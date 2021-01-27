Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES até dia 3 de fevereiro

ESTREIA
- DENTE POR DENTE
- 85 min / Suspense
- Direção: Júlio Taubkin, Pedro Arantes / Elenco: Juliano Cazarré, Paolla Oliveira, Paulo Tiefenthaler
- Sinopse: Em "Dente por Dente", Ademar (Juliano Cazarré), dono de uma empresa de segurança que presta serviços para uma construtora em São Paulo, começa a investigar o desaparecimento de seu sócio, Texeira (Paulo Tiefenthaler). Junto da esposa do amigo (Paolla Oliveira), ele descobre que Texeira estava envolvido em um grande esquema criminoso, complicando a situação de todos.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 3: 16h30, 18h50 (todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 2: 17h, 19h, 21h (todos os dias).
EM CARTAZ
- PINÓQUIO
- 125 min / Fantasia, Drama
- Direção: Matteo Garrone / Elenco: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo
- Sinopse: No live action de Pinóquio, somos apresentados à verdade sombria por trás de um clássico que marcou gerações. O solitário marceneiro Gepeto (Roberto Benigni) tem o grande desejo de ser pai, e deseja que Pinóquio (Federico Ielapi), o boneco de madeira que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência do jovem brinquedo faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mistérios e seres mágicos, que o levará a conhecer de fato os perigos do mundo.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 20h40 (todos os dias); 15h (dub)(sábado e domingo); 17h50 (dub)(todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7 (dub): 14h20, 17h30, 20h50 (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 2 (dub): 18h55 (todos os dias). Sala 7 (dub): 14h05, 17h10 (todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 15h20, 18h, 20h40 (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h50, 19h30 (todos os dias).
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h50, 19h30 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 4 (dub): 17h15, 20h (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 15h, 18h10 (todos os dias). Sala 2 (dub): 20h55 (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h (todos os dias). Sala 2 (dub): 20h10 (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 17h20 (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 19h10 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 4 (dub): 17h40, 20h (todos os dias).
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 18h30 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 1 (dub): 14h45, 18h (todos os dias).
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h (todos os dias).
- ESTRANHO PASSAGEIRO
- 113 min / Terror
- Direção: Egor Abramenko/ Elenco: Pyotr Fyodorov, Oxana Alexandrowna, Fyodor Bondarchuk
- Sinopse: O único sobrevivente de um incidente no espaço não retornou para casa sozinho – escondida dentro do seu corpo há uma criatura perigosa. Sua única esperança é uma médica determinada a fazer o que for preciso para salvar seu paciente.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 18h45, 21h30 (dub) (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4 (dub): 20h30 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 21h15 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 2: 18h, 20h15 (dub)(todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 19h50 (todos os dias).
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 21h (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 18h20 (todos os dias).
- FALE COM AS ABELHAS
- 108 min / Drama
- Direção: Annabel Jankel / Elenco: Anna Paquin, Holliday Grainger, Billy Boyd
- Sinopse: Depois da morte do pai, a médica Jean Markham (Anna Paquin) volta à sua cidade natal para assumir as funções dele. Quando ela conhece Charlie (Gregor Selkirk) e sua mãe Lydia (Holliday Grainger) a sua vida toma um rumo inesperado que coloca a sua carreira e reputação em risco. Uma sensível história de amor e luta contra o preconceito que movimentará uma pequena cidade escocesa na década de 1950.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 1: 18h55 (todos os dias).
- MINHA IRMÃ
- 99 min / Drama
- Direção: Véronique Reymond, Stéphanie Chuat/ Elenco: Nina Hoss, Lars Eidinger, Marthe Keller
- Sinopse: A brilhante dramaturga Lisa não escreve mais. Ela mora na Suíça com sua família, mas seu coração está em Berlim, batendo no ritmo do coração de seu irmão. Os laços entre os gêmeos ficaram mais fortes desde que Sven foi diagnosticado com um tipo agressivo de leucemia. Ele é um famoso ator de teatro e Lisa se recusa a aceitar seu destino, movendo céus e terras para colocá-lo de volta no palco. Ela dá tudo por sua alma gêmea, negligenciando tudo o mais, até mesmo arriscando seu casamento. Sua relação com o marido começa a se desintegrar, mas Lisa só tem olhos para o irmão, seu espelho, que a conecta com suas aspirações mais profundas e reacende seu desejo de criar, de se sentir viva ...
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 1: 16h50 (todos os dias).
- O MENSAGEIRO DO ÚLTIMO DIA
- 137 min / Terror, Suspense
- Direção: David Prior / Elenco: James Badge Dale, Stephen Root, Joel Courtney
- Sinopse: Em "O Mensageiro do Último Dia" (The Empty Man), quando um grupo de adolescentes de uma pequena cidade começa a desaparecer misteriosamente, os moradores acreditam que é obra de uma lenda urbana local. Enquanto um policial aposentado investiga os desaparecimentos, ele descobre um grupo secreto e suas tentativas de evocarem uma entidade sobrenatural, colocando a vida de todos em perigo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 15h20 (todos os dias). Sala 4: 21h (todos os dias); 17h40 (dub)(todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 8: 18h10 (todos os dias); 21h20 (dub)(todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 15h15 (todos os dias).
