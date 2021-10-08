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Para curtir

Segunda-feira (11/10) terá apresentação do grupo Nosso Sentimento em Linhares

A véspera de feriado também contará com shows de Pixote, Israel Novaes e do cantor Cantini; confira a agenda

Publicado em 

08 out 2021 às 20:19

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 20:19

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Nosso Sentimento + SambAdm + JV de VV

A partir das 20h, no Let's Linhares (Três Barras, Linhares). Ingresso: R$ 30 (geral, único, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

Grupo Curtição + Freelance

A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 21h30. Informações: (27) 99756-9672.

Israel Novaes

A partir das 22h, no The Plane Belas Artes (R. José Clésio Moreno Junior, 124, São Lucas, Cachoeiro de Itapemirim). Ingresso: R$ 30 (pista, lote 1 promocional); R$ 50 (área vip, lote 1 promocional). Venda: no site SuperTicket

Pixote (SP)

Mais Samba Junior, Sué, Fabrício V e Gustavo o Brabo. A partir das 22h, na Fazendinha SHows (Rodovia Serafim Derenzi, Grande Vitória, Vitória).  Ingresso: R$ 90 (camarote, meia, lote 4); R$ 60 (pista, meia, lote 4). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

Beowulf + Joy Corporation + Watzgood

A partir das 22h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 100 (inteira, geral, lote 1); R$ 50 (meia, geral, lote 1). Venda: no site SuperTicket

Cantini + Breno & Bernardo

A partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (lista amiga válida até às 23h30). Venda: no site Pensa no evento. Classificação: 18 anos.

Tropical Sessions

Com Djs Flakkë, Jeff Ueda, Thiago C., Shapeless, The Othez, Monia Lombardi e Anoohm. A partir das 22h, no Tropical Sunset Club (R. Paulo Jose Luiz, 170, Patura, Guarapari). Ingresso: R$ 40 9meia, lote 1). Venda: no site SuperTicket

INFANTIL

Le Petit Cirque

Segunda a sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h30; domingo, às 15h30, 18h e 20h30. No estacionamento do Shopping Vila Velha (v. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha). Ingresso: A partir de R$ 25. Venda: na bilheteria do local e no site Sympla

MÚSICA AO VIVO

André Neves

A partir das 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Jefinho Faraó & Funk Retrô

A partir das 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha). 

Ciça Chadô (voz) + Gabriel Xavier (violão)

Músicos se apresentam a partir das 12h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba, bossa e MPB. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Dona Fran

A partir das 21h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

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