark Vitória, sala 7: 13h15, 15h45, 18h25, 20h55.

13h15, 15h45, 18h25, 20h55. Cine Gama, sala 2: 19h, 21h

UMA SEGUNDA CHANCE PARA AMAR

(Last Christmas, Reino Unido, EUA, 2019, 103 min). Romance. Direção: Paul Feig. Com Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh.

Sinopse: Kate é uma jovem inglesa cuja vida é uma bagunça. Ela trabalha como elfo em uma loja temática de natal o ano todo. Quando ela conhece Tom, o que parecia impossível se torna realidade, conforme o rapaz enxerga através de todas as barreiras que ela construiu.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 14h10 (exceto quarta, quinta e sexta) (dub.), 16:20, 18h30 (dub.), 20h40.

14h10 (exceto quarta, quinta e sexta) (dub.), 16:20, 18h30 (dub.), 20h40. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

14h45, 16h45, 18h45, 20h45. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 16h45, 18h45, 20h45.

16h45, 18h45, 20h45. Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub.): 15h, 17h30, 20h.

15h, 17h30, 20h. Cinemagic Norte Sul, sala 3: 15h10, 17h20 (dub.), 19h30, 21h40 (dub.).

15h10, 17h20 (dub.), 19h30, 21h40 (dub.). Cinemark Vila Velha, sala 2: 13h30 (dub.), 15h50, 18h10 (dub.), 20h30.

13h30 (dub.), 15h50, 18h10 (dub.), 20h30. Cinemark Vitória, sala 6: 14h05, 16h30, 19h, 21h35.

UM DIA DE CHUVA EM NOVA YORK

(A Rainy Day in New York, EUA, 2019, 93 min). Romance. Direção: Woody Allen. Com Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez.

Sinopse: Os jovens Ashleigh e Gatsby formam um casal que planeja uma viagem romântica a Nova York. No entanto, quando chegam no local, os planos mudam: Ashleigh descobre a possibilidade de fazer uma entrevista com o famoso diretor de cinema Roland Pollard, e Gatsby acaba encontrando a irmã de uma antiga namorada. Ao longo do passeio, Ashleigh e Gatsby descobrem novas paixões e oportunidades únicas.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 14h30, 19h.

EM CARTAZ

A VIDA INVISÌVEL

(A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, Brasil, Alemanha, 2019, 139 min). Drama/ romance. Direção: Karim Aïnouz. Com Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier.

Sinopse: Rio de Janeiro, década de 1940. Eurídice é uma jovem talentosa, mas bastante introvertida. Guida é sua irmã mais velha, e o oposto de seu temperamento em relação ao convívio social. Ambas vivem em um rígido regime patriarcal, o que faz com que trilhem caminhos distintos: Guida decide fugir de casa com o namorado, enquanto Eurídice se esforça para se tornar uma musicista, ao mesmo tempo em que precisa lidar com as responsabilidades da vida adulta e um casamento sem amor com Antenor.

Cinemark Vitória, sala 2: 19h10, 22h10.

19h10, 22h10. Cine Jardins, sala 1: 18h50. Sala 2: 21h.

O REINO GELADO: A TERRA DOS ESPELHOS

(Snezhnaya koroleva. Zazerkale, Rússia, 2019, 86 min). Animação/ família. Direção: Aleksey Tsitsilin. Com Olga Zubkova.

Sinopse: O rei correu o risco de perder sua família devido as ações malignas da Rainha da Neve. Quando ele encontra uma forma de acabar com a magia do mundo, todas as criaturas com poderes mágicos são banidas para a "Terra dos Espelhos". Somente uma pessoa pode manter os seres mágicos no nosso mundo e impedir que eles fiquem presos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h50, 14h.

13h50, 14h. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h20.

17h20. Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 13h05, 14h55.

13h05, 14h55. Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 14h40.

MAIS QUE VENCEDORES

(Overcomer, EUA, 2019, 124 min). Drama. Direção: Alex Kendrick. Com Alex Kendrick, Ben Davies, Shari Rigby.

Sinopse: John Harrison é um treinador de time de basquete de ensino médio que tem seus sonhos arruinados quando a maior fábrica da cidade é fechada, fazendo com que centenas de famílias precisem se mudar. Relutante em mudar de esporte, ele se vê obrigado a treinar corredores, o que acaba o unindo com uma inusitada atleta para ganhar a maior corrida do ano.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h20.

19h, 21h20. Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 15h40, 16h, 18h10, 18h30, 20h40.

15h40, 16h, 18h10, 18h30, 20h40. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 16h40, 19h.

16h40, 19h. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 16h, 18h50, 21h40.

