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Para curtir

Sábado (11/09) terá funk retrô com MC Leozinho em Vitória

Também integrando a agenda do dia, Gal Costa se apresenta on-line; confira a programação

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 20:48

Publicado em 

06 set 2021 às 20:48

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Funk Retrô

O MC Leozinho, conhecido pelo hit "Ela Só Pensa em Beijar", se apresenta a partir das 17h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 80 (geral/inteira/lote1). Venda: no site SuperTicket. Informações: (27) 99791-5623. Classificação: 18 anos. 

Carpe Diem

Com Gabriel Boni. A partir das 17h, no Skye (Av. Munir Hilal, 100 - Praia da Costa, Vila Velha). Ingresso: R$ 90 (geral/meia/lote 3); R$ 400 (bistrô, inteira, lote 3). Venda: no site SuperTicket

Cacio e Marcos

A partir das 20h, no Spettus (R. João Germano de Melo, 2626-2802,Jardim Atlântico, Serra). Ingresso: R$ 20 (inteira/ lote promocional); R$ 30 (inteira/ inteira/ lote 2). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Thalles e Marcos

Mais Samba Trato, Dj Novinho e Dj Koreia. A partir 22h, no Let's Guriri (R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus). Ingresso: R$ 20 (térreo, meia, lote 1); R$ 40 (camarote, meia, lote 1). Venda: no site SuperTicket

Bota a Base

Com Sidoka, VK MAC, Mc lone + menor icaro; Mc bala; Mc Pedrinho do engenha; Cabeça do mdg; Pedro schimidt; Bero Cariello; Isaque Gomes e Jv de VV. A partir das 22h, no Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 70 (meia, geral, lote 3). Venda: no site SuperTicket

Tribo Sound Session

A partir das 13h, no Fazenda Camping (Rod. do Sol, 2231, km 19, Jucu, Vila Velha). Ingresso: R$ 110 (meia, lote 5). Venda: no site SuperTicket

Freelance + Sué + Leley

A partir das 17h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 99756-9672.

Saudades de Jucutuquara

Com Balaco Baco, Samba da Fofoca, Herlon e Grupo Samba Jr. A partir das 19h, no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória). Ingresso: R$ 0 (até às 19h); R$ 20 (pista); R$ 40 (camarote). Informações: (27) 99897-4027.

Thiago Meirelles + Junior Reis + Dj Jhonathan

A partir das 19h, no Hangar Gastrobar (Colina de Laranjeiras, Serra). Ingresso: R$ 20 (lote 1). Venda: no site Lets Events

Xá Convida Pindorama

Xá da Índia, com show interpretando canções de Caetano Veloso; festa do vinil da Pindorama; e DJs Gustavo Ortega e Renato Vervloet. A partir das 16h, no antigo Restaurante Lai (Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 163, Jardim da Penha, Vitória). Ingresso: R$ 50 (R$ 40 usando cupom XACONVIDA na venda antecipada). Venda: no site Sympla

Revelação

Mais Guga Nandes. A partir das 16h, no Butiquim do Gordinho (R. Nair Durão Guimarães, 2-208, Três Barras, Linhares). Ingresso: R$ 45. Venda: no site Le Lillet. Informações: (27) 99943-1234. Classificação: 16 anos. 

MÚSICA AO VIVO

Saulo Simonassi

Músico se apresenta a partir das 18h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425. 

Sol Pessoa e banda

Músicos se apresentam a partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, samba. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3026-7868.

Mari Amaral (voz) + Vítor Ramos (violão) + Paula Maddi (percussão)

Músicos se apresentam a partir das 12h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba, jazz e MPB. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

GIl Amorim (voz e violão) + Isaac Amorim (percussão)

Músicos se apresentam a partir das 19h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, MPB. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

Sérgio Rouver Quarteto

Músicos se apresentam a partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, jazz. Informações: (27) 3025-1516.

Ubando

Banda se apresenta a partir das 20h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Trio Resenha + Música BR

Músicos se apresentam a partir das 20h, no Resenha Beach Club (Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 190, São Pedro, Serra). No repertória, forró. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99798-4093.

Wallace Aguiar

Músico se apresenta a partir das 18h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99889-1199. 

MÚSICA ON-LINE

Banda Nova Malandragem

O grupo se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A banda leva jazz e samba-rock ao público.  Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. 

Gal Costa

A cantora se apresenta a partir das 20h, no canal no YouTube Virada Sustentável. 

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Impermanência

Exposição fotográfica do artista, curador e pesquisador Bruno Zorzal. A mostra traz questões como a efemeridade das imagens e a realidade da vida contemporânea, se apropriando de processos fotográficos históricos e artesanais. Visitação:  23 de junho a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas. Sábado e feriados, das 10 às 14 horas mediante agendamento através do telefone (27) 3132-5295. Local: Casa Porto das Artes Plásticas (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória). Classificação Indicativa: Livre. Entrada gratuita. 

Natureza Gigante

Exposição presencial com reprodução de insetos e seus predadores com sons e movimentos realísticos. Entre as atrações, formiga, joaninha, borboleta-azul, besouro-rinoceronte, vaga-lume, louva-a-deus, centopeia e gafanhoto. Visitação: até o dia 12 de setembro de 2021, durante o horário de Funcionamento do Boulevard Shopping (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha). Entrada gratuita.

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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