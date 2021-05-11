Festival de Cinema de Berlim confirma edição presencial, apesar da pandemia

O evento ocorrerá entre os dias 9 e 20 de junho, em 16 locais de Berlim -todos ao ar livre e com protocolos de combate à transmissão do novo coronavírus.
Em março, uma parte do Festival aconteceu virtualmente, pela primeira vez, revelando os vencedores numa live. Mas é só agora que os filmes serão exibidos ao público.
"Planejamentos de higiene e de segurança foram desenvolvidos e serão coordenados em diálogo com os locais de exibição", afirma a nota do evento.
Marcado para junho, o Festival ocorre em meio a uma recente melhora da Alemanha diante da pandemia, como enfatiza a nota.
"A diminuição das taxas de incidência em Berlim e o sinal das autoridades locais para acompanhar positivamente o pedido de um projeto-piloto com testes obrigatórios reforçaram a gestão do festival na sua decisão."
Entre os longas que serão exibidos pelo Festival, há o brasileiro "A Última Floresta", de Luiz Bolognesi, que acompanha uma aldeia ianomâmi.
A compra de ingressos para participar do evento alemão estará disponível a partir de 27 de maio, no site do Festival.