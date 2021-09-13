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Para curtir

Rapper Delacruz se apresenta sábado (18/09) no ES

O músico faz shows em Vila Velha e Vitória; confira a agenda cultural do dia

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 20:50

Publicado em 

13 set 2021 às 20:50

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Delacruz em Vitória

O evento começa a partir das 22h, no Let's Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Bela Vista, Vitória). Ingresso: R$ 60 (geral, meia, lote 3). Venda: no site SuperTicket. Classificação 18 anos.

Delacruz em Vila Velha

O evento começa a partir das 22h, no Via Show (Av. Est. José Júlio de Souza, Vila Velha). Ingresso: R$ 30 (meia, pista, lote 1); R$ 60 (inteira, pista, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação 18 anos.

Bombonzinho (RJ)

A partir das 17h, no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99897-4027. Classificação: 18 anos.

Leley + Freelance + D' Moleque

A partir das 17hh, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99756-9672.

Na Farra

A partir das 22h, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (lista válida até 23h30). Venda: no site Pensa no Evento. Informações: (27) 98170-7651.

Eder + Dj GG + Pagolance + Koreia + Dj vix

A partir das 21h, no Let's Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha). Ingresso: não informado.  Reservas e nomes na lista: (27) 99887-7576.

Samba Júnior + D'bem com a Vida + Breno & Bernardo + Dj Fabrício V

A partir 17h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 80 (geral, inteira, lote2); R$ 40 (geral, meia, lote 2). Venda: no site SuperTicket. Informações: (27) 99791-5623.

Casaca

Banda se apresenta a partir das 18h, no Beach Bar Cabana Nazaré (Av. Saturno, Pontal do Ipiranga, Linhares). Ingresso: R$ 30 (lote promocional). Venda: no Instagram @cabanazare ou na loja Base Nuclear (Av. República, 228, Novo Horizonte, Linhares). 

Costa Gold

A partir das 18h, no Let's Guarapari (R. João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari). Ingresso: R$ 40 (pista, meia, lote 2); R$ 60 (camarote, meia, lote 2). Venda: no site SuperTicket. Informações: (27) 99935-8468.

MÚSICA AO VIVO

God Damn Acústico

A partir das 18h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Gil Amorim (voz e violão) + Isaac Amorim (percussão)

Músicos se apresentam a partir das 12h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, MPB. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Back To The Past

Banda se apresenta a partir das 20h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Banda The Old Brothers

A partir das 17h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, rock nacional e internacional. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

Dona Fran

Cantora se apresenta a partir das 20h, no Jackson's Pub (R. Aquino de Araújo, 180, Praia da Costa, Vila Velha). No repertório, músicas de Rush, Janis Joplin, Led Zeppelin, Iron Maiden, Black Sabbath e outros. Couvert: R$ 25. Informações: (27) 99249-8543. 

Carol e Priscilla

Cantoras se apresenta partir 18h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99889-1199. 

Pedro e Lucas + Bruno & Matteus + Dj Jota Vianna

Sertanejo, a partir das 19h, no Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha). Informações: (27) 99898-1912.

Rian e Rodrigo + SDG + Dj Junior Ceará

A partir das 19h, no Bar Rerito (Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica). Informações: (27) 99810-4312.

Cacá Costa

A partir das 18h30, no Sabor da Cachaça (Av. Dante Michelini, 775, Bloco A Lj 03, Jardim da Penha, Vitória). Informações: (27) 3019-0066. 

Olhar de Sedução

A partir das 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15. No repertório, samba e pagode. Informações: (27) 3026-7868.

Prefixo 27 + Balada do Maycon + Said

A partir das 16h, no Resenha Beach Club (Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 190, São Pedro, Serra). Informações: (27) 99798-4093.

Luiz Marreta + Felipe Peó + Mauro Dblaze

A partir das 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha). 

Malu (voz) + Vinnicius Tosta (instrumental)

Músicos se apresentam a partir das 19h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, canções de Tim Maia. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

MÚSICA ON-LINE

Diogo Nogueira e Orquestra de Ouro Preto

A partir das 20h30, no canal no YouTube da orquestra

Zeca Baleiro e Lia Sofia

Os cantores se apresentam, no site Cultura em Casa. Zeca às 20h20, Lia às 16h. 

MULTICULTURAL

Mystic Garden - Cheers Of Samba

Penúltimo dia do evento Mystic Garden, que ocorre no estacionamento Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória) conta com shows de Dj Cix, Ric e Pedala Samba, a partir das 16h. Ingresso: R$ 80 (meia, lote 4); R$ 160 (inteira, lote 4). Venda: no site Le Billet. Classificação Indicativa: 18 anos.

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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