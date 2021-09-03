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Agenda

Segunda-feira (06/09) terá show de Jon Jon em Vitória

A programação da véspera de feriado também contará com apresentação do grupo ImaginaSamba em Linhares

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 20:16

Publicado em 

03 set 2021 às 20:16

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

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Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Jon Jon O Baile

Com Jon Jon. A partir das 23h, na Woods Vitória (Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória). Ingressos: não informado. Informações: (27) 99924-1617 e (27) 99889-0278.

Freelance + Pagode e Cia

A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto (R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingressos: não informado.

ImaginaSamba

Mais DJ Lebarch, Diego Rodrigues e DJ Koreia. A partir das 20h, no Let's Linhares (Três Barras, Linhares). Ingressos: R$ 30 (lote 1). No site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Alan Venturin + Farra Dois + Dj Leandro

A partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (lista amiga). Venda: no site Pensa no Evento. Classificação: 18 anos. Informações: (27)98170-7651.

Pagode 90

Com Swing & Simpatia, Nosso Sentimento, Giselle Dario e Dj Luuh. A partir das 21h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingressos: R$ 80 (inteira/lote 1) e R$ 40 (meia/lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

VRAUU

Com 2L de VV, KN de VV, Bethany e mais. A partir das 22h, no Tropical Sunset Club (R. Paulo Jose Luiz, 170, Patura, Guarapari). Ingressos: R$ 50 (meia/lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Resenha do Sambadm

A partir das 22h, no Let's Guriri (R. Horácio Barbosa Alves, 1530 - Guriri, São Mateus). Ingressos: não informado.

Funk-U

Com Mc Zaquin, Mc Brunyn, Gabriel Pratti, JV de VV e mais. A partir das 22h30, no Let's Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Bela Vista, Vitória). Ingressos: R$ 60 (pista/inteira/promocional). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Swing & Simpatia + Nosso Sentimento + Disfarce

Mais DJ Japa, DJ Kiko da Vila, Gustavo Bravo e Brenin. A partir das 22h, no Matrix Hall (Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica). Ingresso: R$ 0 (mulher, até às 23h); R$ 20. Venda: na portaria do evento. Informações: (27) 988043200. 

MÚSICA AO VIVO

Christian Magioni

O músico se apresenta às 19h, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, MPB, rock nacional e internacional. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 3025-1516.

João Felipe e Rafael + Rian e Rodrigo + Rabannada Dj

Os músicos se apresentam a partir das 19h, no Bar Rerito (Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica). Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312. 

Gustavo Venturini + Semmedida + André Suela

Os artistas levam pagonejo ao Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha), às 18h. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99889-1199.

Groove A+ e Cristiano Provezani & Learh Barros

Os artistas se apresenta a partir das 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha). 

Pedro Costa

O músico se apresenta a partir das 16h, no Porão Cervejaria (Rua de Lazer, DOmingos Martins).  

TEATRO

E Aí, Testou?

Show de comédia com participação de 10 humoristas testando piadas. A partir das 20h30, no Vix Comedy Club (R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória). Ingresso: R$ 5. Venda: no site vixcomedyclub.com.br. Classificação: 14 anos. 

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Impermanência

Exposição fotográfica do artista, curador e pesquisador Bruno Zorzal. A mostra traz questões como a efemeridade das imagens e a realidade da vida contemporânea, se apropriando de processos fotográficos históricos e artesanais. Visitação:  23 de junho a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas. Sábado e feriados, das 10 às 14 horas mediante agendamento através do telefone (27) 3132-5295. Local: Casa Porto das Artes Plásticas (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória). Classificação Indicativa: Livre. Entrada gratuita. 

Natureza Gigante

Exposição presencial com reprodução de insetos e seus predadores com sons e movimentos realísticos. Entre as atrações, formiga, joaninha, borboleta-azul, besouro-rinoceronte, vaga-lume, louva-a-deus, centopeia e gafanhoto. Visitação: até o dia 12 de setembro de 2021, durante o horário de Funcionamento do Boulevard Shopping (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha). Entrada gratuita.

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

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