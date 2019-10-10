Cinema

Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 10 a 16 de outubro

Entre os destaques estão as estreias de "Projeto Gemini", com Will Smith, e o Festival "25 anos - Friends"

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 08:03 - Atualizado há 6 anos

Projeto Gemini Crédito: PARAMOUNT PICTURES/ Divulgação

ESPECIAL

FESTIVAL 25 ANOS - FRIENDS

(Friends, EUA, 1994 - 2004, 90 min). Comédia. Diretor: Marta Kauffman e David Krane. Com Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer.

Sinopse: A Rede Cinemark irá comemorar os 25 anos da amada série “Friends” exibindo - durante 3 dias - os melhores episódios da série.

Parte 1 - Cinemark Vitória, sala 8: 20h (somente segunda).

20h (somente segunda). Parte 2 - Cinemark Vitória, sala 8: 20h (somente terça).

20h (somente terça). Parte 3 - Cinemark Vitória, sala 8: 20h (somente quarta).

ESTREIA

PROJETO GEMINI

(Gemini Man, EUA, China, 2019, 117 min). Ação/ ficção científica. Direção: Ang Lee. Com Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen.

Sinopse: Henry Brogan é o melhor assassino profissional do mundo, com uma taxa de sucesso maior do que de qualquer outro, mas, quando decide se aposentar, acaba se tornando um alvo da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, para quem trabalhava anteriormente. Enquanto luta para se manter vivo, ele se depara com um clone de si mesmo e descobre que as ações do governo americano são para esconder um grande segredo, que só Brogan, com toda sua experiência, é capaz de desmascarar.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h20.

16h30, 19h, 21h20. Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 2 0h30. Sala 5 (dub.): 14h45 (exceto segunda, terça e quarta), 17h, 19h15, 21h30.

0h30. 14h45 (exceto segunda, terça e quarta), 17h, 19h15, 21h30. Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D): 17h40 (dub.), 20h15. Sala 8 (3D/dub.): 13h05, 16h, 19h, 21h45.

17h40 (dub.), 20h15. 13h05, 16h, 19h, 21h45. Cinemark Vitória, sala 5 (3D): 12h50 (dub.), 15h30 (dub.), 18h10, 20h50.

12h50 (dub.), 15h30 (dub.), 18h10, 20h50. Cine Unimed, sala 3 (3D): 16h (dub.), 18h30 (dub.), 21h.

16h (dub.), 18h30 (dub.), 21h. Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 13h30 (dub.) (exceto quarta, quinta e sexta), 16h (3D/dub.), 18h30 (3D), 21h (3D).

13h30 (dub.) (exceto quarta, quinta e sexta), 16h (3D/dub.), 18h30 (3D), 21h (3D). Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 14h, 16h45, 19h30, 22h15.

14h, 16h45, 19h30, 22h15. Cinemagic Norte Sul, sala 2: 14h40 (dub.), 17h, 19h20 (dub.), 21h40.

14h40 (dub.), 17h, 19h20 (dub.), 21h40. Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h15, 16h30, 18h45, 21h. Sala 4 (dub.): 20h30. Sala 5 (dub.): 14h25, 18h55.

14h15, 16h30, 18h45, 21h. 20h30. 14h25, 18h55. Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 14h15, 16h30, 18h45, 21h.

MORTO NÃO FALA

(Brasil, 2019, 110 min). Terror. Direção: Dennison Ramalho. Com Daniel de Oliveira, Fabiula Nascimento, Bianca Comparato.

Sinopse: Plantonista de um necrotério, Stênio (Daniel de Oliveira) possui um dom paranormal de se comunicar com os mortos. Trabalhando a noite, ele já está acostumado a ouvir relatos do além. Porém, quando essas conversas revelam segredos sobre sua própria vida, o homem ativa uma maldição perigosa para si e todos a sua volta.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 15h15, 18h, 20h45.

15h15, 18h, 20h45. Cinemark Vitória, sala 1: 15h25 (somente segunda, terça e quarta), 18h (somente segunda, terça e quarta), 20h40 (somente segunda e quarta). Sala 2 (exceto segunda, terça e quarta): 16h20, 19h05, 21h40.

EU SINTO MUITO

(Brasil, 2019, 100 min). Drama. Direção: Cristiano Vieira. Com Juliana Schalch, Rocco Pitanga, Wellington Abreu.

