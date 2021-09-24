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Quinta-feira (30/09) será de live do músico Gabriel de Almeida Prado

A apresentação será um show de lançamento de seu segundo disco "Não aceito ser um só"; confira a programação

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 19:31

Publicado em 

24 set 2021 às 19:31

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MÚSICA ON-LINE

Gabriel de Almeida Prado

Músico faz show de lançamento do disco "Não aceito ser um só". Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação: livre. 

MÚSICA AO VIVO

Salsa Brezinski (saxofone) + Débora Aviz (voz) +  Fabrício Hoffman (guitarra e violão)

A partir das 19h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, jazz, sambas e bossas. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Átila Ibilê

A partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. No repertório, samba. Informações: (27) 3026-7868.

Mary Amaral

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, jazz, sambas e bossas. Informações: (27) 3025-1516.

Marcelo Ribeiro

A partir das 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Willer Primavera

A partir das 18h, no Resenha Steak (R. Alípio da Costa e Silva, 928, Loja 2, Jardim Camburi, Vitória). No repertório, sertanejo. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99834-0188.

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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