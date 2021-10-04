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Para curtir

Quinta-feira (07/10) contará com apresentação de Samba Junior em Vitória

programação do dia também conta show de Israel Novaes em Linhares; confira a agenda

Publicado em 

04 out 2021 às 16:53

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 16:53

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR 

Junto & Misturado

Com Samba Jr., Sambadm e Pagode e Cia. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 21h30. Informações: (27) 99756-9672.

Israel Novaes

Mais Gabriel Sambadim e Dj Brits. A partir das 20h, no Let's Linhares no Let's Linhares (Três Barras, Linhares). Ingresso: não informado. Venda: pelo telefone (27) 99947-8974. Classificação: 18 anos.

TEATRO ON-LINE

Histórias Mínimas SP

Espetáculo virtual da Companhia do Quintal, com direção de Sergio Paris. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. 270 ingressos disponíveis. Classificação Indicativa: 14 anos. 

MÚSICA AO VIVO

Marcos Monteira (voz e violão) + Mhellão Silvio (percussão)

A partir das 19h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, bossas. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Naomhi

A partir das 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. No repertório, mpb. Informações: (27) 3026-7868.

Som de Flores

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, bossa, MPB, forró, reggae. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3025-1516.

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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