Sinopse: Um cineasta está produzindo um documentário sobre transtornos de personalidade borderline. Para isso, ele acompanha três pessoas que apresentam alguma crise e/ou instabilidade emocional, que têm dificuldades em manter relações interpessoais, seja por terem sofrido algum tipo forte de trauma ou não.

Cinemark Vitória, sala 7: 19h.

AMOR ASSOMBRADO

(Brasil, 2019, 91 min). Drama. Direção: Wagner de Assis. Vanessa Gerbelli, Carmo Dalla Vecchia, Guilherme Prates.

Sinopse: Ana Clara é uma famosa escritora que vive em conflito com seus próprios contos, uma vez que eles se misturam com sua vida real desde a adolescência até sua fase adulta. Além dos personagens fictícios que ela criou, Ana Clara ainda lida com pessoas que não fazem ideia da dimensão em que estão vivendo.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 19h10, 21h35.

EM CARTAZ

CORINGA

(Joker, EUA, Canadá, 2019, 122 min). Drama. Direção: Todd Phillips. Com Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz.

Sinopse: Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 16h40, 19h10. Sala 2: 21h10.

16h40, 19h10. 21h10. Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 21h. Sala 3 (dub.): 16h, 18h15, 20h30. Sala 4 (dub.): 15h30 (exceto quinta), 17h45, 20h.

21h. 16h, 18h15, 20h30. 15h30 (exceto quinta), 17h45, 20h. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 16h30, 19h, 21h30.

16h30, 19h, 21h30. Cinemark Vila Velha, sala 1: 14h30, 17h15, 20h. Sala 2 (dub.): 12h15 (somente sábado e domingo), 15h, 17h45, 20h30. Sala 4 (dub.): 18h15, 21h. Sala 6: 19h15, 22h. Sala 7 (dub.): 13h15 (somente sábado e domingo), 16h (somente sábado e domingo), 18h45, 21h30.

14h30, 17h15, 20h. 12h15 (somente sábado e domingo), 15h, 17h45, 20h30. 18h15, 21h. 19h15, 22h. 13h15 (somente sábado e domingo), 16h (somente sábado e domingo), 18h45, 21h30. Cinemark Vitória, sala 1 (exceto segunda, terça e quarta): 17h15, 20h. Sala 2 (exceto segunda, terça e quarta): 13h15, 16h, 18h45, 21h30. Sala 2 (somente segunda, terça e quarta): 14h30, 17h15, 20h. Sala 3 (dub.): 18h15, 21h. Sala 4: 13h45, 16h30, 19h15, 22h. Sala 6: 12h15 (somente sábado e domingo), 15h, 17h45, 20h30. Sala 7 (somente segunda, terça e quarta): 21h30.

17h15, 20h. 13h15, 16h, 18h45, 21h30. 14h30, 17h15, 20h. 18h15, 21h. 13h45, 16h30, 19h15, 22h. 12h15 (somente sábado e domingo), 15h, 17h45, 20h30. 21h30. Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h30, 19h, 21h30.Sala 2: 20h45.

16h30, 19h, 21h30.Sala 2: 20h45. Cine Ritz Perim Center, sala 1: 21h. Sala 2 (dub.): 16h30, 19h, 21h30.

21h. 16h30, 19h, 21h30. Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 14h (exceto quarta, quinta e sexta), 16h30, 19h, 21h30. Sala 3: 13h (exceto quarta, quinta e sexta), 15h30, 18h, 20h30. Sala 4 (dub.): 13h40 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h10, 18h40, 21h10. Sala 5: 17h30 (dub.), 20h. Sala 7: 13h20 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h50, 18h20, 20h50.

14h (exceto quarta, quinta e sexta), 16h30, 19h, 21h30. 13h (exceto quarta, quinta e sexta), 15h30, 18h, 20h30. 13h40 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h10, 18h40, 21h10. 17h30 (dub.), 20h. 13h20 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h50, 18h20, 20h50. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h45, 17h45, 20h30. Sala 3 (dub.): 13h45, 16h30, 19h15, 22h.

14h45, 17h45, 20h30. 13h45, 16h30, 19h15, 22h. Cinemagic NorteSul, sala 1: 14h10, 16h35, 19h, 21h25 (dub.). Sala 3: 19h30 (dub.), 21h50.

