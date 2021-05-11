Festival de Cinema de Berlim confirma edição presencial, apesar da pandemia

Marcado para junho, o Festival ocorre em meio a uma recente melhora da Alemanha diante da pandemia, como enfatiza a nota.

"A diminuição das taxas de incidência em Berlim e o sinal das autoridades locais para acompanhar positivamente o pedido de um projeto-piloto com testes obrigatórios reforçaram a gestão do festival na sua decisão."