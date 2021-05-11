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Cinema

Festival de Cinema de Berlim confirma edição presencial, apesar da pandemia

Evento ocorrerá ao ar livre em 16 locais da cidade e servirá como teste de retomada de atividades

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 09:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mai 2021 às 09:37
O Urso de Ouro que o diretor José Padilha (ao fundo) ganhou no Festival de Berlim, em 2008, por
O Urso de Ouro que o diretor José Padilha (ao fundo) ganhou no Festival de Berlim, em 2008, por "Tropa de Elite" Crédito: Leo Caobelli/Folhapress
O Festival de Cinema Berlim, também conhecido como a Berlinale, um dos principais eventos de cinema do mundo, confirmou a realização de seu evento presencial marcado para junho, ao ar livre. A informação foi divulgada no site do evento, nesta segunda (10).

O evento ocorrerá entre os dias 9 e 20 de junho, em 16 locais de Berlim -todos ao ar livre e com protocolos de combate à transmissão do novo coronavírus.

Em março, uma parte do Festival aconteceu virtualmente, pela primeira vez, revelando os vencedores numa live. Mas é só agora que os filmes serão exibidos ao público.

"Planejamentos de higiene e de segurança foram desenvolvidos e serão coordenados em diálogo com os locais de exibição", afirma a nota do evento.

Marcado para junho, o Festival ocorre em meio a uma recente melhora da Alemanha diante da pandemia, como enfatiza a nota.

"A diminuição das taxas de incidência em Berlim e o sinal das autoridades locais para acompanhar positivamente o pedido de um projeto-piloto com testes obrigatórios reforçaram a gestão do festival na sua decisão."

Entre os longas que serão exibidos pelo Festival, há o brasileiro "A Última Floresta", de Luiz Bolognesi, que acompanha uma aldeia ianomâmi.

A compra de ingressos para participar do evento alemão estará disponível a partir de 27 de maio, no site do Festival.

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