14h10, 16h35, 19h, 21h25 (dub.). 19h30 (dub.), 21h50. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h05, 16h20, 18h35, 20h50. Sala 3 (dub.): 20h20. Sala 5 (dub.): 16h40, 21h10.

14h05, 16h20, 18h35, 20h50. 20h20. 16h40, 21h10. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h05, 16h20, 18h35, 20h50.

14h05, 16h20, 18h35, 20h50. Cine Jardins, sala 1: 16h45, 19h, 21h15.

ANGRY BIRDS 2 - O FILME

(The Angry Birds Movie 2, EUA, 2019, 97 min). Animação/ comédia. Direção: Thurop Van Orman. Com Marcelo Adnet, Fábio Porchat, Dani Calabresa.

Sinopse: Red e seus amigos dedicam a vida a proteger a Ilha dos Pássaros dos contantes ataques vindos da Ilha dos Porcos. Entretanto, quanto uma terceira ilha surge e começa a atacá-los, Leonardo, o rei dos porcos, decide procurar seu arquinimigo em busca de uma trégua para que, juntos, possam enfrentar a ameaça em comum.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 15h, 17h, 19h.

15h, 17h, 19h. Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 13h30, 15h50. Sala 6 (dub.): 14h35, 16h55.

13h30, 15h50. 14h35, 16h55. Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 11h10 (somente sábado e domingo), 13h30, 15h50. Sala 7 (dub.): 14h30 (exceto segunda, terça e quarta). Sala 8 (dub.): 15h (exceto segunda, terça e quarta).

11h10 (somente sábado e domingo), 13h30, 15h50. 14h30 (exceto segunda, terça e quarta). 15h (exceto segunda, terça e quarta). Cine Unimed, sala 4 (dub.): 17h, 19h.

17h, 19h. Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 16h25, 18h35.

16h25, 18h35. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h15 (somente sábado e domingo), 15h30, 18h.

13h15 (somente sábado e domingo), 15h30, 18h. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 13h30, 15h30, 17h30.

13h30, 15h30, 17h30. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h30, 16h30, 18h30.

14h30, 16h30, 18h30. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h30, 18h30.

ELA DISSE, ELE DISSE

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cláudia Castro. Com Duda Matte, Marcus Bessa, Maisa Silva.

Sinopse: Rosa e Léo são adolescentes de 14 anos que acabaram de entrar em uma nova escola, onde precisam lidar com a difícil tarefa de fazer novos amigos. Enquanto Léo logo demonstra interesse em futebol, Rosa enfrenta problemas com Júlia (Maísa), a garota mais popular do colégio.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h. Sala 7 (exceto sábado e domingo): 16h15.

13h. Sala 7 (exceto sábado e domingo): 16h15. Cinemark Vitória, sala 7 (exceto segunda, terça e quarta): 16h55. Sala 8 (somente segunda, terça e quarta): 13h.

16h55. Sala 8 (somente segunda, terça e quarta): 13h. Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h50 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h40.

13h50 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h40. Cinépolis Moxuara, sala 5: 17h30, 19h40.

17h30, 19h40. Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h30, 17h20.

13h30, 17h20. Cinesercla Montserrat, sala 3: 18h20.

18h20. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 20h30.

AD ASTRA- RUMO ÀS ESTRELAS

(Ad Astra, EUA, 2019, 124 min). Direção: James Gray. Com Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga.

Sinopse: Roy McBride é um engenheiro espacial que decide empreender a maior jornada de sua vida: viajar para o espaço, cruzar a galáxia e tentar descobrir o que aconteceu com seu pai, um astronauta que se perdeu há vinte anos no caminho para Netuno.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h.

21h. Cinemark Vitória, sala 7 (exceto segunda, terça e quarta): 21h20. Sala 8 (somente segunda, terça e quarta): 17h15.

21h20. 17h15. Cine Unimed, sala 4 (dub.): 21h.

21h. Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h30.

CÉZANNE E EU

(Cézanne et moi, França, 2019, 114 min). Comédia dramática. Direção: Danièle Thompson. Com Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol.

