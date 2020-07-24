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Agenda

Raça Negra e Leonardo vão animar a sexta-feira (31) com live show

A programação também contará com live de Luíza & Maurílio

Publicado em 

24 jul 2020 às 18:02

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 18:02

Luiz Carlos, vocalista do grupo Raça Negra
Luiz Carlos, vocalista do grupo Raça Negra Crédito: Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais

Raça Negra e Leonardo

Band Live

Às 22h45, no  canal no YouTube das duplas Luiza & Maurílio e João Neto e Frederico

Quarteto Fantástico

Melky Nascimento

Alice Caymmi

Casaca

Kaza das Primas

Às 21h, no canal no YouTube do Correria Music Bar.  A banda levará brega rock para o público. 

Atitude 67

Às 20h, no canal no YouTube da banda. A apresentação será em temática de arraiá.  

Cecitonio Coelho

Às 22h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. No repertório, músicas de Rita Lee. 

Ziriguidum em casa

A partir das 17h, nas redes sociais de cada artista. Confira a programação:

Padre Diogo Albuquerque

DJ Marcio Fernandes

Seiva da Luz

Às 20h20, em seu perfil no Instagram. Com Nicole Salmi. 

Milton Nascimento, Xenia e Liniker

Luiza & Maurílio e João Neto & Frederico

João Bosco e Vinícius

Jorge canta Aragão

Mateus e Cristiano

3030

Às 16h30, em seu canal no YouTube. A live será o lançamento do álbum "Infinito Eterno".  

Teatro Online 

Terra em Trânsito

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

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