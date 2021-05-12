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Cinema

Festival de Cinema Brasileiro Fantástico Online começa nesta quarta

Até o dia 18 de maio serão exibidas 41 produções brasileiras, inclusive o inédito 'Sol Alegria'

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 12:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mai 2021 às 12:58
Cena do filme 'Histórias que Só Existem Quando Lembradas', de Julia Murat, que será exibido no 1º Festival de Cinema Brasileiro Fantástico Online
Cena do filme 'Histórias que Só Existem Quando Lembradas', de Julia Murat, que será exibido no 1º Festival de Cinema Brasileiro Fantástico Online Crédito: Festival de Cinema Brasileiro Fantástico Online
Os fãs do cinema de horror, ficção científica, fantasia, absurdo e afrofuturismo podem aproveitar, a partir desta quarta-feira, 12, o 1º Festival de Cinema Brasileiro Fantástico Online, que vai até o dia 18 de maio e é gratuito. O projeto é dividido em três mostras: Retrospectiva, Realizadores Fluminenses e Inéditos do Brasil, e haverá ainda lives, sessões comentadas e uma masterclass.
Ao todo, 41 produções brasileiras, entre longas e curtas-metragens, estarão disponíveis no festival. Com exceção do filme Sol Alegria, que terá exibição especial e ficará disponível por 24 horas, todos os outros poderão ser vistos online durante todos os dias da mostra.
O longa Sol Alegria, de Tavinho Teixeira, é inédito nos cinemas brasileiros, e fala de um futuro distópico no qual uma família viaja pelo Brasil, sobrevivendo a uma ditadura governista. Entre os nomes do elenco, está o cantor Ney Matogrosso no papel de um toureiro.
"É uma ótima oportunidade de refletir sobre a produção do cinema brasileiro fantástico deste século, apresentando filmes ligados a gêneros massivos como o horror e a ficção científica, mas também outros menos conhecidos como o afrofuturismo e o realismo maravilhoso", comenta Fabrício Basílio, um dos diretores e curadores do evento.
Para assistir aos filmes, basta acessar a plataforma Darkflix/Wurlak através do site Festival Fantástico. Será necessário um breve cadastro com nome, e-mail e senha para o login.
Para Pedro Alves, curador do Festival de Cinema Brasileiro Fantástico Online, "a seleção de produções consegue apresentar os diferentes tons possíveis do fantástico. O conjunto de filmes selecionados apresenta a pluralidade encontrada na cinematografia fantástica dentro do nosso próprio país".
O projeto conta com o patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc.

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