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Para curtir

Rapper Xamã vai agitar o sábado (09/10) com apresentação em Vitória

Shows de Israel Novaes, Alemão do Forró e MC TH também integram a agenda

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 21:10

Publicado em 

01 out 2021 às 21:10

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR 

Xamã faz a Festa

A partir das 22h, no Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória). Noite também conta com presença de CCL do Martins, Thiago Crei, JV de VV, Brenin e outros. Ingresso: R$ 100 (pista, meia, lote 3); R$ 140 (camarote, meia, lote 3). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Breno & Lucas + Higino & Gabriel

A partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (lista amiga válida até às 23h30). Venda: no site Pensa no evento. Classificação: 18 anos.

SambaAdm + Felipe Fantin + Dj Luuh

A partir das 17h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (geral, meia, lote 1); R$ 80 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Informações: (27) 99791-5623. Classificação 18 anos.

Alemão do Forró

Mias Avião Sertanejo, Leandro & Tiago e Ralf Rojas. A partir das 20h, no Centro de Eventos J&D Cavalo Bahio (Santa Maria de Jetibá, a 03 Km do Centro da cidade). Ingresso: R$ 60 (inteira, pista, lote 3). Venda: no site SuperTicket

Israel Novaes

A partir das 21h, no Clube Campestre (São Gabriel da Palha). Ingresso: R$ 100 (inteira, geral, lote 2); R$ 50 (meia, geral, lote 2). Venda: no site SuperTicket

MC TH

Mais Gabriel Pratti, JV de VV, Brenin, Japa, Koreia, Pagolance e Dj Marcio Santos. A partir das 21h, no Let's Vila Velha (Avenida Doutor Jair de Andrade, Itapuã, Vila Velha). Ingresso: R$ 80 (pista, inteira, lote 2); R$ 40 (pista, meia, lote 2). Venda: no site SuperTicket

Sunset da Absoluta

Com MC TH e Dj Leandro. A partir das 17h, na Antiga Kasa Sertaneja (R. Mario Pizzol, 5, Pedro Rigo, Conceição do Castelo). Ingresso: R$ 30 (pista, único, promocional). Venda: no site Sympla

L7NNON

A partir das 22h, na Fazendinha Shows (Rodovia Serafim Derenzi, 2925, Grande Vitória, Vitória). Ingresso: R$ 160 (setor único, inteira, lote 5); R$ 80 (setor único, meia, lote 5). Venda: no site SuperTicket. Lounge's: (27) 99930-0312.

Pagode & Cia + Seligaê (RJ) + Nego Damoé (RJ)

A partir das 17h, no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 19h. Informações: (27) 99897-4027.

Nesse Clima + Leley + Koisa Nossa

A partir das 17h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99756-9672.

Pixote (SP) em Linhares

A partir das 18h, no Botequim do Gordinho (R. Nair Durão Guimarães, 2-208, Três Barras, Linhares). Ingresso: R$ 90 (lote 4). Venda: no site Le billet.  Classificação Indicativa: 16.

Pixote (SP) em Guriri

Mais Diego Rodrigues, Gustavo o Brabo, Promessas 027 e Dj Britis. A partir das 19h, no Lá Rustic (R. Darcy Natalino Formigone, 78, Guriri, São Mateus). Ingresso: R$ 55. Venda: no site Br Ticket. Classificação: 18 anos. 

Nosso Sentimento + D'Moleque + Nesse Clima + Leqsamba + Dj Japa + Dj JV de VV

A partir das 22h, no Matrix Shows (Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica). Ingresso: Mulher libera até às 00h; 20 (pista0; R$ 40.00 (vip). Venda: não informado. Informações: (27) 3336-4776.

Dead N' Roses

Mais Flying Tires. A partir das 22h, no Correria (Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha). Ingresso: R$ 20 até às 00h. Informações: (27) 98116 - 3325. 

INFANTIL

O Rei Leão

Peça presencial. Sessões às 16h e 18h. No Teatro Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.). Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 30 (conveniados e dependentes) R$ 25 (meia-entrada, comerciários e empresário). Venda: na bilheteria do local. Classificação: livre. 

Le Petit Cirque

Segunda a sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h30; domingo, às 15h30, 18h e 20h30. No estacionamento do Shopping Vila Velha (v. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha). Ingresso: A partir de R$ 25. Venda: na bilheteria do local e no site Sympla

TEATRO

Me Tornei Quem Eu Mais Temia

Espetáculo de humor com Renato Albani, com sessões às 20h, 22h, no Centro de Convenções de Vitória (R. Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória). Ingresso: R$ 45 (setor A, meia, lote 1); R$ 40 (setor B, meia, lote 1); R$ 35 (setor C, meia, lote 1). Venda: no site Dieta Ticket. Classificação: 16 anos. 

DANÇA

Una

Espetáculo com exibição virtual no canal no YouTube da Tríptica. Temporada de estreia: 02, 03, 09 e 10 de outubro, às 19h30. 

MÚSICA AO VIVO

Tiago Veloso (saxofone e flauta) + Vitor Ramos (violão) + Allyson Gomes (percussão)

Músicos se apresentam a partir das 12h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba, bossa e MPB. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Casal Acústico

A partir das 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Karak Rocha Acústico

A partir das 20h, na Cervejaria Bigos (R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha). No repertório, rock nacional e internacional. Informações: (27) 99612-7942.

The Roots

A partir das 20h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, pop rock e reggae. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

Cacá Costa

A partir das 12h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha). 

Noite da Kole

A partir das 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha).

Trilha

A partir das 21h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Black Burn

A partir das 20h, no Motor Rockers (R. Joaquim Lírio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória). No repertório, suf music e tributo ao barão Vermelho.

João Paulo & Gabriel + Pedro & Lucas

A partir das 19h, no Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha). No repertório, sertanejo. Informações: (27) 99898-1912.

Duo Severino

A partir das 20h30 no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.

André Matos e Beto Call

A partir das 19h, na Rezzerva Choperia (Av. Central, Recanto da Sereia, Guarapari). Couvert: R$ 3. Informações: (27) 99288-4034.

Patrícia Nascimento e Girafa

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, MPB e músicas internacionais. Informações: (27) 3025-1516.

Wallace Aguiar

A partir das 18h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99889-1199.

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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