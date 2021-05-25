Wesley Safadão animará o sábado (19/06) com show live

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MÚSICA
Wesley Safadão
O cantor se apresenta no seu canal no YouTube, às 20h. A apresentação é uma live de São João. Israel e Rodolffo farão parte do show.
Alemão do Forró
O cantor apresenta o segundo "Sabadão Junino" na tela da TV Gazeta, após a transmissão da novela Império. O evento ainda contará com a participação de Felipe Fantin e Thiarlys & Melina. A apresentação fica por conta de Diego Araújo.
Rashid
O rapper se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e canal no YouTube Sesc São Paulo.
São João de Todos
O festival arraía ocorre no canal no YouTube Sua Música e conta com diversas atrações, tendo sido iniciado na quarta (16), ele segue até o domingo (20). Confira as atrações do dia, a partir das 18h: Solange Almeida, Samira Show, Yuri Pressão e Rogerinho.
Elba Ramalho
A cantora se apresenta às 21h30, no canal no YouTube da TV Jornal.
Zélia Duncan
A cantora se apresenta às 21h, no portal Netshow.me, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. A apresentação comemora 40 anos de carreira. Ingresso: R$ 30. Venda: no Sympla.
Dorina
A cantora se apresenta às 21h, no canal no YouTube Sambabook.
Orquestra Ouro Preto
O grupo apresenta a obra de Duke Ellington, às 20h30, em seu canal no YouTube.
Mirano Schuller
O cantor se apresenta ao vivo, às 19h, no restaurante El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). Couvert: R$ 8 Informações: (27) 3025-1516.
LoudWire
A banda se apresenta às 19h, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99904-5360.
Back To The Past
O grupo se apresenta às 18h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.
Samba Rei + Rafael Magalhães
Os músicos se apresentam às 16h, no Resenha Steak (R. Alípio da Costa e Silva, 928, Loja 2, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99834-0188.
Cavaleiros do Forró
A banda se apresenta às 16h, em seu canal no YouTube.
TEATRO
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
As Mariposas
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 4 de junho a 25 de julho; sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
1º Mostra de Teatro on-line APTI
Nos dias 19 e 20 de junho a Associação de Produtores Teatrais (APTI) está disponibilizando os espetáculos "Voar é O Que Me Põe em Pé", com Olivia Araujo, e "Alice, Retrato De Mulher Que Cozinha Ao Fundo", com Nicole Cordery e outros, em formato on demand. A mostra que teve início no dia 15 de maio segue até 1º de agosto, trazendo diferentes peças a cada final de semana. Ingressos: R$ 25, R$ 50, R$ 100. Os ingressos podem ser reservados no site da associação. Confira as sinopses dos espetáculos do dia:
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.