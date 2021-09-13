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Agenda

Quarta-feira (15/09) terá stand-up com comediante Pejota em Vitória

Herbet Cruz, Rafael Oliveira e Klebson também fazem parte da apresentação; confira a agenda

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 19:02

Publicado em 

13 set 2021 às 19:02

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Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MULTICULTURAL

Mystic Garden - É Sobre Riso

Os quarteto de comédia composto por Pejota, Herbet Cruz, Rafael Oliveira e Klebson se apresenta a partir das 19h, no Mystic Garden. O evento ocorre no estacionamento do Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória) e também conta com stand-up de Haeckel Ferreira em seguida. Até o dia 19 de setembro o local receberá música, gastronomia, mixologia e arte. Ingresso: R$ 20 (meia, lote 1); R$ 40 (inteira), lote 1). Venda: no site Le Billet. Classificação Indicativa: 18 anos. 

MÚSICA AO VIVO

Samba de Preta

Elaine Vieira, acompanhada do violonista Lilinho e com a participação de Maicon Gomes no pandeiro, interpreta sambas. A partir das 19h30, no Espaço Colaborativo e Cultural Thelema (Rua Graciano Neves, 90 - Centro Histórica de Vitória). Couvert: Valor espontâneo. 

Lua Miranda (voz e Percussão) + Vitor Ramos (violão)

Músicos se apresentam a partir das 19h, no A Òca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, MPB. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15. 

LITERATURA

Livro Aberto

Bate-papo literário de Francisco Grijó com a escritora convidada Inês Aguiar dos Santos Neves. A partir das 19h30, no perfil no Instagram @grijo.francisco

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Impermanência

Exposição fotográfica do artista, curador e pesquisador Bruno Zorzal. A mostra traz questões como a efemeridade das imagens e a realidade da vida contemporânea, se apropriando de processos fotográficos históricos e artesanais. Visitação:  23 de junho a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas. Sábado e feriados, das 10 às 14 horas mediante agendamento através do telefone (27) 3132-5295. Local: Casa Porto das Artes Plásticas (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória). Classificação Indicativa: Livre. Entrada gratuita. 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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