16h, 18h50, 21h40. Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.): 16h45, 19h10.

16h45, 19h10. Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 18h30, 21h20.

18h30, 21h20. Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 20h20.

20h20. Cine Gama, sala 1 (dub): 16h30 (domingo), 18h50

MEDO PROFUNDO: O SEGUNDO ATAQUE

(47 Meters Down: Uncaged, Reino Unido, 2019, 88 min). Suspense. Direção: Johannes Roberts. Com Sophie Nélisse, Corinne Foxx, Brianne Tju.

Sinopse: Um grupo de cinco amigas aventureiras viaja até Recife, região nordeste do Brasil, para conhecer as ruínas de uma cidade subaquática, no litoral da cidade. No entanto, durante o passeio pelo fundo do mar, elas descobrem que não estão sozinhas e os verdadeiros "moradores" do local não estão muito satisfeitos com as visitas.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 16h50.

16h50. Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 16h15.

16h15. Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 18h15.

MIDWAY - BATALHA EM ALTO MAR

(Midway, EUA, 2019, 139 min). Guerra. Direção: Roland Emmerich. Com Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson.

Sinopse: O filme traz a perspectiva de soldados e aviadores (americanos e japoneses) que lutaram bravamente durante a Batalha de Midway, no Oceano Pacífico em junho de 1942. Através de mensagens codificadas, a Marinha Americana conseguiu identificar a localização e o horário dos ataques previstos pela Marinha Imperial Japonesa. Até hoje a disputa é considerada pelos historiadores como um dos pontos mais relevantes para o fim da Segunda Guerra Mundial.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 20h50.

20h50. Cinesercla Montserrat, sala 5 (exceto sábado e domingo): 20h30.

20h30. Cinemagic Norte Sul, sala 2: 21h35.

21h35. Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 19h45.

INVASÃO AO SERVIÇO SECRETO

( Angel Has Fallen, EUA, 2019, 121 min). Ação. Direção: Ric Roman Waugh. Com Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick.

Sinopse: Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do Serviço Secreto, Mike Banning vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub.): 19h, 21h20.

19h, 21h20. Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 16h30, 21h10.

16h30, 21h10. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 20h45.

20h45. Cinépolis Moxuara, sala 4: 21h50.

21h50. Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 17h25, 20h.

17h25, 20h. Cine Gama, sala 1 (dub): 21h10

DORA E A CIDADE PERDIDA

(Dora and the Lost City of Gold, EUA, Austrália, 2019, 103 min). Aventura. Direção: James Bobin. Com Isabela Merced, Michael Peña, Eva Longoria.

Sinopse: As aventuras de Dora junto com o seu macaco Botas e a sua mochila falante. Os anos se passaram e novas responsabilidades surgiram na vida de Dora, agora ela frequenta a escola e mora na cidade junto com o seu primo Diego. No entanto, ela precisará embarcar em uma nova aventura para salvar seus pais e resolver o mistério de uma antiga civilização perdida.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (somente sábado e domingo): 17h.

17h. Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 18h50.

18h50. Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h15, 18h30.

14h15, 18h30. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h40.

14h40. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h50.

13h50. Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h50, 15h30, 16h45.

13h50, 15h30, 16h45. Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 13h25, 15h50.

13h25, 15h50. Cine Jardins, sala 2 (somente sábado e domingo): 14h50.

DOWNTON ABBEY

(Downton Abbey, Reino Unido, 2019, 123 min). Drama. Direção: Michael Engler. Com Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith.

Sinopse: Adaptação da série de televisão Downton Abbey, que conta a história da trajetória da família Crawley, proprietária de um vasto território na Inglaterra rural no início do século XX.

Cine Jardins, sala 2: 16h40.

OS PARÇAS 2

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cris D'Amato. Com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa.

Sinopse: Após saber que China deixou a cadeia e está em busca de vingança, Romeu precisa conseguir dinheiro para deixar o país o quanto antes. Para tanto, Toin, Ray Van e Pilôra juntam forças para reformar uma colônia de férias, de forma a atrair jovens de todo tipo. Quando o empreendimento enfim começa a funcionar, eles logo passam a competir com uma colônia vizinha, bem mais requintada.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 14h50.

14h50. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 16h40, 18h40, 20h40.

16h40, 18h40, 20h40. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h25, 20h40.

16h25, 20h40. Cinépolis Moxuara, sala 1: 14h15, 16h40, 19h, 21h30 (exceto segunda).

14h15, 16h40, 19h, 21h30 (exceto segunda). Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h50, 17h50, 19h50.

15h50, 17h50, 19h50. Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h05, 15h25, 17h40, 19h55, 22h10.

