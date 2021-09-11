Segunda-feira (13/09) terá sessão on-line da peça "Cabaret Dada"

Exposição fotográfica do artista, curador e pesquisador Bruno Zorzal. A mostra traz questões como a efemeridade das imagens e a realidade da vida contemporânea, se apropriando de processos fotográficos históricos e artesanais. Visitação: 23 de junho a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas. Sábado e feriados, das 10 às 14 horas mediante agendamento através do telefone (27) 3132-5295. Local: Casa Porto das Artes Plásticas (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória). Classificação Indicativa: Livre. Entrada gratuita.