- Cine Araújo, Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 16h15 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 5 (dub): 14h (todos os dias).
- LEGADO EXPLOSIVO
- 98 min / Ação, Suspense
- Direção: Mark Williams / Elenco: Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos
- Sinopse: Em "Legado Explosivo", um ladrão de banco resolve mudar de vida e se tornar uma pessoa honesta quando se apaixona por uma mulher que trabalha em uma instalação de armazenamento, um lugar onde ele esconde todo o dinheiro que rouba. Mas fica cada vez mais difícil limpar seu nome quando ele passa a ser investigado por um agente corrupto do FBI.
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 20h (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 22h (todos os dias). Sala 8 (dub): 18h (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 2: 22h (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 20h50 (todos os dias).
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 20h50 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 19h (todos os dias). Sala 5 (dub): 17h45 (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 21h (todos os dias). Sala 4 (dub): 15h (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 18h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 18h10 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 5 (dub): 17h15, 20h (todos os dias).
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 21h (todos os dias).
- UM TIO QUASE PERFEITO 2
- 102 min / Comédia
- Direção: Pedro Antonio Paes / Elenco: Marcus Majella, Danton Mello, Jullia Svacinna
- Sinopse: Longe da vida de trambiques e vivendo em harmonia com sua família, Tony (Marcus Majella) reina soberano no coração de seus sobrinhos. Porém, quando sua irmã começa a namorar Beto (Danton Mello), um homem aparentemente exemplar, ele corre o risco de perder a atenção dos pequenos. Determinado a acabar com a "concorrência", Tony vai fazer de tudo para que Beto não entre oficialmente para a família.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 14h10 (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 3: 14h (todos os dias). Sala 8: 15h30 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 5: 15h30 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 1: 19h30 (todos os dias).
- MULHER MARAVILHA 1984
- 2h 31min / Ação, Aventura, Fantasia
- Direção: Patty Jenkins / Elenco: Gal Gadot, Chris Pine e Kristen Wiig
- Sinopse: Durante o período de ouro dos anos 1980, Diana Prince (Gal Gadot) tem algumas surpresas pela frente. Além de conhecer a Dra. Barbara Minerva (Kristen Wiig), uma antropóloga que esconde ser a poderosa e malvada Mulher-Leopardo, Diana entrará em contato ainda com o inescrupuloso Max Lord (Pedro Pascal), um homem capaz de tudo para atingir seus objetivos. Sem saber o que o futuro lhe reserva, a heroína Mulher-Maravilha está prestes a enfrentar seus piores inimigos, com direito a um surpreendente reencontro com seu amor Steve Trevor (Chris Pine).
- HORÁRIOS
- Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 16h20, 19h30 (todos os dias). Sala 2: 17h (todos os dias).
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 2 (dub): 14h, 17h50, 21h15 (todos os dias). Sala 8: 14h30 (todos os dias); 20h40 (dub)(todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 1: 20h45 (todos os dias); 14h55 (dub)(todos os dias). Sala 3: 21h10 (todos os dias). Sala 6: 19h20 (dbox)(todos os dias); 16h (dbox)(dub)(todos os dias); 20h15 (dub)(todos os dias).
- Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 16h30, 19h30 (todos os dias).
- Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 17h10, 20h (todos os dias). Sala 4 (dub): 18h (todos os dias).
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 18h (todos os dias). Sala 3 (dub): 17h10, 20h (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Àlvaro, sala 3 (dub): 16h, 19h (todos os dias). Sala 5 (dub): 20h (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 17h15, 20h30 (todos os dias). Sala 6 (dub): 14h55, 20h50 (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 19h30 (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 19h (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 21h20 (todos os dias).
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 3 (dub): 19h10 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 2 (dub): 15h15, 18h30 (todos os dias). Sala 4 (dub): 16h30 (todos os dias).
- CONVENÇÃO DAS BRUXAS
- 95 min / Fantasia, Comédia, Família
- Direção: Robert Zemeckis / Elenco: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci
- Sinopse: O remake de "Convenção das Bruxas", clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que as bruxas pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos. Baseado no livro infantil homônimo de Roald Dahl.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 3 (dub): 17h (todos os dias).
- DESTRUIÇÃO FINAL: O ÚLTIMO REFÚGIO
- 120 min / Ação, Drama
- Direção: Ric Roman Waugh / Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman
- Sinopse: Uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e seu jovem filho Nathan (Roger Dale Floyd) fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Nessa jornada, eles enfrentarão o pior da humanidade em um momento de crescimento do pânico, desbravando um cenário onde a lei não existe mais.
- HORÁRIOS
- Cine Via Sul Marataízes (dub): 18h30 (todos os dias).
