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Segunda-feira (04/10) terá sessão do espetáculo virtual "Útero"

Show de comédia "E aí, Testou?" também integra a programação cultural do dia; confira a agenda

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 14:17

Publicado em 

01 out 2021 às 14:17

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

TEATRO ON-LINE

Útero

Espetáculo virtual solo de Karine Paz, com direção de Marcelo Restori. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 80. Venda: no site Sympla. Classificação: 18 anos. Classificação indicativa: 18 anos

Cabaret Dada

Peça virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Classificação Indicativa: 12 anos. Duração: 70 minutos. 

TEATRO

E Aí, Testou?

Show de comédia com participação de 10 humoristas testando piadas. A partir das 21h, no Vix Comedy Club (R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória). Ingresso: R$ 5. Venda: no site vixcomedyclub.com.br. Classificação: 14 anos. 

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

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