Sinopse: A história de amizade e rivalidade entre o pintor Paul Cézanne e o escritor Émile Zola. Paul é rico. Emile é pobre. Mas dessa união irá surgir uma amizade que resiste ao tempo e às diferenças sociais. Os amigos, que se conheceram no colégio Saint Joseph, aprenderam desde crianças a compartilharem tudo um com o outro. Mas, na busca por realizar seus sonhos, os dois vão aprender a enfrentar os desafios da vida e, principalmente, sobre o valor da verdadeira amizade.

Cine Jardins, sala 2: 16h40.

ABOMINÁVEL

(Abominable, EUA, 2019, 97 min). Animação/ aventura. Direção: Jill Culton, Todd Wilderman. Com Chloe Bennet, Sarah Paulson, Tenzing Norgay Trainor.

Sinopse: Yi é uma adolescente que, certo dia, descobre que um Yeti está no telhado do prédio em que ela mora, em Xangai. A partir disso, ela e seus colegas passam a chamar a criatura mística de "Everest" e, ao criarem laços com o animal, decidem levá-lo até sua família, que está no topo do planeta. Porém, os três amigos terão que conseguir despistar o ganancioso Burnish e o zoólogo Dr. Zara, que querem pegar o Yeti a qualquer custo.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h15, 19h10.

17h15, 19h10. Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 16h30, 18h30.

16h30, 18h30. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 14h30. Sala 2 (dub.): 17h, 19h.

14h30. 17h, 19h. Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 12h50, 15:20.

12h50, 15:20. Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub.): 12h45, 15h. Sala 7 (dub.) (somente segunda, terça e quarta): 14h15, 16h40.

12h45, 15h. 14h15, 16h40. Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h15.

16h15. Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h45.

16h45. Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 14h20 (exceto quarta, quinta e sexta).

14h20 (exceto quarta, quinta e sexta). Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 13h (somente sábado e domingo), 15h15.

13h (somente sábado e domingo), 15h15. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 15h20.

15h20. Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h20, 16h20.

14h20, 16h20. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h30.

RAMBO: ATÉ O FIM

(Rambo: Last Blood, EUA, 2019, 100 min). Ação. Direção: Adrian Grunberg. Com Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta.

Sinopse: O tempo passou para Rambo, agora ele vive recluso e trabalha em um rancho que fica na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Sua vida antiga marcada por lutas violentas, mas quase sempre vitoriosas, ficou no passado. No entanto, quando a filha de um amigo é sequestrada, Rambo não consegue controlar seu ímpeto por justiça e resolve enfrentar um dos mais perigosos cartéis do México.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 21h30.

21h30. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 20h45. Sala 5 (dub.): 21h45.

VAI QUE COLA 2: O COMEÇO

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: César Rodrigues. Com Samantha Schmütz, Marcus Majella, Emiliano D'Ávila.

Sinopse: Muito antes de socializarem quase todos os dias na pensão da Dona Jô (Catarina Abdala), Jéssica, Ferdinando, Máicol sequer se conheciam. Mas Terezinha decide organizar uma grande feijoada no Morro do Cerol, todos eles se encontram pela primeira vez, da maneira mais inusitada possível.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (exceto sábado e domingo): 13h50.

13h50. Cinemark Vitória, sala 1 (somente segunda, terça e quarta): 13h10. Sala 8: 14h10 (exceto segunda, terça e quarta), 22h15 (somente segunda, terça e quarta).

DIVALDO - O MENSAGEIRO DA PAZ

(Brasil, 2019, 119 min). Drama. Direção: Clovis Mello. Com Bruno Garcia, Regiane Alves, Ghilherme Lobo.

Sinopse: Convivendo com a mediunidade desde os quatro anos, Divaldo era rejeitado pelas outras crianças e reprimido pelo pai. Ao completar 17 anos, o jovem decide usar seu dom para ajudar as pessoas e se muda para Salvador, com o apoio da mãe. Sob a orientação de sua guia espiritual, Joanna de ngelis, ele se torna um dos médiuns mais importantes de todos os tempos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 20h40.

BACURAU

(Brasil, França, 2019, 132 min). Drama/ faroeste. Direção: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Com Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier.

Sinopse: Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

Cine Jardins, sala 2: 18h50, 21h10.

O REI LEÃO

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 18h15.

18h15. Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h45.

18h45. Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h40.

