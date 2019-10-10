Filme e pipoca

Cinema a céu aberto: Moana e Harry Potter de graça em Colatina

Edição especial para o dia das crianças, Cine Verde acontecerá na noite deste domingo (13)

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 19:57 - Atualizado há 6 anos

Área de lazer da Avenida Beira Rio, em Colatina Crédito: Larissa Avilez

O presente talvez já esteja comprado e até um passeio também programado, mas que tal esticar o dia das crianças e fazer um final de semana inteiro dedicado a elas, sem gastar nada a mais? Pois é exatamente isso que você poderá fazer na noite deste domingo (13), graças a um cinema a céu aberto na área de lazer da Avenida Beira Rio, em Colatina, no Noroeste do Estado.

A partir das 18h30, dois filmes serão exibidos em sequência: Moana - Um Mar de Aventuras e Harry Potter e a Pedra Filosofal. A ideia é que as famílias levem as próprias cadeiras de praia, cangas e toalhas para sentarem e curtirem o momento. Quem quiser, também pode levar pipoca, refrigerante e docinhos para melhorar ainda mais a experiência.

Indicados para todas as idades, os longas-metragens foram escolhidos por causa das mensagens que passam. “Moana diz muito sobre perseverança, coragem e quebra de limites; e a lição de Harry Potter está na importância e no valor de verdadeiras amizades”, explicou a Prefeitura de Colatina, responsável pelo evento.

MOANA – UM MAR DE AVENTURAS A protagonista, que dá nome ao filme, é uma menina, filha do chefe de uma tribo das ilhas da Polinésia. Para salvar o povo local de uma maldição, ela enfrenta diversas aventuras em busca de um semideus. Lançado em 2017 pela Disney, o filme concorreu ao Oscar de melhor animação e melhor canção.

HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL Primeiro dos oito filmes da saga, é nele que o bruxinho mais famoso do cinema descobre que não é um mero humano. Sem receber muito carinho dos tios, com quem mora, ele resolve partir para Hogwarts, uma escola de bruxaria. Por lá, ele conhece os futuros melhores amigos, Hermione e Rony, que o acompanharão em todas as outras aventuras.

CINE VERDE

O projeto municipal começou em abril deste ano e já está na quinta edição. O objetivo, de acordo com a Prefeitura de Colatina, é resgatar momentos de lazer ao lado de amigos e familiares, em dias cada vez mais dominados pela tecnologia individual. Os filmes exibidos no telão de 12m² já chegaram a atrair quase 3 mil pessoas, em apenas uma noite.

Para este domingo, a expectativa é que este número seja superado, já que será uma data pós-feriado, na qual as crianças serão as protagonistas da noite. Ainda neste ano, o município pretende fazer uma nova edição do Cine Verde em novembro e intensificar a programação durante os finais de semana de dezembro.

SERVIÇO

5ª Edição do Cine Verde

Quando: domingo, dia 13 de outubro de 2019

Onde: Avenida Beira Rio (Senador Moacyr Dalla)

Entrada gratuita

