Raça Negra e Leonardo vão animar a sexta-feira (31) com live show

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Lives Musicais
Raça Negra e Leonardo
Às 20h30, no canal no YouTube Raça Negra e Leonardo.
Band Live
Às 22h45, no canal no YouTube das duplas Luiza & Maurílio e João Neto e Frederico.
Quarteto Fantástico
Às 20h, no canal no YouTube TV Bete.
Melky Nascimento
Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
Alice Caymmi
Casaca
Às 23h30, no canal no YouTube da banda.
Kaza das Primas
Às 21h, no canal no YouTube do Correria Music Bar. A banda levará brega rock para o público.
Atitude 67
Às 20h, no canal no YouTube da banda. A apresentação será em temática de arraiá.
Cecitonio Coelho
Às 22h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. No repertório, músicas de Rita Lee.
Ziriguidum em casa
A partir das 17h, nas redes sociais de cada artista. Confira a programação:
Padre Diogo Albuquerque
Às 20h, no canal no YouTube do padre.
DJ Marcio Fernandes
Às 20h, no seu canal no YouTube.
Seiva da Luz
Às 20h20, em seu perfil no Instagram. Com Nicole Salmi.
Milton Nascimento, Xenia e Liniker
Às 20h30, no canal no YouTube do Mastercard Brasil.
Luiza & Maurílio e João Neto & Frederico
Às 22h45, no canal no youTube da dupla.
João Bosco e Vinícius
Às 21h, no canal no YouTube da dupla.
Jorge canta Aragão
Às 20h, no canal no YouTube Sambabook.
Mateus e Cristiano
Às 18h, no canal no YouTube da dupla.
3030
Às 16h30, em seu canal no YouTube. A live será o lançamento do álbum "Infinito Eterno".
Teatro Online
Terra em Trânsito
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Fabiana Gugli.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.