13h05, 15h25, 17h40, 19h55, 22h10. Cinemark Vitória, sala 8: 13h55, 16h10, 18h25, 20h45.

AS PANTERAS

(Charlie's Angels, EUA, 2019, 119 min). Ação. Direção: Elizabeth Banks. Com Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska.

Sinopse: Nova adaptação cinematográfica da série policial Charlie's Angels, sucesso na década de 1970. Sabina Wilson, Jane Kano e Elena Houghlin embarcam numa perigosa missão global, a fim de impedir que um novo programa de energia se torne uma ameaça para humanidade.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h40.

13h40. Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.) ; 16h, 18h15.

16h, 18h15. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h10, 18h25.

14h10, 18h25. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h20.

21h20. Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 17h.

17h. Cinemark Vitória, sala 1: 20h50.

PARASITA

(Gisaengchung, Coréia Do Sul, 2019, 132 min). Suspense. Direção: Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam.

Sinopse: Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Cine Jardins, sala 1: 16h30, 21h10.

FAMÍLIA ADAMS

(The Addams Family, EUA, 2019, 87 min). Animação/família. Direção: Conrad Vernon, Greg Tiernan. Com Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz.

Sinopse: Para ir de mal a pior, a Família Addams precisa se preparar para receber uma visita de parentes ainda mais arrepiantes. Mas a misteriosa mansão deles parece estar com os dias de maldade contados. O clã assustador mais querido dos cinemas está de volta nesta animação baseada nos quadrinhos de Charles Addams.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (somente sábado e domingo): 17h.

17h. Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 18h40.

18h40. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h40.

14h40. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 14h.

14h. Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 14h10, 16h20.

14h10, 16h20. Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 14h40, 16h50.

14h40, 16h50. Cine Jardins, sala 1 (somente sábado e domingo): 14h45.

14h45. Cine Gama, sala 2: 17h (domingo)

MARIA DO CARITÓ

(Brasil, 2019, 94 min). Comédia. Direção: João Paulo Jabur. Com Lília Cabral, Gustavo Vaz, Juliana Carneiro da Cunha.

Sinopse: Às vésperas de completar 50 anos, Maria do Caritó vive em uma pequena cidade do Nordeste em meio a simpatias para que, enfim, consiga se casar. Prometida a São Djalminha assim que nasceu, devido a um parto difícil, ela nunca encontrou um companheiro de verdade. Entretanto, suas esperanças ressurgem com a chegada de um circo, já que uma cartomante lhe disse que seu pretendente seria um homem de fora.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h, 15h40.

MALÉVOLA: DONO DO MAL

(Maleficent: Mistress of Evil, EUA, 2019, 119 min). Fantasia. Direção: Joachim Rønning. Com Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson.

Sinopse: Cinco anos após Aurora (Elle Fanning) despertar do sono profundo, a agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip (Harris Dickinson). Ela aceita o pedido e, com isso, parte rumo ao reino de Ulstead ao lado de Malévola (Angelina Jolie), no intuito de conhecer seus futuros sogros, John (Robert Lindsay) e Ingrith (Michelle Pfeiffer). O jantar entre eles deveria ser de celebração entre os reinos, mas os interesses de Ingrith vêm à tona quando é criado um atrito com Malévola e os demais seres mágicos.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h, 21h10.

19h, 21h10. Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 16h10.

16h10. Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h15, 20h30.

16h15, 20h30. Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.) : 14h30.

: 14h30. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 19h10.

19h10. Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 15h15, 18h.

15h15, 18h. Cinépolis Moxuara, sala 1 (3D/dub.): 18h50, 20h45, 22h.

18h50, 20h45, 22h. Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 16h10, 17h55, 19h05.

16h10, 17h55, 19h05. Cinemark Vitória, sala 5 (3D/dub.): 13h30, 16h20, 19h05, 21h50.

CORINGA

(Joker, EUA, Canadá, 2019, 122 min). Drama. Direção: Todd Phillips. Com Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz.

Sinopse: Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub.): 21h30.

21h30. Cinemark Vila Velha, sala 3: 19h20, 21h.

19h20, 21h. Cinemark Vitória, sala 4: 13h, 15h40, 18h20, 21h.

VAI QUE COLA 2: O COMEÇO

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: César Rodrigues. Com Samantha Schmütz, Marcus Majella, Emiliano D'Ávila.

Sinopse: Muito antes de socializarem quase todos os dias na pensão da Dona Jô (Catarina Abdala), Jéssica, Ferdinando, Máicol sequer se conheciam. Mas Terezinha decide organizar uma grande feijoada no Morro do Cerol, todos eles se encontram pela primeira vez, da maneira mais inusitada possível.