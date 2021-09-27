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Agenda

Sexta-feira (01/10) terá apresentação de MC TH em Linhares

Show de Sué e Freelance em Vitória também integram a programação cultural do dia; confira a agenda

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 18:03

Publicado em 

27 set 2021 às 18:03

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA  CURTIR 

MC TH + Dj Brenin + Diego Rodrigues + Talles e Marcos

A partir das 20h, no Let's Linhares (Três Barras, Linhares). Ingresso: R$  30 (setor único, meia, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Sué + Freelance

A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 21h30. Informações: (27) 99756-9672.

Tipo Gin

Com Checkmate, JV de VV, Thiago Crei, Dj Jottam, Diego Beats, Natália Marques, Perotz e Isaque Gomes. A partir das 21h, no Let's Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99887-7576. 

Isaque Gomes + RD de São Mateus + Cariello + Pedalasamba + Dj Luuh

A partir das 21h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 30 (geral, meia, promocional); R$ 60 (geral, inteira, promocional). Venda: no site SuperTicket. Informações: (27) 99791-5623. Classificação 18 anos.

Pedro e Willian + DJ Júnior Cavalcante

A partir das 23h, no On Pub (Rod. Luiz Theodoro Musso, 793, De Carli, Aracruz). Ingresso: R$ 25 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação 18 anos. 

Brenin + Juliano Couto + Thales e Marcos

A partir das 22h, no Let's Guriri. Ingresso: não informado. Reservas e nomes na lista: (27) 99850-9556.

Nando & Michel

A partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (lista amiga). Venda: no site Pensa no Evento. Classificação: 18 anos. 

Erick & Eduardo + Dj Cabral + Felipe Ribeiro

A partir das 19h, no Hangar Gastrobar (Av. BRAÚNA, 1168, Serra). Ingresso: R$ 20. Venda: no site Lets Events

Vai na Creuza

Com Djs Euge, Farah, Saraiva, Kerô, Phi Phi. A partir das 22h, na Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória). Música: pop, axé, funk, pagode e quebradeira da bahia. Ingresso: R$ 20. Venda: na portaria do evento.

Culture Hits

Com Djs Cadu, Rodrigo Resende, Thanan e Bravin. A partir das 22h, na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Música: pop, R&B, 150 BPM, mashup & remix. Ingresso: R$ 30 (on-line); R$ 40 (na portaria). Venda: no site Sympla. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.

Vai Malandra

Com Primeira Classe, Bella Beng, 2N do TB, Gustavo o Brabo, JV de VV, pedro Schmid, Koreia, Novinho e GG. A partir das 22h30, no Let's Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Bela Vista, Vitória). Ingresso: não informado. Informações e nome na lista: (27) 99820-3554.

MÚSICA ON-LINE

Edgard Scandurra e Ricardo Vignini

Apresentação do guitarrista Edgard Scandurra – um dos fundadores e compositores do Ira! – ao lado do violeiro Ricardo Vignini. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação: livre. 

MÚSICA AO VIVO

Liana de Castro (piano) + Luiz Carlos Salles (contrabaixo) + Marcus Bacalhau (pandeiro)

Músicos se apresentam a partir das 19h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba, bossa e choro. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Gustavo Hemaidan e Anderson Xuxinha

A partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15. No repertório, samba. Informações: (27) 3026-7868.

Gustavo Brás e Leomar

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, samba e rock. Informações: (27) 3025-1516.

Dona Fran

A partir das 21h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Saulo Simonassi

A partir das 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Banda Reunion

A partir das 20h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, rock nacional e internacional. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

Backout

Banda se apresenta a partir das 20h, no Jackson's Pub (R. Aquino de Araújo, 180, Praia da Costa, Vila Velha). No repertório, músicas de Charlie Brown Jr., Raimundos, Detonautas e mais. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99249-8543.

Reder Matos

Músico se apresenta a partir das 18h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99889-1199.

Eugênio Goulart

A partir das 18h30, no Pimenta Carioca (Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória).No repertório, Blues, soul e R&B. Informações: (27) 98898-7223.

Gil Amorim

A partir das 19h, no Sabor da Cachaça (Av. Dante Michelini, 775, Bloco A Lj 03, Jardim da Penha, Vitória). Informações: (27) 3019-0066.

Silas Amorim

A partir das 19h30, no Rota Beer (R. Itacibá, 38B, Praia de Itaparica, Vila Velha). Couvert: R$ 7. No repertório, rock nacional e internacional. Informações: (27) 99615-2214.

João Luiz & Wellington Camargo

A partir das 21h, no Ramos Botequim (Rod. Gov. José Henrique Sette, 17, Santana, Cariacica). Couvert: R$ 10.

Forrófia

A partir das 20h30 no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.

Rony & Rick + Cristian Sllnan + João Paulo & Gabriel + Dj Jota Viana

A partir das 19h, no Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha). No repertório, pagode e sertanejo. Informações: (27) 99898-1912.

Trem Caipira

A partir das 19h, na Rezzerva Choperia (Av. Central, Recanto da Sereia, Guarapari). Couvert: R$ 3. Informações: (27) 99288-4034.

Dione e Tiago + Leley + Dj Robinho Luis

A partir das 19h, no Boteco do Junior (Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha). Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99696-9952.

Versão Pirada

A partir das 20h, na Cervejaria Bigos (R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha). No repertório, rock nacional. Informações: (27) 99612-7942.

Rian e Rodrigo + SDG + Rabannada DJ

A partir das 19h, no Bar Rerito (Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica). Couvert: R$ 20.

TEATRO

Show de comédia com Bruno Abreu + Guilherme Ludgero + Abner Henrique

A partir das 20h, no Vix Comedy Club (R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória). Ingresso: R$ 20 (lote 1); R$ 25,00 (lote 2).  Venda: no site vixcomedyclub.com. Classificação: 14 anos. 

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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