Sabores de Boteco (até 7/11)

Festival capixaba

Publicado em 18/10/2019 às 18h01
Atualizado em 18/10/2019 às 18h01

A botecagem dá o tom em mais um festival gastronômico no Litoral Sul, onde a cidade de Anchieta recebe a terceira edição do Sabores de Boteco. De 2 de outubro até 7 de novembro, nove bares e restaurantes de Anchieta e dos balneários Iriri e Castelhanos servirão pratos especiais, a preços que variam de R$ 10 a R$ 60.  

Sabores de Boteco: festival em Anchieta terá pratos a partir de R$ 10

Roda de Boteco 2019: Pé no Rabo (Pé de porco e rabada bovina cozidos no saboroso aipim manteiga), da CERVEJARIA BRADUS (VILA VELHA).
Roda de Boteco 2019: Pé no Rabo (Pé de porco e rabada bovina cozidos no saboroso aipim manteiga), da CERVEJARIA BRADUS (VILA VELHA). Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

Quando?

Até 07/11

Onde?

Diversos restaurantes em Iriri e Castelhanos

Quanto?

Preços de R$ 10 até 54,50