- POSSESSÃO: O ÚLTIMO ESTÁGIO
- 88 min / Terror
- Direção: Pearry Reginald Teo / Elenco: Robert Kazinsky, Peter Jason, Florence Faivre
- Sinopse: "Possessão: O Último Estágio" acompanha Padre Lambert (Peter Jackson), que realizou um exorcismo em um menino e falhou, levando a criança à morte. Por isso, ele passou oito anos na cadeia. Agora, na tentativa de redimir seu erro, o padre tentará resgatar Joel Clarke (Robert Kazinsky) da possessão do diabo. Para isso, ele convence Clarke de que, sem essa ajuda, ele jamais será liberto dessa maldição e poderá acabar perdendo seu filho. Porém, esse processo é muito mais misterioso do que parece.
- HORÁRIOS
- Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 20h20 (todos os dias).
- SCOOBY! O FILME
- 1h 34min / Comédia, Animação, Família
- Direção: Tony Cervone / Elenco: Frank Welker, Will Forte, Zac Efron
- Sinopse: SCOOBY! O Filme é uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
- HORÁRIOS
- Cine Unimed Shopping Sul, sala 1 (dub): 17h20 (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 17h30 (todos os dias).
- TROLLS 2
- 94 min / Animação, Comédia, Musical
- Direção: Walt Dohrn / Elenco: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Rachel Bloom
- Sinopse: Em "Trolls 2", a rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) fazem uma descoberta surpreendente: há outros mundos Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes confrontos entre essas diversas tribos. Quando uma ameaça misteriosa coloca todos os Trolls do país em perigo, Poppy, Branch e seu grupo de amigos devem embarcar em uma jornada épica para criar harmonia entre os Trolls rivais e uní-los contra um mal maior.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 17h15, 19h40 (todos os dias). Sala 4 (dub): 15h (todos os dias).
- Cinemark Shoppig Vitória, sala 1 (dub): 18h30 (todos os dias). Sala 2 (dub): 14h15, 16h35 (todos os dias).
- Cine Araújo Shopping Mestre Álvaro, sala 4 (dub): 15h15 (todos os dias).
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 18h (todos os dias).
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h45 (todos os dias).
- Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 17h (todos os dias).
- Cine Ritz Piúma (dub): 15h50 (todos os dias).
- Cinépolis Moxuara Cariacica, sala 4 (dub): 14h15 (todos os dias).
- SPIRIT - O CORCEL INDOMÁVEL
- 83 min / Animação, Aventura, Família
- Direção: Kelly Asbury, Lorna Cook / Elenco: Matt Damon, James Cromwell, Daniel Studi
- Sinopse: No final do século XVII, em pleno Oeste norte-americano, vive Spirit, um cavalo que resiste a ser domado pelo homem. Ele se apaixona por uma égua local, chamada Chuva, e desenvolve uma grande amizade com um jovem índio Lakota chamado Pequeno Rio. Juntos eles acompanham a colonização do local onde vivem, percebendo as mudanças que a chegada da civilização fazem em seu dia-a-dia.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 1 (dub): 15h10 (todos os dias).
- CHAPLIN
- 143 min / Comédia dramática
- Direção: Richard Attenborough / Elenco: Robert Downey Jr., Geraldine Chaplin, Dan Aykroyd
- Sinopse: A vida de um dos maiores gênios do cinemaé retratada desde a sua infância pobre até o recebimento de um Oscar Especial. O filme foca também suas várias ligações amorosas e os problemas de ordem política, que o levaram a ser expulso dos Estados Unidos.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2: 20h (todos os dias).
- ASTERIX E A SURPRESA DE CÉSAR
- 121min / Animação
- Direção: Paul Brizzi, Gaëttan Brizzi/ Elenco: Roger Carel, Serge Sauvion, Henri Labussière
- Sinopse: Na sua aldeira em Gália, Obelix se apaixona por uma nova moradora que chega no local. Porém, ele fica com o coração quebrado quando o verdadeiro amor dela chega no local para visitá-la. Os dois amantes acabam sendo sequestrados pelos romanos, o que faz com que Obelix e Asterix se juntem para salvar os dois.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2 (dub): 15h30 (todos os dias).
- THE DOORS
- 138 min / Musical, Biografia, Drama
- Direção: Oliver Stone / Elenco: Val Kilmer, Meg Ryan, Kyle MacLachlan
- Sinopse: Anos 60. A ascensão de Jim Morrison (Val Kilmer), vocalista da banda de rock The Doors. Em meio ao sucesso e o uso indiscriminado de drogas, Morrison se relaciona com Pamela Courson (Meg Ryan) e com a jornalista Patricia Kennealy (Kathleen Quinlan), uma mulher mais velha que adota o sadomasoquismo.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 2: 17h20 (todos os dias).
- DIA VOA CHICO BUARQUE
- 60 min / Documentário
- Direção: Bruno Natal
- Sinopse: O documentário acompanha Chico Buarque na gravação do disco "Chico", onde o registro das gravações traz depoimentos e cenas inéditas.
- HORÁRIOS
- Cinejardins, sala 1: 20h55 (todos os dias).