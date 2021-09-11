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Segunda-feira (13/09) terá sessão on-line da peça "Cabaret Dada"

O espetáculo conta com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez; confira a programação

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 21:44

Publicado em 

10 set 2021 às 21:44

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

TEATRO ON-LINE

Cabaret Dada

Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 11 de setembro a 01 de novembro de 2021; sábados e domingos, às 18h; segundas, às 21h. Transmissão via Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Classificação: 12 anos. Duração: 70 minutos. 

TEATRO

E Aí, Testou?

Show de comédia com participação de 10 humoristas testando piadas. A partir das 20h30, no Vix Comedy Club (R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória). Ingresso: R$ 5. Venda: no site vixcomedyclub.com.br. Classificação: 14 anos. 

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Impermanência

Exposição fotográfica do artista, curador e pesquisador Bruno Zorzal. A mostra traz questões como a efemeridade das imagens e a realidade da vida contemporânea, se apropriando de processos fotográficos históricos e artesanais. Visitação:  23 de junho a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas. Sábado e feriados, das 10 às 14 horas mediante agendamento através do telefone (27) 3132-5295. Local: Casa Porto das Artes Plásticas (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória). Classificação Indicativa: Livre. Entrada gratuita. 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

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