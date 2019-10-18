Sabores de Boteco (até 7/11)

A botecagem dá o tom em mais um festival gastronômico no Litoral Sul, onde a cidade de Anchieta recebe a terceira edição do Sabores de Boteco. De 2 de outubro até 7 de novembro, nove bares e restaurantes de Anchieta e dos balneários Iriri e Castelhanos servirão pratos especiais, a preços que variam de R$ 10 a R$ 60.



